El Banco Central está recibiendo información de una fuerte subida del promedio de los depósitos diarios de dólares del blanqueo en las cuentas especiales CERA, los que se duplicaron desde el jueves pasado a este jueves, llegando a u$s400 millones por día sumando todos los bancos.

En el BCRA ya estiman que, a este ritmo, el blanqueo total de dólares en la primera etapa, que es la última para el dinero en efectivo, y es a costo cero si la suma no excede los u$s100.000, será de entre u$s6.000 millones y u$s7.000 millones.

Según relatan en privado los principales estudios nacionales que están trabajando en el blanqueo, la mayoría de las personas que ingresan dinero en efectivo a las cuentas CERA para su blanqueo llegan con montos de u$s60.000o o u$s70.000. Opinan que este perfil está resultando una muestra de confianza importante.

Qué pasó esa semana para acelerar los depósitos

Justamente el jueves pasado, el momento en que empezaron a acelerarse los depósitos del blanqueo, el plenario de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral que se encarga de la distribución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias se reunió para discutir qué hacer con los dólares y los pesos que ingresan a las cuentas CERA de los bancos por el blanqueo.

Esto se debió a que muy pocas provincias adhirieron al blanqueo o lo piensan hacer, e incluso, la pionera que fue Neuquén no prevé la exención total de Ingresos Brutos, sino que emitió una ley de adhesión "con costo".

Como se había hecho en 2018, las 22 provincias reunidas en la Comisión Arbitral y adheridas al sistema de retenciones bancarias de Ingresos Brutos (SIRCREB) votaron por mantener o no la inclusión de las cuentas especiales CERA del blanqueo en el padrón de ese mecanismo.

En ese conteo, 21 provincias de las 22 adheridas al SIRCREB votaron por no retener sobre depósitos del blanqueo, quedando afuera solamente Formosa. En tanto, de las dos que no adhieren al sistema unificado de retención bancaria, Tucumán adhirió a la decisión de no retener.

La decisión abarca a los depósitos "de convenio", o sea a los que tributan en varias provincias, pero también a los locales, que solo están inscriptos en una jurisdicción.

De este modo, los bancos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, junto a la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las cuales no adhirió ni adherirá al blanqueo, no retendrán Ingresos Brutos de las cuentas especiales CERA del blanqueo.

Hasta ahora, esas jurisdicciones estaban reteniendo 3% por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los depósitos en pesos, ya que desde 2021, las provincias reunidas en la Comisión Arbitral no retienen sobre los depósitos en dólares por un acuerdo entre ellas.

Qué va a pasar los dólares que sobren en un ALyC

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que las sociedades de bolsa que reciban dólares del blanqueo en cuentas comitentes especiales, si les queda un remanente una vez que se haya concretado la inversión, esos fondos deberán depositarse nuevamente en la CERA de un banco.

Este depósito se deberá realizar dentro de un plazo de 10 días, y siempre se superen un determinado límite.

"Con el dictado de la RG N° 1017, la CNV complementa las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos en el Mercado de Capitales, abordando el tratamiento que deberá darse a los saldos líquidos disponibles en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos", informó el organismo regulador.

Por medio de un comunicado, la CNV explicó que "atendiendo a pedidos de los ALyCs, instrumentados a través de la presentación de la Cámara que los aglutina, la nueva norma dispone que cumplido el plazo de diez días hábiles para concertar y liquidar las operaciones que involucren a activos elegibles, los fondos no invertidos -total o parcialmente- deberán ser transferidos y acreditados por los ALyCs a la cuenta bancaria CERA de titularidad/cotitularidad del respectivo cliente".

El comunicado explica que esa transferencia deberá ocurrir en la medida que "dichos fondos superen el equivalente a uno de los siguientes casos:

3%, calculado sobre la totalidad de los fondos de titularidad/cotitularidad del cliente en cuestión

1500 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), de ambos el menor.

La Resolución establece que "los ALyCs deberán solicitar indicaciones expresas al cliente respecto del tratamiento de los saldos líquidos disponibles a los que les resulten aplicables los parámetros indicados precedentemente, y aclara que "a los fines de su aplicación deberá considerarse el valor UVA del mes inmediato anterior correspondiente".

¿Cuáles son las inversiones autorizadas?

Las inversiones autorizadas consisten en títulos públicos nacionales (incluidos los BOPREAL), provinciales y municipales, acciones y Obligaciones Negociables con oferta pública autorizada por la CNV.

Además, se puede invertir en cuota partes de Fondos Comunes de Inversión abiertos y cerrados y en certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos, destinados al financiamiento de las MiPyME y proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura.

Sin embargo, no está permitido invertir en CEDEARS, ni comprar dólar cable para mandarlos al exterior por contado por liquidación.

En este marco, los depósitos en cuentas bancarias CERA de dólares del blanqueo se duplicó a u$s400 millones diarios y se estima que a fin de mes totalizarán entre u$6.000 millones y u$7.000 millones.