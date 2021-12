Las 45 mejores frases de emprendedores para encontrar motivación

Empezar un negocio propio no es un camino sencillo. Encontrá en las siguientes frases de emprendedores la motivación que necesitás

¿Te preguntaste alguna vez por qué en la web y en redes sociales circulan tantas frases de emprendedores motivadoras?

Sucede que iniciar un negocio propio, por más que genere un entusiasmo y una adrenalina que no tiene comparación con otros caminos profesionales, también es una tarea altamente desgastante y riesgosa. Puede ser, además, muy solitaria si no se emprende con un socio.

Por eso es que abundan en internet frases de emprendedores y emprendedoras ya consagrados que sirven para "echarle nafta" al entusiasmo de los que están por tirar la toalla.

Te dejamos la siguiente colección de frases de emprendedores reconocidos y de frases de emprendedoras mujeres que te servirán para encontrar la motivación cuando te haga falta.

Frases de emprendedores y el éxito

Frases de emprendedores famosos que muestran que el éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda

Todos queremos tener éxito en nuestra vida profesional. Pero el camino está pavimentada de fracasos. Son dos caras de la misma moneda, y eso es lo que se transparenta en las frases de emprendedores de todas las épocas.

Bien lo saben algunas de las personas que más logros obtuvieron en su campo o profesión, y que dejaron la siguiente colección de frases de emprendedores al respecto.

"La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio." - Stephen Hawking, científico.

científico. "Cuando nos esforzamos por ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también." - Paulo Coelho , escritor.

, escritor. "Está bien celebrar el éxito, pero es más importante aprender las lecciones del fracaso." - Bill Gates, fundador de Microsoft.

"La innovación distingue a los líderes de los seguidores" .- Steve Jobs , fundador de Apple.

.- , fundador de Apple. "La motivación es el arte de conseguir que la gente haga lo que quieres que hagan porque quiere hacerlo". - Dwight D. Eisenhower, presidente norteamericano.

"Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo , sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor." -Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica.

, sino el El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor." -Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica. "El éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje de continuar es lo que cuenta." -Winston Churchill, político británico.

Frases de emprendedores de empresarios reconocidos

Frases de emprendedores como Mark Zuckerberg o Henry Ford, que cambiaron el mundo y la industria para siempre

Una buena manera de motivarse es ver quiénes han recorrido ya el camino de la startup y tuvieron éxito.

No por nada, son tan populares en las redes sociales las frases de emprendedores que pronunciaron los empresarios que se hicieron a sí mismos y hoy son multimillonarios.

Aquí te dejamos algunas de las frases de un emprendedor que hoy resuenan por el éxito que tuvo la empresa de quien las pronunció:

"Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo" - Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

"Hay muchas malas razones para empezar una empresa. Pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es: para cambiar el mundo" - Phil Libin, fundador de Evernote. Evernote es una aplicación diseñada para tomar notas, pero también para organizarlas, para ordenar las tareas pendientes y archivar ciertos documentos. Su sede central está en California y ofrece la posibilidad de tomar notas de la manera en que al usuario le resulta más práctica: escribir, dibujar, guardar contenido de un sitio web, en imágenes.

Evernote es una aplicación diseñada para tomar notas, pero también para organizarlas, para ordenar las tareas pendientes y archivar ciertos documentos. Su sede central está en California y ofrece la posibilidad de tomar notas de la manera en que al usuario le resulta más práctica: escribir, dibujar, guardar contenido de un sitio web, en imágenes. "El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"- Marc Benioff, CEO de Salesforce. Salesforce.com es una empresa estadounidense de software que brinda un servicio de gestión de relaciones con el cliente. A su vez, ofrece un conjunto de aplicaciones empresariales centradas en el servicio al cliente, la automatización de marketing, el análisis y el desarrollo de aplicaciones.

Salesforce.com es una empresa estadounidense de software que brinda un servicio de gestión de relaciones con el cliente. A su vez, ofrece un conjunto de aplicaciones empresariales centradas en el servicio al cliente, la automatización de marketing, el análisis y el desarrollo de aplicaciones. "Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento" - Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Otra personalidad que no requiere presentación. Su empresa, todavía menos. Sin embargo, Henry Ford es uno de los hombres a quienes se atribuyen algunas frases para emprendedores, como la citada, que pueden impulsar a alguien a seguir en tiempos de crisis.

El multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin, es fuente de innumerables frases para emprendedores

"No te avergüences por tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo" - Richard Branson, fundador de Virgin Group. Virgin Group Ltd. es un conglomerado de capital riesgo multinacional británico fundado por los empresarios Richard Branson, el autor de esta frase, y Nik Powell.

Virgin Group Ltd. es un conglomerado de capital riesgo multinacional británico fundado por los empresarios Richard Branson, el autor de esta frase, y Nik Powell. "Si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio" - Ray Kroc, fundador de McDonald's. McDonald's es una de las compañías que más éxito ha tenido a nivel mundial. Literalmente, es una empresa que está presente en todos -o casi- los países del mundo y es muy difícil encontrar alguien que no la conozca, más allá de si la consume o no. Es uno de los casos de éxito que se estudian en algunas carreras de administración y de negocios.

McDonald's es una de las compañías que más éxito ha tenido a nivel mundial. Literalmente, es una empresa que está presente en todos -o casi- los países del mundo y es muy difícil encontrar alguien que no la conozca, más allá de si la consume o no. Es uno de los casos de éxito que se estudian en algunas carreras de administración y de negocios. "Siempre da más de que lo esperan de ti" - Larry Page, cofundador de Google . Goggle comenzó con el objetivo de ser un buscador únicamente, pero con el tiempo se transformó hasta ser lo que es al día de hoy, que ofrece otros productos y servicios a sus usuarios. En parte es porque sus fundadores nunca dejaron de intentar mejorar su servicio. Ellos pueden ser fuente de motivación para algunos, no solo por el proyecto que han logrado desarrollar, sino por las motivadoras frases de emprendedores que han dicho a lo largo de sus carreras.

Frases de emprendedores: Elon Musk

Las mejores frases de emprendedores que se le atribuyen a Elon Musk

Pocos empresarios despiertan tantos odios y pasiones como el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk. El también miembro de la "PayPal mafia", el grupo de pioneros que inició la tendencia de los pagos online en Estados Unidos, se convirtió en el hombre más rico del mundo, y tiene sueños muy grandes por cumplir, como llevar a los hombres a vivir a Marte e iniciar la era del turismo espacial.

También fue el objetivo de este empresario nivelar la huella de carbono creando los mejores y más codiciados autos eléctricos, que dieran por tierra con el daño medioambiental de la industria automotriz.

Como puede verse, lo que mantiene la motivación de este innovador son los grandes desafíos. A continuación te dejamos algunas de las mejores frases de emprendedores que se le atribuyen a Elon Musk.

1. "Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria."

2. "Vivir tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación aunque sea indirecta ."

." 3. "Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo."

4. "El fracaso es una opción . Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente".

. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente". 5. "La persistencia es muy importante . No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte."

. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte." 7. "La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que podría tener un impacto significativo en el mundo ."

para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que podría tener un ." 8. "Si te levantás a la mañana y pensás que el futuro va a ser mejor, es un buen día. De otra manera, no lo será".

9. "Presta atención al feedback negativo y solicitalo, particularmente de los amigos. La gente no suele hacer eso y es de mucha ayuda."

y solicitalo, particularmente de los amigos. La gente no suele hacer eso y es de mucha ayuda." 10. "No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo, o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada".

11. "Mi mayor error es, probablemente, fijarme mucho en el talento de la gente y no en la personalidad. Pienso que es importante que las personas tengan un buen corazón. "

" 12. "Si sos cofundador o director ejecutivo, tenés que hacer todo tipo de tareas que no quieres hacer. Si no hacés tus tareas, la compañía no tendrá éxito. Ninguna tarea es demasiado baja ."

." 13. " La única razón por la que pude lograr cosas es la gran gente dispuesta a trabajar conmigo. Una compañía es un grupo de personas organizadas para crear un producto o servicio, y este es tan bueno como la gente de la empresa y lo entusiasmados que están de crearlo. Quiero reconocer a un montón de gente supertalentosa. Sin ellos, habría logrado muy poco. Yo solo soy la cara de las empresas."

Frases de emprendedoras

Las frases de emprendedoras como Sara Blakely resuenan fuerte entre las empresarias

Las mujeres que inician su propio negocio hacen su propio recorrido, y obtienen enseñanzas diferentes a las que obtienen sus pares varones.

Por eso es tan importante conocer sus trayectorias y las frases de emprendedoras importantes que pueden motivar a otras mujeres a tener su propia empresa.

Te dejamos algunas que pueden resonar en tu mente y que son conocidas por empresarias de todo el mundo.

"El éxito lo logran quienes no saben que el fracaso es inevitable". - Coco Chanel , diseñadora y fundadora de la casa de moda y lujo que lleva su apellido.

, diseñadora y fundadora de la casa de moda y lujo que lleva su apellido. "No te preocupes por ser exitoso, pero trabaja para ser significativo y el éxito seguirá naturalmente." - Oprah Winfrey , conductora de TV y empresaria norteamericana.

, conductora de TV y empresaria norteamericana. "El fracaso para mí se convirtió en no intentar versus no tener éxito", Sara Blakely , multimillonaria fundadora de Spanx , una empresa de ropa íntima con pantalones y leggings.

, multimillonaria , una empresa de ropa íntima con pantalones y leggings. "Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir" - Catherine Cook, cofundadora de MyYearbook. MyYearbook fue una red social, de las primeras que surgió, y actualmente debió reinventarse. Desde hace más de tres años se transformó en MeetMe, que está diseñado para conectarse con personas que el usuario no conoce y quiere conocer, algo diferente al objetivo de MyYearbook, que buscaba conectar personas con sus conocidos. Es por eso que actualmente muchos lo utilizan para citas, aunque en Argentina no tiene mucha difusión.

Frases de emprendedores en películas para niños

Frases de emprendedores que podrás aprender en películas de Pixar

De las películas de Disney o de Pixar podemos extraer múltiples frases de emprendedores ultra motivadoras.

Por más que sean para niños, algunos de los títulos de estos films contienen enseñanzas importantes para los adultos también, que se plasman en frases de emprendedores. Así que te dejamos algunas que podrás ver en la pantalla grande con tus hijos e hijas.

Frases de emprendedores de Pixar

En las películas de Pixar los chicos aprenden a cuidar el medioambiente y la salud (Wall-E) a respetar a quienes son diferentes o más pequeños (A Bug’s Life) o que la risa es más poderosa que el miedo (Monsters Inc.).

La película Up! muestra que hay que respetar a los mayores, que tienen mucho para dar, y en Los Invencibles el gran superpoder con el que cuentan cada uno de los superhéroes de la saga es nada menos que su propia familia.

Muchas de esas enseñanzas están cimentadas sobre frases de emprendedores. En Toy Story, el comisario Woody pronuncia una que tiene que ver con la aceptación y el manejo del cambio. Él dice hablando de su amigo humano: "No puedo evitar que Andy crezca, pero no me lo perderé por nada del mundo".

Es difícil entender que no siempre las cosas pueden seguir como hasta ahora o ir hacia donde queremos que vayan, pero si podemos disfrutar de ese viaje. Esa es una de las grandes lecciones de las frases para emprendedores en esta saga protagonizada por juguetes.

Es inolvidable también otro de los grandes momentos de Buzz Lightyear, cuando menciona: "No estoy volando, estoy cayendo con estilo". Siempre podemos sacar lo mejor de una mala situación.

El film Ratatouille parte de hecho de las frases de un emprendedor, el chef Auguste Gusteau, quien insistía en que "cualquiera puede cocinar". Esto nos empuja a perseguir nuestras ambiciones y a no dejarnos frenar por nuestras limitaciones u origen.

"Jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron, el único límite es su alma", insiste luego el Chef Auguste Gusteau en Ratatouille, y nos enseña a valorar los talentos de todos los tamaños y procedencias.

Ratatouille es una gran fuente de frases de emprendedores muy inspiradoras

Remy, el pequeño protagonista con un don especial para cocinar, también nos anima a cambiar nuestra vida: "El cambio es nuestra opción, y se inicia cuando se decide", expresa en el film.

La película "Brave" (Valiente, en español) tiene una gran lección, que es que solo vos tenés el control de tu destino. Nadie más define lo que eres o lo que puedes hacer. Pero para ello debes hacer algo muy difícil: ser valiente y superar tus miedos.

Por eso esta película quizás no sea una gran fuente de frases de emprendedores, como otras obras de Pixar, pero la protagonista, Mérida, nos deja una muy importante: "Algunos dicen que la suerte está más allá de nuestro control, que no somos dueños de nuestro destino, pero yo sé que no es así. Nuestro destino vive dentro de nosotros. Sólo hay que ser valiente para verlo".

"No nacemos para ser lo que los demás quieren que seamos, nacemos para ser lo que nosotros queramos", completa esta particular princesa animada sus frases de emprendedores.

Frases de emprendedores de Disney

Walt Disney fue un gran creador de frases de emprendedores para motivarlos

No hay que olvidar que el propio Walt Disney, creador de entrañables personajes animados además del emporio del entretenimiento, es uno de los principales creadores de frases de emprendedores.

Una de las frases que más se repiten en todo el mundo es de su autoría y está en una de las películas de Disney: "Si puedes soñarlo, puedes hacerlo".

Por eso, de los films de este gran estudio de animación podemos obtener grandes frases de emprendedores que colaboran con mantener la motivación.

En el Rey León Disney nos invita a no dejar que nuestra historia nos detenga: "El pasado puede doler pero, tal y como yo lo veo, puedes: o huir de él o aprender". Y en el Jorobado de Notre Dame nos dicen: "La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedarás atrás."

Incluso La Cenicienta nos motiva a no quedarnos como espectadores de nuestra propia vida: "El que nunca arriesga, se suele perder lo mejor".

En Hércules por ejemplo encontramos este tipo de enseñanzas y varias frases motivadoras como "un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón." Y su co-protagonista también le da una lección cuando le dice: "Soy una doncella y estoy en apuros... que arreglaré yo sola. Que tengas un buen día."

Peter Pan, otro de los personajes más exitosos de Disney, deja una gran lección con sus frases de emprendedores como la siguiente: "Los sueños se convierten en realidad, si los deseamos lo suficiente."

Y la Sirenita, a quien no dejaban salir a la superficie a conocer el mundo de los humanos, se pregunta: "¿Quién dice que mis sueños deben ser solo sueños?"