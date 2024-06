El 77% de los trabajadores argentinos están dispuestos a aprender nuevas habilidades para adaptarse a los cambios tecnológicos y ser más empleables. Este resultado deja al país en el Top 5 global de mercados en donde hay predisposición a la capacitación, de acuerdo a Boston Consulting Grup (BCG).

El aprendizaje para el desarrollo profesional se ha convertido en la principal prioridad para los argentinos, seguida por la compensación financiera y la seguridad laboral. Conceptos como el balance entre vida laboral y personal perdieron relevancia en relación con encuestas anteriores.

Así, Argentina se posiciona como el primer país de la región con mayor adopción tecnológica, con un 35% de los trabajadores que utilizan regularmente GenAI (Inteligencia Artificial Generativa).

Ranking de interés en capacitación: qué dice sobre los argentinos

Un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), The Network y The Stepstone Group revela que el 77% de los trabajadores argentinos están dispuestos a aprender nuevas habilidades para mantenerse competitivos en este entorno cambiante, posicionando al país en el quinto lugar a nivel mundial en términos de disposición frente al "reskilling" o aprendizaje de nuevas habilidades.

Estas son algunas de las conclusiones del informe titulado "How Work Preferences Are Shifting in the Age of GenAI" (Cómo las preferencias están cambiando en la era de la IA Generativa).

El 77% de los argentinos está dispuesto a aprender nuevas habilidades

El estudio se basa en los datos de la encuesta realizada a más de 150.000 trabajadores de 188 países, incluyendo a 1.658 participantes de Argentina.

En el contexto argentino, el aprendizaje para el desarrollo profesional ascendió al primer lugar entre las prioridades de los trabajadores, marcando un cambio significativo respecto a ediciones anteriores del estudio, donde el balance entre la vida laboral y personal ocupaba el primer puesto.

Por otro lado, a nivel global la seguridad laboral tuvo un salto significativo, pasando del séptimo lugar al primero. En el caso de Argentina, esta fue la tercera razón más señalada por los encuestados.

Este resultado subraya la necesidad de los argentinos de capacitarse y adaptarse a tecnologías emergentes como las herramientas de IA, tendencia que se destaca desde 2021 en trabajadores de entre 21 y 60 años. En segundo lugar, se encuentra la compensación financiera, un elemento que ha ganado notable importancia en los últimos tres años, según comunicó BCG.

Uso de GenAI en el entorno laboral argentino

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial General (GenAI) en el entorno laboral, un 35% de los argentinos la emplea regularmente, posicionando al país como líder en la región en la adopción de estas herramientas, seguido de cerca por Brasil (34%) y Chile (33%).

Entre los jóvenes menores de 30 años, el uso de GenAI es aún más notable, con un 50% utilizándola frecuentemente para diversas tareas como estudios, aprendizaje, investigación, administración y gestión del conocimiento.

El 35% de los trabajadores en Argentina ya usa Inteligencia Artificial

"En Argentina, observamos un fuerte compromiso por parte de los trabajadores hacia la adopción de la IA y la GenAI. Es alentador ver que los trabajadores en un amplio rango de edad, desde los 21 hasta los 60 años, comparten esta visión de innovación, capacitándose y manteniéndose actualizados con las tecnologías emergentes", aseguró Cristián Carafi, managing director y partner de BCG.

El informe revela que el 46% de los trabajadores argentinos considera que algunas de sus funciones laborales se verán influenciadas por el desarrollo de la IA, lo que requerirá algún nivel de reskillig profesional.

Además, un 28% cree que sus trabajos experimentarán transformaciones significativas, necesitando una adaptación laboral considerable. Solo el 4% de los encuestados mencionaron que sus empleos ya no existirían debido a la IA. A pesar de estos desafíos, la disposición de los trabajadores argentinos para adaptarse y aprender nuevas habilidades es notablemente alta.

"La inteligencia artificial está cambiando los paradigmas de las capacidades que se requieren desarrollar para una exitosa carrera laboral. A la hora de evaluar en que temáticas capacitarse, hoy es más importante que nunca, asegurar que no sean temas sustituibles por la inteligencia artificial en los próximos años", aseguró Carafi

Experiencia laboral en Argentina

El informe resalta que el 77% de los encuestados argentinos reciben múltiples ofertas de trabajo al año, lo que refleja una demanda constante de talento en el país.

No obstante, también tienen expectativas claras sobre el ambiente laboral. Un 57% de los trabajadores rechazaría una oferta de trabajo si tuvo una experiencia negativa durante la entrevista, mientras que un 39% no aceptaría trabajar para un empleador que no brinde beneficios de salud mental o bienestar. Estas cifras son muy similares a las observadas a nivel global, aunque ligeramente más altas en Argentina.

A pesar de los tiempos inciertos, los trabajadores a nivel mundial confían en su posición en el mercado laboral: el 57% de ellos está dispuesto a recapacitarse en nuevas funciones para seguir avanzando en sus carreras, y el 64% piensa que tiene la ventaja al negociar puestos de trabajo.