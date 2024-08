Nunca en la história en todo el mundo se analizó más detalladamente el liderazgo que cada empresa en particular necesita. Implementar las nuevas tecnologías cada vez más rápido, hacer frente a los cambios políticos y económicos que impacta en una actividad, explorar el potencial intergeneracional de un equipo de trabajo, son algunos de los desafios. En ese marco, surgieron algunas posiciones de liderazgo que encabezan las búsquedas ejecutivas en la Argentina.

Son talentos privilegiados ya dentro del grupo de los más selectos del mercado, que por eso obtienen ventajas, beneficios y bonos por encima de la media. Son el segmento que recibe ofertas laborales prácticamente a medida, y siempre con buenos salarios.

No obstante, también están expuestos a una mayor presión y revisión de su performance, ya que se espera que entreguen resultados. Están siempre en el ojo de la tormenta y se miden de acuerdo a sus resultados, en una época en la cual un cambio de número uno, con el consecuente cambio de dirección de la compañía, puede reportar una diferencia de millones al valor de mercado.

Ranking de los puestos ejecutivos más buscados

La consultora especialista en selección ejecutiva en la Argentina, High Flow, realizó un ranking con las 5 posiciones con más demanda en este momento. Las mismas reflejan, según dijeron, "las áreas estratégicas en las que las organizaciones están invirtiendo para asegurar su competitividad y crecimiento."

Chief Growth Marketing Officer (CGMO): Las empresas buscan líderes que puedan impulsar el crecimiento a través de estrategias innovadoras de marketing digital, adaptándose a la digitalización acelerada. Chief Operating Officer (COO): La necesidad de optimizar operaciones y mejorar la eficiencia empresarial ha aumentado la demanda de este rol, capaz de gestionar y transformar las operaciones corporativas. Chief Financial Officer (CFO): Los CFOs siguen siendo cruciales para cualquier organización, responsables de la planificación financiera y la gestión de riesgos en tiempos de incertidumbre económica. Chief Human Resources Officer (CHRO): La gestión del talento es una prioridad y los CHROs son esenciales para atraer, retener y desarrollar el capital humano, especialmente en un mercado laboral tan competitivo. Chief Marketing Officer (CMO): Los CMOs tienen la tarea de crear y ejecutar estrategias de marketing alineadas con las metas comerciales y las necesidades del mercado, particularmente en industrias altamente competitivas.

¿Qué deben tener las personas que se postulan a estos puestos ejecutivos para ser elegidas? "Lo que se busca es contar con profesionales alineados a la cultura organizacional, con la experiencia y competencias adecuadas, que compartan los valores y el propósito corporativo, alineados a los estándares de transparencia y compliance globales. Para estos perfiles tan demandados lo que se espera es que puedan liderar la transformación digital, optimizar operaciones, gestionar riesgos financieros y desarrollar el capital humano en un mundo globalizado sin fronteras", indica High Flow.

"Estos roles no sólo son esenciales para la continuidad operativa. La clave del éxito radica en identificar y atraer a los mejores talentos que puedan impulsar la innovación y el crecimiento en sus respectivas industrias", indicó Federico Carrera, Co-Founder & COO de High Flow.

Cuánto cobran los ejecutivos más buscados

Lo particular de estos roles no es solo el nivel de responsabilidad y expectativa sobre su performance. También son escasos los perfiles que realmente reunen las condiciones para aspirar a estas posiciones. Por eso, no existe una oferta laboral estándar para estas vacantes sino que están muy por encima de la media del mercado.

"Estos líderes no solo impulsan la transformación y el crecimiento de las organizaciones, sino que también marcan la diferencia frente a la competencia. Por eso, las compañías están dispuestas a ofrecer salarios base altos y compensaciones que van más allá de lo común. Además del sueldo mensual, estos ejecutivos suelen recibir bonos por desempeño que pueden representar una parte importante de su salario anual, a veces superando el 25% o 30%", aclaró Carrera a iProfesional.

"Estos bonos se alinean con los grandes objetivos de la empresa: crecimiento, optimización de costos, expansión en nuevos mercados, entre otros. En algunos casos, también se les ofrece participación en beneficios, como acciones o participaciones en la empresa, lo que hace que sus intereses vayan de la mano con los de la compañía, dependiendo si son empresas públicas o startups de capital cerrado. Hoy en día no es raro ver un 'hiring bonus', un pago único cuando firman el contrato, para asegurar la contratación", añadió el especialista de la mencionada consultora de headhunting argentina.

En cuanto al salario mensual de estas posiciones, para saber cuánto cobran los ejecutivos más buscados se puede tomar como parámetro el estudio realizado por la consultora Michael Page en la Argentina, que indica los siguientes sueldos:

Director Financiero (CFO), de 5 a 8 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 6 a 16 millones en una grande.

de 5 a 8 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 6 a 16 millones en una grande. Director de Operaciones (COO), de 4 a 9 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 5 a 11 millones en una grande

de 4 a 9 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 5 a 11 millones en una grande Director de Recursos Humanos (CHRO), de 4 a 8 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 6 a 12 millones en una grande

de 4 a 8 millones de pesos en una empresa chica o mediana, y de 6 a 12 millones en una grande Director de Marketing (CMO), de 4 a 6 millones de pesos en una empresas chica o mediana, y de 5 a 12 millones en una grande

Salarios ejecutivos en Argentina, fuente Michel Page (relevameinto realizado en marzo 2024)

Vale la pena aclarar que esos datos fueron brindados a la multinacional de talento por casi mil compañías y candidatos a posiciones ejecutivas en marzo de 2024, por lo que al día de hoy esos niveles salariales podrían ser incluso mayores.

Más allá de los salarios y beneficios cuantificables, también en lo que refiere a beneficios y el famoso "salario emocional" las propuestas que reciben los ejecutivos más buscados son diferenciales. Incluyen programas de desarrollo ejecutivo internacional, coaching, beneficios de bienestar, y planes de salud de primer nivel

"Tener influencia en la estrategia de la empresa, dejar un legado y ser reconocidos en la industria son cuestiones igual de importantes (que el salario emocional). Estos ejecutivos tienen en cuenta el propósito y los valores de la empresa. Buscan organizaciones que se alineen con sus principios, que apuesten por la innovación, la sostenibilidad y un impacto social positivo,algo que hoy tiene un peso cada vez mayor", añadió Carrera.

El directivo de Hig Flow indicó a este medio que en todos estos aspectos, "las ofertas para estos puestos suelen estar hechas a medida": "Las empresas están abiertas a negociar para satisfacer las expectativas de los candidatos, creando paquetes de compensación únicos, incluso si eso significa salirse de las políticas internas. Hoy en día, para atraer y retener a estos líderes, las compañías no solo ofrecen sueldos y bonos atractivos, sino también una combinación de incentivos que los hace quedarse y dar lo mejor de sí."

Las industrias que más demandan ejecutivos

De acuerdo a High Flow, estos son los sectores que tienen alta demanda de estos puestos ejecutivos, no para llevar adelante el día a día, sino para impulsar la innovación y la productividad en sus respectivas áreas:

Tecnología y Telecomunicaciones: La industria tecnológica continúa siendo la líder indiscutible en contrataciones. La acelerada digitalización ha incrementado la demanda de profesionales en desarrollo de software, ciberseguridad y análisis de datos, entre otros.

La industria tecnológica continúa siendo la líder indiscutible en contrataciones. La acelerada digitalización ha incrementado la demanda de profesionales en desarrollo de software, ciberseguridad y análisis de datos, entre otros. Fintech: una industria que está en constante búsqueda de talento para innovar y mejorar sus servicios.

una industria que está en constante búsqueda de talento para innovar y mejorar sus servicios. Consumo Masivo y Retail: El cambio en los comportamientos del consumidor son un impulso constante para la demanda de profesionales en marketing y operaciones en esta industria.

El cambio en los comportamientos del consumidor son un impulso constante para la demanda de profesionales en marketing y operaciones en esta industria. Energía y Recursos Naturales: La transición hacia fuentes de energía más sustentables está generando un incremento en las contrataciones en este sector.

La transición hacia fuentes de energía más sustentables está generando un incremento en las contrataciones en este sector. Biotech: La pandemia ha subrayado la importancia del sector salud, llevando a un aumento significativo en la demanda de talento en biotecnología y gestión de servicios de salud.

En estos sectores pueden enfocar sus búsquedas laborales quienes aspiran a hacer una carrera corporativa y postular a alguna de las posiciones mencionadas como las más buscadas del mercado en este momento.