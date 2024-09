Con el achique del gasto público y la baja actividad económica consecuencia del ajuste, en muchas empresas y en entidades públicas ocurrieron despidos o tienen en marcha planes de retiro voluntario.

Días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denunció que abría 135.600 trabajadores menos en el sector privado al término del primer semestre de 2024, y que las posiciones en el sector público habían decrecido en alrededor de 36.000. A la vez, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) denuncia que podrían llegar a 70.000 los despidos en organismos públicos.

Son muchas las empresas recortando su nómina con planes de retiro voluntario. Solo por nombrar algunos casos recientes, las noticias sobre apertura de planes de retiro voluntario se sucedieron en Mirgor, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Toyota y Mercede Benz.

En ocasiones quienes reciben la oferta de retirarse de común acuerdo son personas de mayor trayectoria dentro de la compañía y de más edad. Para ellos, reinsertarse en el mercado no es tan sencillo como para los más jóvenes; ¿quién le da una oportunidad a los que están a pocos años de la jubilación?

A la vez, aquello recibido a cambio del despido sin justa causa o retiro voluntario no siempre sirve para continuar solventando gastos. Más aún cuando la situación económica en la Argentina es tal que incluso quienes tienen empleo registrado necesitan seguir generando ingresos extra o trabajar después de jubilarse.

Salir a buscar una oportunidad en esas condiciones, y muchas veces también cargando con cierta estigmatización por ser parte de un "achique", no es fácil.

Cómo buscan las personas reinsertarse al mercado laboral después del retiro voluntario

Como consecuencia, Noelia Sema, Talent Acquisition Manager de Adecco Argentina, le dijo a este medio que en esa firma están recibiendo ahora más candidatos que buscan pasar del sector público al privado, algo que antes no ocurría tan frecuentemente.

"Antes no ocurría de esta manera, que hubiese tanta gente buscando pasar a una corporación cuando siempre se desarrollaron en el ámbito público. Eso es por muchas cuestiones pero también por cierto prejuicio sobre lo que se espera en cada uno de esos ámbitos. En el sector público hay mayor seguridad laboral, cuando la empresa privada si no cumplís los objetivos te dice que ‘gracias pero hasta aquí hemos llegado’", mencionó.

Por su parte, Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, distinguió que hay dos realidades en paralelo, la del mercado laboral no profesional, en el cual desde su consultora están viendo como han crecido en el último tiempo las postulaciones, y el mercado profesional por otro lado, en el que "esta situación no se vislumbra todavía en fuerte medida".

"Si bien empiezan a postularse por distintos canales personas que se han quedado sin empleo o han tomado retiros voluntarios (algo que hasta hace unos meses no sucedía), en el segmento profesional no suele ser algo generalizado y todavía predomina el tener que salir a buscar talento para poder llegar a las famosas ‘ternas’", puntualizó.

Terlizzi asegura que, dependiendo de múltiples factores, los profesionales que se quedan sin empleo suelen conseguir uno nuevo en un periodo de tiempo relativamente corto, principalmente el tipo de posición y experiencia y formación.

"Pero también puede impactar lamentablemente el rango etario. Si bien podemos observar en el mercado una tendencia y mayor apertura hacia la diversidad, todavía queda mucho camino por recorrer, entonces no es la misma situación la de un sub 45 que tiene mayores posibilidades de reinserción ‘rápida’ en el mercado que alguien post 45, donde se puede dificultar la misma," añadió.

Alejandra López, Team Leader & Executive Search de Adecco, menciona que hay en este tipo de sesgos un factor más: las generaciones más adultas están menos acostumbradas al cambio laboral y a la rotación. "Para los más jóvenes que cambian cada año o dos años, es más común hacer este ejercicio de buscar trabajo. En cambio a quienes estuvieron mucho tiempo en un mismo lugar y aceptan por ejemplo un retiro voluntario, les cuesta más hacerlo incluso desde lo anímico, porque hay que poder atravesar un proceso de selección y sus tiempos," comentó.

"Depende también de si la persona participa del proceso mientras está trabajando o si tiene necesidad de conseguir un ingreso. Es totalmente distinto el proceso, se nota en el candidato, y puede llegar a influir en el resultado", añadió Sema.

El estigma fantasma

López, quien tuvo paso por el sector público antes de sumarse a esta consultora de talento, admite que existe un estigma sobre quienes hicieron carrera en el Estado, que se piensa muchas veces que en ese sector hay "cuestiones más laxas" que en el privado, "pero es un prejuicio porque no necesariamente es así. En muchos espacios del sector público se cumplen horarios, se reporta a un superior, se deben asumir responsabilidades. Se piensa erróneamente que quien viene en el sector público no se va a poder adaptar al ritmo de la empresa privada."

En el caso de quienes son despedidos en medio de un recorte en el sector privado, que cada vez son más debido a la baja de la actividad y el consumo que transita la Argentina, Terlizzi considera que no hay estigma propiamente dicho. Sucede que la Argentina está habituada a crisis económicas en las que se suspende o despide al personal, y que responden a cuestiones de reorganización y no propiamente o fundamentalmente al desempeño de la persona desvinculada.

"Es importante que las personas que se han quedado sin empleo enfoquen su proceso de búsqueda y puedan destacar, desde el primer contacto con la empresa, y su CV, las habilidades, logros, resultados alcanzados y que esto pueda ayudar frente a cualquier percepción negativa que el selector pueda tener asociada con la pérdida de empleo", comentó la CEO de Hucap.

Opinó que los sesgos y modelos mentales son inevitables, y que los encuentran tanto en selectores como en directivos de empresas, una vez que los procesos de búsqueda avanzan. En esos casos "las referencias y contactos de sus jefes en empleos anteriores también pueden ser una herramienta muy importante para eliminar cualquier 'fantasma' que pueda existir en esta línea."

Consejos para reinsertarse laboralmente

Los consejos que estas expertas pueden ofrecer para que quienes son parte de un recorte de personal o de un plan de retiro voluntario, resultan útiles para cualquiera que busque reinsertarse en el mercado.

En los casos en los que no exista urgencia por generar ingresos, Terlizzi recomienda comenzar con un análisis de los propios objetivos personales y laborales a largo plazo, para definir los pasos que irán acercando a la persona a esas metas. Por ejemplo, ¿el mejor paso será tratar de conseguir un nuevo empleo o generar un proyecto propio, ya sea como emprendimiento, consultoría o trabajo freelance?

Luego, identificar las habilidades y competencias, que sumadas a la experiencia y conocimientos adquiridos, son un valor agregado. Permitirá reconocer qué es lo que ya se puede poner en juego en el mercado laboral en constante evolución y qué hace falta desarrollar con lo que se conoce como "upskilling" y "reskilling".

Quienes cuentan con experiencia pondrán a trabajar su red de contactos, "que siempre son una excelente fuente para recomendaciones, referencias y encontrar oportunidades laborales", dice la CEO de Hucap.

Luego de los "básicos" como actualizar el CV y el perfil de LinkedIn, aggiornarse en cuanto a las nuevas formas de encontrar trabajo, el segundo paso que recomiendan las expertas de Adecco es comenzar a estudiar, incluso con propuestas gratuitas, para adquirir las habilidades que solicita el mercado.

"Leer avisos de búsqueda de personal relacionados a la propia actividad, para entender por donde pasa la demanda, y tener buena actitud, lo es todo. Estar en permanente movimiento, no quedarse. Ciertamente ayuda mantener una buena actitud, aunque en muchos casos no alcance", mencionó Sema.

Ella recomienda pensar también si no es un buen momento para sumar algún trabajo de voluntariado -no solo está bueno ponerlo en un currículum, sino que desde el punto de vista anímico siempre suma hacer algo por otro- y considerar si el próximo desafío no viene en forma independiente o en formato de consultoría.

López recomienda sobre todo a quienes no tienen la "gimnasia" de buscar trabajo, prepararse para las entrevistas: "Se nota muchísimo cuando no tienen entrenamiento, cuando les cuesta responder consignas."

"Y es fundamental que quienes acepten un retiro voluntario pidan también alguna carta de referencia o consigan un contacto que puedan usar con ese propósito. Las empresas hoy en día valoran eso", agregó la Team Leader de Adecco.

La buena noticia: las empresas valoran la mano de obra con experiencia

La buena noticia para quienes se quedan sin trabajo después de mucho tiempo de estar en la misma empresa o que aceptan el retiro voluntario, es que varias compañías están atentas a captar esa mano de obra que tiene experiencia y queda vacante.

"Efectivamente, hay empresas que están viendo que está quedando gente con experiencia que además está con voluntad de aceptar una propuesta laboral, cuando en otro momento, cuando tiene trabajo puede ser más reacia a aceptar un cambio o incluso a escuchar una propuesta", dijo Sema.

"Además, las personas de más trayectoria también están más abiertas a aceptar ciertas condiciones laborales que para las empresas son importantes pero que las generaciones más jóvenes un poco rechazan. Nosotros hemos tenido muchos casos de personas más grandes que se incorporaron a empresas incluso con más de 65 años", apuntó en diálogo con iProfesional.

López mencionó que la visión sobre los talentos más grandes está cambiando: "Las personas de más trayectoria son valiosas para las empresas hoy. Primero porque aceptan modalidades más tradicionales de trabajo, pero también porque vienen ya formados, con experiencia, entonces la empresa necesita invertir menos para entrenarlos. Además, ellos buscan un trabajo donde quedarse tranquilos, no están todo el tiempo pensando en su próximo paso."

En una época en la que la rotación es el camino al desarrollo de carrera, este tipo de personas con experiencia que a diferencia de sus pares más jóvenes, si tienen la intención de permanecer en la misma compañía. Vale la pena darles una oportunidad de brindar valor, incluso si están más cerca del retiro.