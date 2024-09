Por qué el multimillonario Warren Buffet le negó a su hija un préstamo de 41.000 dólares

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de 142.000 millones de dólares según Bloomberg, le habría negado a su hija, Susie Buffett, un préstamo de 41.000 dólares.

En el documental de HBO "Becoming Warren Buffett", Susie reveló que su padre le negó un préstamo de 41.000 dólares para renovar su cocina luego de tener un bebé. "Le pedí el dinero pensando que sería un préstamo, no un regalo", explicó la joven, quien necesitaba hacer espacio para un comedor más amplio.

Este dato es sorprendente ya que el célebre inversor es famoso por su generosidad, habiendo donado miles de millones a causas benéficas. Sin embargo, cuando se trata de su familia, el "Oráculo de Omaha" es firme con sus principios financieros.

Qué dijo la hija de Warren Buffett

La respuesta de Warren fue clara: "Andá al banco como todo el mundo". Aunque la negativa sorprendió a Susie, ella destacó que siempre respetó la forma en que su padre manejaba el dinero. "Pensé: ‘¿No podés hacer esto por mí?’", recordó en el documental.

Susie afirmó que nunca sintió que su padre fuera tacaño. "Crecimos en un ambiente muy normal. Nos daban una mensualidad y la gastábamos en dulces y revistas", relató.

Incluso recordó con humor cómo su padre tenía una máquina tragamonedas en la casa donde los niños depositaban su dinero, solo para que él lo recuperara abriendo la parte trasera de la máquina.

En entrevistas posteriores, Susie aclaró que estaba de acuerdo con la filosofía de su padre sobre no heredar grandes cantidades de dinero. "Estoy completamente de acuerdo con su idea de no inundar de dinero a los hijos. Y, para ser justos, mi papá fue mucho más generoso de lo que la gente cree", comentó en una entrevista con Business Insider en 2017. "No es que nos vaya a dejar 50.000 millones de dólares, y no debería hacerlo. Sería una locura".

Susie también destacó el papel de su madre en suavizar el carácter de su padre con el tiempo. "Mi madre fue clave en hacer que mi padre se relajara con los años. Siempre estuvo ahí, empujándolo suavemente", recordó.

A medida que crecían, Warren fue cediendo terreno, entendiendo que sus hijos no cambiarían. "Nos dimos cuenta de que somos quienes somos, y no está tan mal", concluyó Susie, reconociendo que los principios de su padre los moldearon de manera positiva: "Al final, creo que siempre tuvo razón".