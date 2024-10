Cuando a un empleado de comercio le corresponde cobrar un bono, siempre el responsable de pagarlo es el empleador.

Los bonos que reciben los empleados de comercio pueden deberse a distintos motivos, ya que no es práctica común darle todos los años un bono por desempeño a estos trabajadores, como si ocurre en muchos casos con los ejecutivos o empleados fuera de convenio (incluso los de las mismas empresas de retail o comercio)

A quién le corresponde pagar el bono de empleado de comercio

Los bonos que reciben los empleados de comercio provienen de distintas naturalezas. Por caso, muchos de ellos se negocian en paritarias, y se otorgan como bono de fin de año, por ejemplo. Eso ocurrió en 2023, cuando hubo un plus de 70.000 pesos en diciembre para quienes se desempeñaban en supermercados.

En abril pasado, por caso, los empleadores del sector convinieron con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que es el gremio más numeroso del país con 1,2 millones de afiliados, pagar un bono de 40.000 pesos por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los meses previos, a manos de la inflación.

En otras oportunidades los sindicatos negocian bonos para el empleado de comercio en el caso de que el rubro haya tenido un excelente año en su negocio. Se asume que las empresas han tenido en ese caso resultados con márgenes que les permiten dar ese reconocimiento a los empleados de comercio. O por alguna fecha especial, como las vacaciones o el Día del Empleado de Comercio.

También puede ocurrir que el bono no sea para todos los empleados de comercio y que el sindicato arregle un plus extra para una de las ramas en particular. Vale la pena recordar que además de empleados de supermercados y comercios, el Sindicato de Empleados de Comercio representa a los trabajadores de Call Centers, a los de Transporte de Caudales, los de Agencias de Turismo y los de Acopio de Cereales. Todos cuentan con una importante cantidad de afiliados ya que son actividades clave de la economía Argentina.

Y claro que más allá de la negociación sindical, también puede ocurrir que algún empleador particular decida por su parte (y no para cumplir un acuerdo paritario) que sus trabajadores reciban un bono por desempeño o por haber alcanzado distintas metas preanunciadas. En ese caso, el bono se le pagará a los empleados que cumplan con las pautas determinadas por cada empresa, en tiempo y forma.

En los años recientes los empleados de comercio han cobrado distintos bonos, por motivos diversos. Siempre, en todos los casos, corresponde que los pague el empleador.

Bono por el Día del Empleado de Comercio

Salvo que su empleador decida tener un gesto con una suma extraordinaria de manera particular, por lo general los empleados de comercio no reciben bonos ni remuneraciones extras por el Día del Empleado de Comercio, como sí ocurre en otros casos, como el de los trabajadores bancarios, por ejemplo.

Sin embargo, se dio recientemente un caso particular en el que el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de San Pedro de Jujuy anunció la entrega de un bono especial de $20.000 a los empleados de comercio afiliados a la institución, en conmemoración del Día del Empleado de Comercio. En ese caso, la mencionada entidad fue la responsable de pagar el bono a 415 afiliados que se acercaron a buscar la suma en la sede del sindicato, en reemplazo del tradicional festejo que se realiza para esa fecha especial.

Se organizaron también, a través de los perfiles en redes sociales del sindicato, concursos con premios en efectivo, adicionales al bono para empleados de comercio de Jujuy. Y según comentó la entidad en los medios, se estaba preparando la campaña de Navidad con entrega de bolsones con mercadería para los afiliados en esa provincia del Norte argentino.

El Día del Empleado de Comercio en Argentina es una fecha relevante para los trabajadores de este sector, quienes gozan como beneficio de un día de descanso similar a un feriado nacional. De acuerdo con la Ley 26.541, sancionada en 2009, se celebra el 26 de septiembre de cada año. La fecha conmemora la fundación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAEC) en 1945, un hito que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos laborales de los trabajadores del sector.

La pauta del día de descanso se cumple al menos en los centros comerciales y supermercados de cadenas en todo el país, si bien no todos los empleadores acatan esta normativa.

Sin embargo, la celebración no es uniforme en todo el país, ya que cada rama de actividad y algunas regiones pueden trasladar la conmemoración a otra fecha específica. El gremio y las cámaras empresarias del sector tienen la potestad de trasladar la celebración a otro día para garantizar un fin de semana largo. Por eso, en esta oportunidad, la jornada se pasó al lunes 30 de septiembre en lugar de celebrarse el jueves 26.

Así los empleados de comercio que no tuvieron que prestar tareas en su día, lograron un fin de semana largo de tres jornadas de descanso. Algunos, como los de Jujuy, recibieron además un bono para celebrar el Día del Empleado de Comercio con mejores perspectivas.

Sueldo de empleado de comercio en octubre

Para octubre, hasta el momento no está planificado ningún bono para el empleado de comercio. Tampoco se consiguió un nuevo aumento en paritarias.

Por lo tanto, las escalas salariales del empleado de comercio este mes quedaron configuradas de la siguiente manera.

Maestranza

Categoría A: 825.911 pesos

Categoría B: 828.303 pesos

Categoría C: 836.679 pesos

Administrativos

Categoría A: 834.886 pesos

Categoría B: 840.489 pesos

Categoría C: 842.067 pesos

Categoría D: 852.839 pesos

Categoría E: 861.813 pesos

Categoría F: 874.977 pesos

Cajeros

Categoría A: 837.877 pesos

Categoría B: 842.067 pesos

Categoría C: 847.452 pesos

Auxiliares

Categoría A: 837.877pesos

Categoría B: 843.860 pesos

Categoría C: 863.608 pesos

Auxiliares Especiales

Categoría A: 845.059 pesos

Categoría B: 855.830 pesos

Vendedores

Categoría A: 837.877 pesos

Categoría B: 855.832 pesos

Categoría C: 861.813 pesos

Categoría D: 874.977 pesos

El empleado de comercio cobrará este mes al menos ese sueldo básico además de los premios que le correspondan, el plus por antigüedad y/o manejo de caja, entre otros adicionales. Pero en general, no recibirán bono en octubre.