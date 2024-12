Los talentos junior de IT ya no encuentran tan atractivas las ofertas de trabajo para el exterior y se valorizan las propuestas de empresas locales

Con la apreciación del peso y la inflación en dólares ocurrida en 2024, la Argentina ya no tiene los sueldos más bajos ni es la más competitiva de la región para el talento, una situación que se venía repitiendo en los últimos años.

Lo confirmó este lunes el Bumeran Index, el estudio de salarios pretendidos por postulantes a avisos de empleo que se publican en la mencionada plataforma de Jobint. De hecho, el promedio de salario pretendido en la Argentina, tomado al valor del dólar oficial, es el más alto de todos los países relevados en esa encuesta.

"Los salarios del país pasaron de ser los más bajos durante el primer semestre del año, a ser los más altos hoy. Considerándolas a dólar MEP, en el primer semestre las remuneraciones solicitadas promediaban los 717 dólares situándose en el último lugar del ranking. Hoy alcanzan los 1.137 dólares y subieron hasta el tercer puesto, siendo sólo superadas por Chile y los salarios argentinos a dólar oficial, que son de 1.139 y 1.234 dólares", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

No es el único indicativo, de hecho los ejecutivos en Argentina que tenían negociados sus salarios o bonos en dólares, este año perdieron a medida que el dólar oficial mantuvo su precio, y a la vez decreció el del dólar no oficial. En ese contexto, quienes recibieron aumentos de salarios en pesos, se vieron más favorecidos en 2024.

Ocurrio mucho esto en las áreas de IT de las empresas, que ya aparecen como una opción más atractiva para el talento junior local con habilidades digitales. "Fue llamativo que la competencia del exterior por el talento ya no es tan atractiva para los perfiles locales, por ejemplo los de tecnologías de la información", dijo a este medio el lunes Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica.

"El salario comparativo que tienen esas empresas del exterior sigue siendo competitivo para posiciones con experiencia o mandos medios. Pero ya no tienen ventaja competitiva en posiciones de nivel de entrada, donde los talentos por la apreciación del peso ya no ven una diferencia sustancial, y no acceden a los beneficios de quienes trabajan en relación de dependencia para empresas locales" añadió.

Salario pretendido promedio en dólares

El salario requerido promedio para Argentina que figuró en el último estudio del INDEX en Bumeran, calculado a dólar oficial, es el mayor de la región, 1.234 dólares por mes.

Salarios pretendidos medidos en dólares en la región, según Bumeran

A la Argentina le siguió Chile, con 1.139 dólares de salario pretendido promedio, solo dos unidades por encima del de la Argentina, si se lo midiera en dólar MEP en lugar de tomar la cotización oficial. En cualquier caso, la Argentina volvió a tener las pretensiones salariales más altas de la región.

Del otro lado de la tabla quedó el de Ecuador, con 811 dólares, como el menor de la región, por detrás de los 864 dólares que se piden por mes en Perú, y los 1.039 dólares mensuales en Panamá.

De acuerdo a los datos de Bumeran, Panamá y Ecuador son los países con mayor estabilidad salarial. Y en Argentina se dio una fuerte recuperación que tanto a valor dólar MEP como Oficial, que se origina al principio del primer trimestre.

"La variación acumulada del salario medio requerido en dólares entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 muestra incrementos leves en Ecuador (0,28%) y Panamá (2,97%), un aumento moderado en Perú (5,57%) y Chile (6,84%), mientras que Argentina refleja un comportamiento mixto. Con el dólar oficial, el incremento es de 1,62%, siendo uno de los más bajos, pero con el dólar MEP, se dispara a un notable 122,17%", indica el reporte de la plataforma.

Luego, en 2024 Argentina mostró un aumento significativo en el salario promedio requerido, con un incremento del 74,98% medido en dólares oficiales y del 126,55% en dólares MEP. En contraste, los demás países de la región presentan variaciones más moderadas: Perú (5,56%), Panamá (4,34%) y Chile (0,38%), mientras que Ecuador experimentó una caída del -0,60% en este indicador.

Evolución de los salarios pretendidos medidos en dólares en la región, según Bumeran

Salarios pretendidos por seniority

Por otra parte, los salarios pretendidos varían con distintos factores. Uno de ellos es el seniority. En ese caso, los salarios pretendidos en el final de 2024 en Bumeran, de acuerdo a la jerarquía del puesto fueron los siguientes

Jefe/supervisor: 1.612 dólares por mes a valor oficial, 1.485 dólares a valor MEP.

1.612 dólares por mes a valor oficial, 1.485 dólares a valor MEP. Senior/semi-senior: 1.282 dólares por mes a valor oficial, 1.181 dólares a valor MEP.

1.282 dólares por mes a valor oficial, 1.181 dólares a valor MEP. Junior: 885 dólares por mes a valor oficial, 816 dólares a valor MEP.

Al dividir por sectores, Bumeran hace foco en tres de los más dinámicos.

En cuanto a Tecnología y Sistemas, los sueldos pretendidos más altos están en Chile, con 2.151 dólares por mes para posiciones de Jefe/Supervisor. En la Argentina para ese puesto se piden 1.828 dólares al valor oficial, y 1.685 a valor MEP. Las posiciones senior se pagan una media de 1.503 dólares al oficial y 1.385 al MEP, y los puestos junior 881 y 816 dólares respectivamente.

En cuanto a Administración y Finanzas, un puesto de Jefe/Supervisor en Argentina, medido a dólar oficial, registra el mayor salario medio requerido por mes (1.746 dólares) y en valor MEP se paga 1.609 dólares. En el caso de los puestos senior del área, en el país se pagarían a 1.349 dólares a precio oficial, y a 1.243 en el MEP, en tanto que los puestos junior tienen un margen que va de 926 a 853 dólares.

En Producción, Abastecimiento y Logística, los salarios pretendidos para las posiciones junior son 980 dólares oficiales y 904 dólares MEP por mes en Argentina; de 1.430 dólares oficiales por mes en Argentina a 1.318 dólares MEP en elcaso de los puestos semi senior y senior, y para jefes y administradores llegan a 1.912 dólares oficiales y 1.762 dólares MEP por mes.

Brecha salarial de género

En noviembre de 2024, la brecha salarial de género en Argentina es del 8,03%, situándose solo por encima de Ecuador y Panamá, que tienen una brecha del 7,84% y 3,64%, respectivamente, y siendo de las más bajas de la región. En contraste, Chile presenta la mayor brecha salarial con un 10,79%, seguido por Perú con un 8,71%.

"Aunque en el último mes Argentina mostró una brecha salarial de género baja, desde mayo de 2020 hasta la fecha, ocupa el primer lugar en el ranking regional con un 14,89%. Le siguen Chile con un 14,18%; Perú con un 10,78%; Ecuador con un 7,08%; y Panamá con un 3,98%", aclararon desde Bumeran.