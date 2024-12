Para los empleados públicos, el retraso o no pago del aguinaldo no es tema frecuente. En esta nota, las provincias que ya confirmaron que podrán abonarlo

Por lo general en el sector público los sueldos y el aguinaldo para el personal de planta permanente no se suele retrasar ni el Estado deja de pagarlos.

El pago de aguinaldo, que por ley es un derecho garantizado para los trabajadores en relación de dependencia, es otro de los beneficios de la estabilidad laboral que suelen tener los empleados públicos que acceden a la planta permanente, tanto en el Estado Nacional como provincial y municipal.

Sin embargo, algunas empresas -como el caso de las líneas de colectivos- vienen comunicando que no contarán con capital suficiente para realizar el pago delmedio aguinaldo de diciembre. ¿Es el mismo caso para los empleados públicos?

Los empleados públicos tienen, además de estabilidad, gremios fuertes que defienden sus derechos. Gracias a ello, es improbable que no se concrete algo tan básico como el pago del medio aguinaldo. Pero por si a caso, a continuación va la lista de provincias que ya confirmaron que podrán hacer frente a ese gasto.

Qué provincias confirmaron el pago del aguinaldo en diciembre 2024

En medio de su disputa con el entonces gobierno nacional de Alberto Fernández, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, puso en duda el pago del medio aguinaldo de diciembre 2023 para los empleados del estado provincial. Torres responsabilizó por ello al ministro de Economía, Sergio Massa, por la reducción en la copartipación que implicó la eliminación de Impuesto a las Ganancias.

Desde entonces, y por la inestabilidad que el empleo público tuvo durante todo el primer año de gestión de La Libertad Avanza -que "pasó la motosierra" eliminando miles de puestos de planta y contatados en el Estado Nacional- algunas provincias salieron a confirmar el pago del aguinaldo de diciembre a sus empleados.

Uno es el caso de la provincia de Neuquén, que según informaron los medios locales, el próximo sábado, 14 de diciembre, depositará la segunda cuota del sueldo anual complementario en las cuentas que los trabajadores de la administración pública poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Lo hará varios días antes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, para que los trabajadores puedan organizarse y para que los comercios tengan mayores posibilidades de ventas.

También la Provincia de Buenos Aires lo hizo, si bien continúa en negociaciones paritarias con los gremios de empleados estatales. La semana pasada en conferencia de prensa, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, anticipó que "estamos enfocados en estos días en poder garantizar el pago de aguinaldos, en poder garantizar el pago de salarios en tiempo y forma".

El Gobierno de la Provincia de Salta hizo lo propio confirmó las fechas de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2024 para los empleados públicos. El 17 de diciembre será el día de depósito del medio aguinaldo correspondiente a 2024, lo que genera expectativas en los empleados públicos, quienes esperan con ansias este pago.

Por su parte, Uriel Brupbacher, secretario de Hacienda y Finanzas de la provincia de Entre Ríos dijo también a los medios locales que está en condiciones de realizar el pago normal del aguinaldo en el corriente mes.

En el caso de la provincia de Formosa, si bien no se mencionó el aguinaldo, desde el mes pasado se garantizó también el pago de un bono extraordinario de fin de año, por un monto de 700.000 pesos. Será para quienes reciban en bruto, sin contar el aguinaldo, salarios de menos de dos millones de pesos.

En la Patagonia Argentina, medios digitales de la Provincia de San Juan informaron que el 21 de diciemre se abonará el aguinaldo a los miembros de la administración provincial.

Por su parte, Ezequiel Verbes, subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Santa Cruz, aseguró a los medios que, aunque la Provincia atraviesa un momento delicado debido a los recortes de fondos por parte de Nación, se tomaron las medidas necesarias para garantizar el pago de la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) en una única cuota.

Hasta cuándo pueden las provincias pagar el aguinaldo

El pago del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) está regulado por ley. Según la ley 27.073, el medio aguinaldo correspondiente a junio se debe pagar el día 30 del mes a más tardar, y la cuota de diciembre debe pagarse antes del 18 de diciembre.

Por lo tanto, este año las provincias deberían pagar el aguinaldo a los empleados estatales hasta el 18 de diciembre inclusive.

Si eso no es así, la ley prevé cuatro días hábiles de gracia para el empleador, en los cuales éste está incumpliendo la Ley pero no está sujeto a ninguna multa o sanción ni sus empleados pueden iniciar un reclamo, por ejemplo, ante la Subsecretaría de Trabajo de la Nación.

En este caso, en 2024 entonces las provincias tendrán hasta el martes 24 de diciembre para pagar en regla los aguinaldos a los trabajadores del estado provincial.

Qué pasa si un empleador no paga el aguinaldo

Todos los trabajadores registrados en la Argentina, así se desempeñen en el sector público o privado (y esto incluye a quienes tienen regímenes especiales, como las empleadas domésticas) tienen por derecho garantizado el aguinaldo o pago del Sueldo Anual Complementario (SAC)

En el caso de que los empleadores no paguen el aguinaldo, las consecuencias legales pueden ser mucho más costosas.

Si no se les abona el aguinaldo, los trabajadores deben y pueden:

Intimar al empleador para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes.

el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes. Radicar una denuncia en el Ministerio de Trabajo , de forma individual o colectiva.

, de forma individual o colectiva. Considerarse despedidos, según el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo,y con el derecho a la indemnización del despido sin Justa Causa.

La Justicia interpretará si la demora en el pago del aguinaldo es considerada injuria grave. Y en caso de que así lo considere, la sanción puede ser cuantiosa.

Dicho esto, los empleados del Estado que tienen garantizado el pago de aguinaldo son los de planta permanente, ya que se encuentran en relación de dependencia. Quienes trabajan de manera independiente para el Estado, como monotributistas o autónomos, no cobran el aguinaldo. No podrán reclamar exclusivamente por el pago de aguinaldo ante la Justicia si el estdo provincial en este caso no se los paga.

Quienes estén como planta permanete en la administración provincial si podrán hacer el reclamo del pago de su medio aguinaldo de diciembre en caso de que éste no se concrete en tiempo y forma. Por suerte, las provincias este año han mayoritariamente confirmado que no será el caso.