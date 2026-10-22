Tras los aumentos, cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en noviembre de 2026

Los cajeros de supermercados esperan novedades sobre la paritaria. Cuánto cobrarán en noviembre según la categoría y qué adicionales pueden sumar

El salario de un cajero de supermercado Coto o Carrefour parte de $1.320.875 mensuales en la escala de referencia para noviembre de 2026, para una jornada completa. El importe corresponde al convenio de empleados de comercio e incluye una suma fija no remunerativa de $120.000. Sin embargo, el sueldo final puede ser mayor por adicionales como antigüedad, presentismo y falla de caja, mientras los trabajadores esperan novedades sobre la próxima revisión paritaria.

Cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en noviembre

Los trabajadores de las cadenas de supermercados alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 toman como referencia la escala salarial acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Para noviembre, los valores de referencia son los siguientes:

Cajero A: $1.320.875

$1.320.875 Cajero B: $1.326.821

$1.326.821 Cajero C: $1.334.462

Los importes corresponden a la escala de jornada completa e incluyen el básico más la suma fija no remunerativa de $120.000. Son valores brutos, antes de los descuentos que correspondan, y no representan necesariamente el dinero que cada trabajador recibe en su cuenta bancaria.

El monto a cobrar varía según la categoría asignada al trabajador, de acuerdo con las funciones que realiza y las condiciones previstas en el convenio colectivo.

Qué adicionales puede cobrar un cajero de supermercado

Además del salario de convenio, los cajeros pueden percibir adicionales que elevan el ingreso mensual. Entre ellos se encuentran los vinculados con el manejo de dinero, la antigüedad y el presentismo.

Uno de los conceptos específicos de esta actividad es el adicional por falla de caja, contemplado en el artículo 30 del convenio colectivo. Para el período septiembre-noviembre de 2026, los valores de referencia son:

Cajeros A y C: $147.107,23 mensuales.

$147.107,23 mensuales. Cajeros B: $579.273,89 mensuales.

Este concepto se vincula con las tareas de manejo de fondos y las condiciones previstas en el convenio. Su aplicación debe verificarse según la categoría y la situación laboral de cada trabajador.

También se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año de servicio, calculado sobre los conceptos alcanzados por el convenio. El presentismo, regulado por el artículo 40 del CCT 130/75, puede incrementar el salario cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Por estos motivos, dos empleados de una misma cadena pueden cobrar importes diferentes aunque desempeñen funciones similares. La categoría, los años de servicio, los adicionales y la jornada influyen en la liquidación.

Qué aumento pueden recibir los cajeros de Coto y Carrefour

El último acuerdo salarial de los empleados de comercio estableció un incremento total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026, distribuido en tres tramos mensuales del 1,9%, calculados sobre los salarios básicos de junio.

La actualización completó el esquema previsto para ese período y mantuvo la suma fija no remunerativa de $120.000. Por eso, los valores de referencia para noviembre continúan siendo los de la escala vigente, salvo que se anuncie un nuevo acuerdo.

La negociación de octubre fue contemplada en el entendimiento firmado por FAECyS y las cámaras empresariales para revisar la evolución de los salarios y analizar posibles ajustes. Sin embargo, la revisión prevista no significa que ya exista un nuevo porcentaje de aumento confirmado.

Hasta que las partes comuniquen oficialmente una actualización, no corresponde anticipar cuánto podrían subir los sueldos de los cajeros ni establecer una nueva escala.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

El acuerdo vigente prevé que la suma fija no remunerativa de $120.000 se incorpore progresivamente a los salarios básicos. El cronograma contempla seis cuotas mensuales de $20.000, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027.

Este proceso es independiente de una eventual revisión paritaria. Si se acuerda un nuevo incremento, habrá que considerar las fechas y condiciones que establezcan las partes para determinar cómo quedarán los salarios de los trabajadores de supermercados.

Mientras tanto, los cajeros de Coto y Carrefour pueden tomar la escala vigente como referencia para noviembre, teniendo en cuenta que el monto final dependerá de los adicionales aplicables y de los descuentos correspondientes.