La zona del Valle de Uco, internacionalmente reconocida por sus viñedos y enmarcada por la majestuosa cordillera de los Andes, vive un boom inmobiliario sin precedentes a través del desarrollo de proyectos multipropósito enfocados en el turismo premium pero también con propuestas de residencia permanente. De esta forma, la construcción de cada vez más opciones de estadía y con servicios muy sofisticados de hotelería hace que recorrer la ruta del vino en el sur de Mendoza sea una verdadera experiencia.

En el 2.005, Pablo Giménez Riili y Michael Evans compraron 250 hectáreas en el Valle de Uco y crearon The Vines of Mendoza, la empresa argentina-estadounidense, que tras el éxito de su primera etapa de comercialización de 22 villas de lujo, acaba de lanzar la segunda convocatoria de inversores para las 16 nuevas residencias que comenzarán a ejecutarse en enero de 2025 y que se distinguen "por la fusión de la tradición vitivinícola con la innovación y el estilo arquitectónico exclusivo que le aporta el Estudio Amarilla liderado por el arquitecto Ezequiel Miedvietzky", detallan desde la firma. Las lujosas villas se pueden adquirir para disfrutar el exclusivo entorno de The Vines Resort & Spa o como inversión para obtener retornos en dólares, mediante su programa de alquiler.

Sobre el alcance de esta iniciativa destacaron que "Vines hará una inversión de u$s22 millones con el cual se triplicará su capacidad de alojamiento. Actualmente, hay 22 "villas" y con esta inversión se pasará a 55 residencias de 136 o 270 m2 cada una". Las residencias tienen amplios espacios en el interior y en el exterior, lujosos baños inspirados en los spas y terrazas privadas que muestran la vista panorámica de los Andes y de los viñedos, junto con chimeneas exteriores, bañeras romanas y jacuzzis.

En el predio que actualmente ocupa ell Resort & Spa funciona el emblemático restaurante Siete Fuegos del internacionalmente reconocido chef Francis Malmann y dónde los comensales disfrutan de especialidades autóctonas acompañadas por premiados vinos boutique.

Pero para que la experiencia sea aún más exclusiva, con esta nueva inversión, se proyecta crear una villa de enólogos integrada por referentes del mundo del vino y así continuar con el objetivo inicial de que todo el vivir mendocino esté en The Vines. "Cuando finalicen las obras, dentro del predio de 500 hectáreas, se duplicará la cantidad de bodegas, pasando de 8 a 15 y en vez de 4 restaurantes contaremos con 8", destacaron.

Para conseguir el financiamiento que el proyecto necesita la propuesta de esta segunda etapa está siendo presentada ante los owners de viñedos del predio que aún no han construído sus casas. Lo que el estudio de arquitectura ofrece a los propietarios de viñedos es elegir entre alguno de los 3 modelos de casas que llevará adelante el estudio Amarilla.

Para tentar a lo inversores y hacerles saber que con este tipo de productos la ganancia está garantizada, la firma ofrece un programa de alquiler de servicio completo, un servicio de conserjería dedicado a satisfacer todas las necesidades de los clientes bajo los estándares del refinamiento como estilo de vida y de esa forma lograr generar ingresos cuando el propietario se encuentre ausente. Esos rendimientos "pueden ser de más del 10% anual en dólares", cuentan desde The Vines.

Por su parte, los propietarios de las residencias también cuentan con beneficios: tienen acceso a un exclusivo club de experiencias enogastronómicas en Mendoza y en todo el mundo, participan de la rica tradición vinícola de Mendoza, y crean sus propios vinos personalizados con expertos del mágico terruño de Los Chacayes.

"Estamos invirtiendo más de u$s20 millones debido al aumento del turismo de lujo en Mendoza, procedente de Argentina, Brasil, EE. UU. y Europa. Con esta expansión, hemos culminado la ronda de inversores para la primera etapa y abrimos la nueva convocatoria, con la que añadiremos residencias nuevas con tres planos de pisos de lujo que vamos a estar comenzando a edificar en un mes y medio. Estas residencias de alta gama, ofrecen comodidades como servicios de alquiler y mantenimiento, y opciones de chefs privados y sommeliers", sostiene Michael Evans, co-fundador de The Vines of Mendoza.

Un pied-à-terre en el Valle de Uco

Otro de los proyectos emblemáticos del camino del vino es La Morada Life, una propuesta multipropósito orientada fundamentalmente a una posibilidad de inversión rentable que además ofrece una oferta hotelera y gastronómica de alta calidad.

Viñedo propio, cocina de autor y jacuzzi con vista a la Cordillera son algunos de los atractivos más preciados por los inversiones privadas

El proyecto contabiliza más de 60 plazas, consolidándose como uno de los establecimientos con mayor capacidad hotelera del Valle de Uco dado que acaba de lanzar recientemente sus Life Homes que se suman a las tipologías de Life Pods y Tiny Houses contando cada una de ellas con diversas dimensiones para ajustarse exactamente a lo que los clientes necesitan. De esta forma, las unidades más chicas son las tiny houses, casas diminutas que fueron inauguradas el año pasado y que constan de de 42 m2 cubiertos y 28 m2 de galería.

Por su parte, los life pods son unidades de un formato intermedio que constan de 69 m2 cubiertos con 2 dormitorios en lotes de 800 m2 y un espacio exterior de galería semi cubierta de 28 metros. Los life pods, cuentan, además, con piscina propia y fogonero. Por último, los huéspedes pueden optar por una life homes: casas de lujo para quienes prefieren espacios más amplios y exclusivos, construidas en lotes de 1250 m2, que tienen superficie cubierta de 139 m2 y de 57 m2 semi cubierta, 3 dormitorios, piscina privada y una gran terraza con vistas a la cordillera.

Cada unidad de cualquiera de las tres tipologías tiene un valor que parte de los u$s170.000 con un anticipo de 40% y cuotas con actualización CAC.

El sistema de administración hotelera es un servicio que ofrecen prácticamente todas las desarrolladoras que deciden avanzar con proyectos de este tipo. En este caso, La Morada cuenta con La Morada Lodge, la administradora que ofrece gestionar un servicio al huésped llave en mano de cualquiera de estas tres tipologías.

De esta forma, el dueño que posee una propiedad lejos de su hogar principal evita ocuparse de la puesta a punto del lugar previa a la llegada y del necesario mantenimiento anual, generando una renta atractiva en el proceso. Al alojarse en cualquiera de las unidades, los huéspedes cuentan con acceso a los amenities del lugar como canchas de paddle y tenis, juegos para chicos, senderos para bicis y el restaurante con cava, Homero donde se concentra la propuesta gastronómica y se puede tomar el desayuno, almorzar y cenar o tomar un vino al atardecer frente a la majestuosa montaña.

Mendoza se volvió uno de los polos turísticos más emblemáticos de la zona de Cuyo

El proyecto ofrece un último producto: la opción de construir una casa a medida, adquiriendo alguno de los 40 lotes disponibles, con superficies promedio de 2500 m2 y vistas imponentes del valle y de los picos nevados de Los Andes.

La urbanización que creció dentro de un viñedo

Coria Gimenez es una de las desarrolladoras con más antigüedad en la zona y que se enfoca en desarrollos inmobiliarios turísticos premium. La firma tuvo a cargo la construcción de Tupungato Valley y Entrevides, dos de las urbanizaciones más emblemáticas del lugar y que abren posibilidades de inversión para quiénes quieran entrar en el negocio inmobiliario vinculado al vino.

Sobre Tupungato, una de las localidades más elegidas por el turismo internacional para su estadía, Sebastián Escobar, quién está a cargo del área comercial de la firma cuenta que "no es una ciudad de paso sino un destino muy exclusivo por lo que contar con una opción de estadía premium en un entorno totalmente natural pero a la vez cerca de la ciudad y conectado con el circuito de bodegas era justo lo que el lugar necesitaba".

Así fue como tomó forma Tupungato Valley, una urbanización de 30 hectáreas que a la vez se encuentran dentro de 200 hectáreas de viñedos y con características muy exclusivas. El barrio está sumido en la naturaleza y combina el lujo inmobiliario con lo rural con una oferta de servicios premium y mucho confort. Tiene ubicación estratégica y su acceso es por la ruta 88. Forma, junto a otros, el corredor enoturístico del Valle de Uco, cuyo impulso también estuvo dado por el enorme crecimiento de propuestas gastronómicas que han acompañado todo el desarrollo de la zona.

Los lotes que completan la urbanización rural de lujo tienen un valor mínimo de u$s33.000 y un tope de u$s50.000. Sobre el avance del máster plan, cuentan desde la firma que ya hay 177 lotes vendidos. "Hemos dado la posesión de los mismos y en algunos de ellos ya comenzaron las primeras obras privadas que estarán listas para fines de este año o principios del 2025".

Hay distintos desarrollos inmobiliarios y opciones de lujo y a la "altura" de la majestuosa Cordillera de los Andes

¿Dónde se encuentra la posibilidad de inversión? "Hubo muchos inversores que apostaron desde el inicio por este proyecto y que en ese momento compraron uno o más lotes y hoy están buscando revender. Nosotros estamos entonces comercializando esos espacios para que quiénes se sientan atraídos por este lugar y por las posibilidades de renta tengan una oportunidad", destacan.

Quienes decidan entrar hoy en ese negocio, van a poder evaluar si prefieren encarar la edificación para uso personal o con fines turísticos. "Desde Coria Gimenez hemos enfocado este producto específicamente al turismo porque se trata de un proyecto inmobiliario a través del cual se puede obtener una renta muy alta por el lugar en el que está emplazado. Se trata de una de las zonas con mayor demanda de toda la provincia", indican. Sobre la tipología de los lotes, cuentan que son terrenos de entre 1.000 y 1.400 metros "que tuvieron éxito de ventas porque el propietario puede entrar en un sistema de alquiler pero también usar la propiedad cuando lo desee".

Los propietarios que están pensando participar del negocio de la renta turística "entienden que el público busca servicio y acompañamiento al huésped y por eso nosotros les ofrecemos un servicio turístico llave en mano y nos ocupamos de toda la gestión, haciendo mucho más sencilla la administración del negocio".

A 15 minutos de Tupungato Valley y sobre la ruta 86 se encuentra Entrevides, el barrio privado de 22 hectáreas y que cuenta con dos sectores, uno destinado a viviendas de uso permanente o casas de fin de semana y un sector destinado exclusivamente para casas de alquiler temporario orientadas a un turismo atraído por la tranquilidad de la zona y por su cercanía a las mejores bodegas de Argentina.

Entrevides tiene un 70% de su superficie construida, en el que se destaca la convivencia de las familias residentes con quienes eligen descansar durante el fin de semana y dónde también funciona una posada con servicios de hotelería premium. Está en el corazón mismo del Valle de Uco, su filosofía promueve la vida sana entre vides, nogales y frutales y está ubicada junto a la Bodega y finca de capitales franceses ATAMISQUE. "Entrevides fue el primer barrio privado de la zona y allí tenemos lotes a la venta de 1.000 metros cuadrados por un valor de u$s30.000", destaca Sebastián Contreras.

A 15 minutos de Tupungato Valley y sobre la ruta 86 se encuentra Entrevides, el barrio privado de 22 hectáreas y que cuenta con dos sectores diferenciados

El barrio tiene un reglamento de construcción que propone el cuidado y la armonía del entorno por lo que no está permitido construir cabañas ni construcción en doble altura y sí edificaciones unifamiliares y de una sola planta, Entrevides ofrece a los inversores escrituración inmediata y una renta asegurada. Para terminar de completar una oferta integral de hospedaje y servicios tiene proyectada, además, la construcción de locales comerciales.

No hay dudas de que Mendoza se volvió uno de los polos turísticos más emblemáticos de la zona de Cuyo. Patrimonio culinario y atractivos naturales son la combinación perfecta para un público que exige opciones de lujo y a la "altura" de la majestuosa cordillera.