La mayor transportadora de gas local obtiene millonarios fondos del mercado

El 19 de junio pasado, Transportadora de Gas del Sur (TGS), se convirtió en la primera empresa en anunciar una millonaria inversión atada al Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), que será de u$s700 millones para ampliar redes y sustituir importaciones de gas.

Ese día, ejecutivos de la mayor transportadora de ese insumo de la Argentina visitaron las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, para explicar la iniciativa de ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner que permitiría un ahorro fiscal de u$s500 millones al año.

Así, se convirtió en la primera propuesta de iniciativa privada en la era libertaria en el marco de la Ley Bases que fue votada favorablemente por el Congreso de la Nación, también el mes pasado.

La obra finalizaría antes del invierno de 2026, si es que la empresa se adjudica la licitación que será abierta en noviembre próximo y que permitiría sustituir importaciones de combustible y generar un saldo exportable en períodos de menor consumo.

TGS, transportadora "diversificada"

Se trata de la empresa controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, que transporta aproximadamente el 60% del gas consumido en el país, a través de más de 9.173 km de gasoducto, con una capacidad contratada en firme de 83,1 MMm3/d.

Además, sus inversiones en infraestructura en la formación de Vaca Muerta la sitúan como una de los principales midstreamers locales.

TGS cotiza sus acciones en el NYSE (New York Stock Exchange) y BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) y es controlada por Compañía de Inversiones de Energía (CIESA), que posee el 51% del capital accionario total compartido entre Pampa Energía y a dos empresas de la familia Sielecki como son Grupo Investor Petroquímica y PCT L.L.C., con el capital restante.

A través de cinco líneas de negocio brinda servicios integrados en toda la cadena de valor del gas natural mediante más de 9.300 km de gasoductos que atraviesan siete provincias.

En los últimos años, ha desarrollado y evolucionado como una empresa que ofrece servicios integrados para la industria del gas natural, ya que afianzó nuevos negocios como el procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural; midstream en Vaca Muerta; telecomunicaciones y servicios en activos de terceros.

Atractiva para los inversores

A la millonaria inversión ya anunciada en junio pasado, ahora TGS le suma la emisión de un bono internacional por u$s490 millones, a un costo financiero del 8,75% (cupón del 8,5%) a un plazo de 7 años, con vencimiento en 2031.

Luego del anuncio, la transportadora recibió ofertas por u$s1.700 millones para este bono que le permitirá refinanciar un título por u$s500 millones que vence en mayo de 2025.

Se trata de la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales durante este 2024, luego de varios años sin emisiones corporativas, colocando a TGS como una de las empresas con mejor crédito del país.

La oferta venció el pasado 19 de julio y se trata de la compra en efectivo a cada tenedor registrado de las Obligaciones Negociables al 6,750% con vencimiento en 2025 en circulación que fueron emitidas por la compañía bajo el contrato de fideicomiso del 2 de mayo de 2018.

Radiografía de la oferta

A la fecha del vencimiento, TGS había recibido ofertas por algo más de u$s299 millones, o aproximadamente el 63,67% de las ON en circulación.

Asimismo, se presentaron títulos por otros u$S150.000, o el 0,03% de las ON en circulación de acuerdo con los procedimientos de entrega garantizada.

Las ofertas aceptadas para su compra serán pagadas en su totalidad el próximo 24 de julio y su principal objetivo consiste en financiar la compra de las ON con los fondos derivados de una emisión simultánea de este tipo de título.

En el caso de los tenedores que presentaron válidamente y no retiraron sus ON tienen derecho a recibir u$s1.000 por cada u$s1.000 de valor nominal de las ON presentadas en la fecha de liquidación.

Asimismo, los dueños de ON que fueron compradas en el marco de la oferta recibirán los intereses devengados e impagos, incluyendo la última fecha de pago de intereses de los títulos hasta la fecha de liquidación exclusive.

Según el prospecto de emisión informado por TGS, para evitar dudas, dejarán de devengarse intereses en la fecha de liquidación de las ON aceptadas.

La Compañía había dispuesto que Citigroup Global Markets Inc; Itau BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaran como dealer managers de la oferta y que los bancos Santander Argentina y Galicia y Buenos Aires actuaran como agentes de información locales.

En el caso de las internacionales, se designó al Citigroup Global Markets; Itau BBA USA Securities; J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets LLC.