En Estados Unidos hay unos 240.000 argentinos radicados, según datos consulares y de la Cámara Nacional Electoral. Para aquellos interesados emigrar y comenzar una nueva vida en el exterior, este país representa un destino lleno de oportunidades para emprender y armar un negocio. Y una de las formas más sencillas de empezar es a través de las franquicias, un modelo que facilita la entrada a un nuevo mercado y que, además, ofrece la seguridad de un modelo probado con éxito.

De hecho, en Estados Unidos hay más de 3.500 tipos de franquicias de 75 industrias distintas, y es una de las opciones más elegidas entre quienes buscan montar un negocio: en ese país se abre una nueva franquicia cada 8 minutos.

El modelo de franquicias, además, resulta una excelente opción para quienes buscan emigrar y acceder a una visa. Las visas de Treaty Trader (E-1) y Treaty Investor (E-2) son para ciudadanos de países que mantienen tratados de comercio y navegación con Estados Unidos, y Argentina es uno de ellos. Para calificar para una visa E-2, los solicitantes deben demostrar la intención de desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la cual se haya invertido una cantidad substancial de capital, o para trabajar en una empresa como ejecutivo, supervisor o empleado.

"Por su confiabilidad, las franquicias suelen ser el vehículo elegido por excelencia para quienes están pensando en mudarse con su grupo familiar en los Estados Unidos. Recomendamos que el primer negocio sea conservador y confiable, garantizando el éxito a largo plazo, ya que el estatus migratorio del grupo familiar depende de esta actividad", explica Ariel Arrocha, abogado y director de Latam en USA, una consultora especializada desde hace más de 30 años en acompañar a personas, familias o empresas de la región a radicarse, instalarse o hacer negocios en los Estados Unidos de América.

Un punto importante para considerar es que para acceder a la visa hay que hacer una inversión en el negocio. La abogada Morella Salazar Dager, quien desde sus oficinas en Coral Gables, Miami, atiende casos de inmigración desde hace más de 20 años, revela que ese monto requerido por la Embajada parte en los u$s100.000 o 120.000 dólares.

"No es muy difícil solicitar la visa, pero es necesario estar bien asesorado y cumplir con todos los requisitos que se exigen. Genéricamente, la visa se le otorga a quienes gerencien o dirijan un emprendimiento o negocio y a su grupo familiar, siempre que exista una inversión sustancial en un negocio que implique riesgo económico, que tenga la capacidad de dar empleo a terceros y obviamente que quien lo haga tenga las capacidades para llevar adelante ese negocio", explica la especialista.

Encontrar la franquicia correcta para el perfil de cada persona o familia también es esencial: no todos los negocios dan lo mismo. "No obstante, una de las bondades del sistema es que no es necesario conocer un negocio a fondo para comprar una franquicia. Lo que por lo general se busca en los franquiciados es algunas cualidades como que sean operadores responsables, comprometidos, buenos administradores, pero no necesariamente experiencia en la actividad", menciona el licenciado José Torres, asesor de franquicias miembro de FranNet, uno de los grupos más antiguos en asesoramiento en esta materia de los Estados Unidos con presencia en todo el país.

Con u$s150.000 es posible ser dueño de una franquicia y emigrar con trabajo a EE.UU.

Según Torres, actualmente en Estados Unidos las franquicias vinculadas a servicios son las más demandadas, y dentro del top ten se encuentran las de cuidados y asistencia a personas, peluquerías y barberías, así como las vinculadas a mascotas. También las de remodelaciones de casas, baños, cocinas, las de readaptación de espacios, las de limpieza, también los centros de fitness, desde yoga, gimnasios, CrossFit o estudios de Pilates, hasta espacios más lúdicos o de arte. En el área de mantenimiento, empresas de parquización, mantenimiento de piscinas o sistemas de aire acondicionado, entre otras, están ganando terreno.

Se estima que la inversión promedio para estas franquicias es de u$s150.000. Este monto incluye el canon de ingreso, la construcción del local, la compra de equipos, la realización del inventario, la contratación del capital de trabajo y el flujo de caja necesario para comenzar a operar, llave en mano, como se suele decir.

Según el tipo de participación que se tenga en el negocio, será la ganancia. No obstante, basándose en su experiencia, Torres estima que en las franquicias donde el inversor gerencia el negocio, el rendimiento puede oscilar entre el 18% y 25% de la inversión (en dólares). Mientras que en aquellos casos en que el inversor contrata una empresa que maneja el negocio, la rentabilidad se reduce situándose entre el 6% y el 10%.

Elegir bien la franquicia es una de las decisiones más importantes para tener en cuenta antes de mudarse, por lo tanto, elegir con cuidado al equipo profesional que asesorará, ayudará y tal vez guiará las decisiones es clave. "Primero elegir personas; luego, el negocio, el vehículo y la locación", menciona el especialista.

Aunque el camino puede parecer difícil, la buena noticia es que las puertas están abiertas para quienes quieran emigrar con trabajo teniendo una franquicia. "La comunidad argentina está muy bien conceptuada por el USCIS (inmigración) de Estados Unidos, pues somos bastante exitosos económicamente, manteniéndonos desde hace muchos años en lo más alto de las comunidades extranjeras en cuanto a ganancias per cápita y educación.", comenta Arrocha. Lo importante es animarse y estar bien asesorado.