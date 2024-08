Como otras grandes empresas, el holding busca estirar los plazos de pago de parte de una emisión de ON, que vence en 2027 y asciende a u$s750 millones

Siguiendo el camino que abrieron otros grandes grupos empresarios locales de negociar con sus acreedores plazos más largos para cancelar parte de la deuda, Pampa Energía también se sumó a esta estrategia orientada a sostener sus negocios sin poner en riesgo su gestión financiera.

Se trata de una medida similar a la que hace unos días tomó una de las empresas más importantes del Grupo Roggio como es Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (Clisa), que pidió un nuevo acuerdo para reperfilar un pasivo de u$s350 millones, generado a través de la emisión de una serie de Obligaciones Negociables (ON).

En el caso del holding energético y petrolero, propiedad de Marcelo Mindlin también busca acordar lo que se conoce como liability management, una especie de control o administración del riesgo financiero y de los activos y pasivos, comúnmente utilizado por las empresas más que nada en épocas de crisis como la actual.

Pampa Energía lanza nueva emisión de obligaciones negociables

Es decir, a Pampa Energía no le ingresarán nuevos fondos, sino que le propone a los propietarios de una serie de ON por hasta u$s750 millones ya emitidos y en circulación un tender o canje voluntario de este bono que vence en el 2027 por otro por el mismo monto que se termine por recaudar pero a más largo plazo.

Lo hace mediante una nueva emisión de ON Clase 32 denominada en dólares a tasa fija con vencimiento el quinto y décimo aniversario de la fecha de emisión por un valor nominal de hasta u$s750 millones.

Los bonos están protegidos por el programa de emisión que tiene autorizado el holding por hasta u$s1.400 millones.

Según el prospecto de emisión, la oferta pública de las ON en Argentina está destinada exclusivamente a inversores calificados, tendrán garantía común y sin garantía de terceros, y en todo momento tendrán igual prioridad de pago que todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras de la sociedad.

El programa no cuenta con calificación de riesgo y el capital de las ON será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento que será determinada e informada por el holding de Mindlin en el aviso de resultados, además de que devengarán intereses a una tasa fija que será determinada juntamente con los compradores iniciales.

Rescatar bonos

En el caso de la integración del precio de suscripción de las ON, deberá ser realizada en efectivo, en dólares en el exterior y lo generado será utilizado de acuerdo con los requerimientos establecidos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables a la recompra de las ONs Clase 1 y a otros fines corporativos en general. Esto incluye cualquier recompra adicional o cualquier rescate o repago de las ONs Clase 1 o cualquier otra deuda.

Se trata, precisamente de los bonos que se encuentran en circulación a una tasa del 7,5% y con vencimiento en el 2027 y la oferta vencerá a las 8:00 a.m., hora de la ciudad de Nueva York, el próximo 5 de septiembre, salvo que sea prorrogada o rescindida antes de esa fecha, a exclusivo criterio de Pampa Energía.

La propuesta consiste en ofrecer u$s1.000 por cada u$s1.000 de valor nominal de las ON presentadas después de la fecha de liquidación, que se estima tendrá lugar dentro de los tres días hábiles posteriores a la del vencimiento, pero que podrá ser modificada sin previo aviso.

La Compañía ha dispuesto que Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC. actuarán como dealer managers de la oferta, y los bancos Santander Argentina y Galicia como agentes de información local.