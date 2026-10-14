Superdry prometía en Argentina mismos precios de ropa que en Europa: esta es la realidad

Con la expectativa de ofrecer precios alineados con los de Europa, la apertura generó expectativa. Qué mostró el relevamiento de iProfesional

Precios locales son mayores que en UK, pese a promesas, por importación.

La marca británica Superdry & Co abrió su primer local en la Argentina, en el shopping Unicenter, de la mano de Tango Fabric, su socio local. La compañía, que tiene previsto invertir hasta u$s50 millones durante los próximos cuatro años, comenzó a vender sus colecciones en el país con precios que, en algunos casos, superan a los del Reino Unido.

La empresa había anunciado que mantendría valores similares a los europeos. Un relevamiento de iProfesional muestra diferencias de entre el 8% y el 27% respecto de los precios publicados en el mercado británico. Se trata de una brecha mínima considerando que, en los momentos más duros para importar, una prenda en Argentina de una marca de primera línea podía costar fácilmente el doble que en Europa o Estados Unidos.

La apertura en Unicenter es la primera de un plan que contempla nuevas sucursales en el país y una expansión hacia otros siete mercados de Latinoamérica. La Argentina también fue elegida para instalar la sede desde la cual la empresa coordinará parte de sus operaciones regionales.

Matt Brewster es el Director Global de la marca Superdry

Cuánto cuesta la ropa de Superdry en Argentina

Una campera impermeable que en el Reino Unido cuesta 100 libras, equivalentes a $201.423, se vende en la Argentina a $249.000. Es decir, un 23,6% más cara, con una diferencia de $47.577.

En el caso de las remeras, el precio en el mercado británico es de 23 libras, unos $46.327, mientras que en el país se ofrecen a $50.000. La diferencia es de apenas 7,9%, la menor entre los cuatro artículos relevados.

La mayor diferencia se registra en las camisas. En el Reino Unido cuestan 45 libras, equivalentes a $90.640, mientras que en la Argentina se venden a $115.000. Esto representa un extra del 27%, unos $24.360 más.

Las camperas de la marca en Argentina están más del 20% más caras que en el Reino Unido

Por último, una campera Harrington cuesta 85 libras en el mercado británico, unos $171.210, frente a los $195.000 que se pagan en el país, un 14% más.

Los valores corresponden a los precios relevados en ambos mercados, sin considerar descuentos ni promociones.

Por qué Superdry no fabrica en Argentina y trae todo importado

Antes de abrir su primer local, Superdry había comenzado a vender en la Argentina a través de su página web. La plataforma se habilitó a fines de agosto, con una colección que incluía remeras, pantalones, buzos, camperas y accesorios.

Famosos participaron de la apertura del local en Unicenter

La compañía había comunicado que ofrecería las mismas prendas que comercializa en Europa y que mantendría precios similares a los de ese mercado. La decisión buscaba competir con otras marcas internacionales que venden indumentaria importada en el país.

A diferencia de otras compañías que fabrican parte de sus colecciones en el país, Superdry no tiene previsto producir indumentaria en la Argentina. La empresa explicó que el volumen de producción necesario para abastecer sus distintos mercados no justifica instalar una operación industrial local.

"La empresa busca mantener la misma calidad que ofrece en sus otros mercados", explicaron desde la compañía.

Antes de abrir su primer local, Superdry había comenzado a vender a través de su página web

El ambicioso plan regional: 7 países desde Buenos Aires

La apertura se realizó mediante un acuerdo con Tango Fabric, la empresa argentina que tendrá a su cargo el desarrollo de Superdry en el país y su expansión hacia otros mercados latinoamericanos.

El proyecto contempla una inversión de entre u$s40 millones y u$s50 millones durante los primeros cuatro años.

El acuerdo tiene una duración prevista de 20 años. Durante la primera etapa, las empresas estiman generar más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados con la apertura de locales y la administración de la operación.

Cale Ruggeri también dijo presente en la inauguración del local de Superdry en Unicenter

Unicenter fue elegido para la primera apertura física, después del lanzamiento del canal online. La empresa prevé continuar con nuevos establecimientos en Buenos Aires y otras ciudades del país.

Entre las ubicaciones que analiza se encuentran Mar del Plata, La Plata, Rosario y Mendoza. El objetivo anunciado es abrir alrededor de 10 locales por año en la Argentina durante los próximos cinco años.

La compañía también instalará en el país su sede regional, desde donde coordinará la expansión de la marca hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El ingreso a esos mercados está previsto a partir de 2027.

Los precios de la ropa son hasta un 27% más caros que en el Reino Unido

La compañía utilizará acuerdos de franquicias para abrir locales y desarrollar sus ventas en cada país.

El plan regional contempla un crecimiento de alrededor de 20 establecimientos por año a medida que se incorporen nuevos mercados. La Argentina tendrá inicialmente una mayor cantidad de aperturas, ya que será el primer país donde se desarrollará la operación.

Brasil es uno de los mercados contemplados para la siguiente etapa. Por su tamaño, la empresa considera que podría superar a la Argentina en cantidad de locales durante los próximos años.

La compañía tiene previsto invertir hasta u$s50 millones durante los próximos cuatro años

Además, la compañía incorporará tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en todas sus tiendas. El sistema utiliza etiquetas electrónicas y lectores para identificar productos y registrar información sobre su ubicación y circulación. Su aplicación puede ayudar a:

Agilizar los controles de inventario y detectar diferencias entre las existencias registradas y las disponibles

y las disponibles Identificar artículos sin necesidad de revisar cada etiqueta de manera individual

Reducir el tiempo demandado cuando se trabaja con grandes cantidades de prendas

La decisión de extender esta tecnología a toda la red forma parte de la intención de unificar procedimientos en los distintos locales. De esta manera, la compañía busca contar con herramientas comunes para controlar el stock y organizar el movimiento de los productos.

La empresa prevé continuar con nuevos establecimientos en Buenos Aires y otras ciudades del país

Superdry fue fundada en 2003 en el Reino Unido por Julian Dunkerton y James Holder. La marca comenzó a crecer con una colección de ropa informal que incorporaba gráficos y caracteres japoneses, y durante sus primeros años logró expandirse hacia distintos mercados internacionales.

En 2010, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres. Sin embargo, después de varios años de dificultades financieras y una caída en las ventas, en 2024 dejó el mercado bursátil e inició un proceso de reestructuración.

Como parte de los cambios, la empresa adoptó el nombre Superdry & Co en noviembre de 2025 y comenzó a renovar sus colecciones y establecimientos.

La compañía también anunció un programa de alrededor de 50 aperturas y remodelaciones de locales en Europa durante un período de 12 meses. En paralelo, comenzó a buscar nuevos socios para ampliar su presencia internacional.