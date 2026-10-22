McDonald’s abrió su primer local en una estación YPF y Marín anticipó nuevas alianzas

El local combina gastronomía y servicios para automovilistas, incorpora medidas sustentables y amplía la oferta comercial de la petrolera

McDonald’s inauguró este jueves en Vicente López su primer restaurante dentro de una estación de servicio YPF en la Argentina. El establecimiento funciona en YPF Black Melo, ubicada en Avenida del Libertador 901, y marca el inicio de una nueva etapa en la alianza estratégica entre ambas compañías.

Con esta apertura, la cadena de comidas rápidas alcanza los 237 locales en el país, mientras que la petrolera suma la cuarta estación de su formato Black. La propuesta combina la oferta gastronómica de McDonald’s con los servicios de YPF y su marca de tiendas de conveniencia FULL.

El acto contó con la presencia de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en América Latina y el Caribe; y Diego Santilli, jefe de Gabinete y director titular por la Clase A de YPF.

Durante la presentación, Marín destacó que YPF busca mejorar la experiencia de los clientes y ampliar los servicios que ofrece en sus estaciones mediante acuerdos con marcas reconocidas. El objetivo es sumar propuestas que inviten a permanecer más tiempo en esos espacios y que permitan combinar la carga de combustible con opciones gastronómicas y servicios para toda la familia.

Horacio Marín, Woods Staton, Diego Santilli y Soledad Martínez participaron de la inauguración

Qué busca YPF con la alianza con McDonald’s

El nuevo establecimiento integra el restaurante de McDonald’s con la propuesta de las tiendas FULL, que ofrecen café, pastelería, comidas preparadas y otras alternativas gastronómicas. La iniciativa forma parte de la estrategia de YPF para convertir sus estaciones de servicio en espacios donde los clientes puedan permanecer más tiempo y acceder a una oferta más amplia, además de cargar combustible.

Marín también destacó el crecimiento del negocio de las tiendas FULL. Según indicó, la facturación de ese segmento era de u$s180 millones cuando asumió al frente de YPF. Para 2026, la compañía proyecta alcanzar los u$s680 millones, mientras que la meta para 2027 "es pasar los 1.000 millones de dólares y ser el primer retailer de la República Argentina", afirmó.

Asimismo, vinculó la incorporación de McDonald’s con la intención de mejorar la propuesta de las estaciones Black y convertirlas en espacios atractivos para distintos públicos. Durante su intervención, puso el foco en las familias y en la posibilidad de que los clientes encuentren opciones para comer o tomar algo mientras hacen una parada.

"La idea es que los nenes, mis nietos, quieran la Cajita Feliz", expresó el presidente de YPF al referirse a la presencia de la cadena en las estaciones de servicio. También contó que llegó a viajar dos horas y media para comer en un McDonald’s.

McDonald’s llega a 237 locales en el país y YPF suma su cuarta estación Black

Marín mencionó, además, otras alianzas comerciales de YPF. Entre ellas, destacó a Cabrales, que ganó la licitación para proveer café, y a Guapaleta, cuyos helados ya se ofrecen en las tiendas FULL. Además, señaló que los clientes pueden pedir productos gastronómicos de las tiendas a través de PedidosYa.

Otra de las iniciativas que mencionó es una posible alianza con Mercado Libre. El proyecto contempla comercializar productos de YPF a través de la plataforma de comercio electrónico y habilitar las estaciones de servicio como puntos de retiro de paquetes.

La propuesta apunta a facilitar la recepción de compras para quienes pasan gran parte del día fuera de sus casas y no pueden recibir los envíos en sus domicilios. Sin embargo, el acuerdo todavía no está cerrado. "Ese es el objetivo, todavía no está firmado", aclaró el ejecutivo.

McDonald’s destacó el empleo y sus 40 años en la Argentina

Durante el acto, Woods Staton recordó que McDonald’s llegó a la Argentina hace 40 años, en octubre, y destacó la importancia de asociarse con YPF, a la que consideró una compañía emblemática del país.

El empresario también se refirió al impacto laboral de la apertura. Según indicó, "el restaurante cuenta con poco menos de 30 empleados". Durante su intervención, además, vinculó la propuesta de la cadena con conceptos como el placer, el modernismo, la amabilidad y la experiencia que busca ofrecer a sus clientes.

Qué servicios incorpora la estación YPF Black Melo

Además del restaurante, la estación ofrece los servicios habituales del formato Black y de las tiendas FULL. La propuesta contempla asesoramiento personalizado para elegir el combustible y espacios pensados para mejorar la experiencia durante la parada.

Entre las prestaciones se encuentra YPF Pit Stop en Boxes, un servicio inspirado en las paradas de los equipos de Fórmula 1. Mientras especialistas realizan tareas sobre el vehículo, los clientes pueden aprovechar el tiempo para consumir productos en FULL.

La combinación de servicios reúne en un mismo espacio:

La oferta gastronómica de McDonald’s

Las opciones de consumo de FULL

Las prestaciones para automovilistas

De esta manera, la estación amplía las alternativas disponibles durante la parada.

Durante el acto, Santilli destacó la importancia de mejorar los servicios que ofrecen las estaciones de servicio y recordó que él mismo le planteó a Marín la necesidad de elevar la calidad del café de las tiendas FULL. "Yo soy cafetero y para mí el café es importante", afirmó. Luego, valoró los avances en ese aspecto y la incorporación de McDonald’s a la propuesta gastronómica de YPF.

Qué medidas sustentables incorpora el restaurante

El nuevo local incorpora medidas de eficiencia energética y gestión de residuos. Entre ellas, se destacan la automatización de la cartelería exterior y de la iluminación, el uso de luces LED y un sistema de climatización VRV con controles programables.

Además, el local contempla la separación de residuos en el comedor y el tratamiento diferenciado del aceite usado. Estas medidas forman parte de las prácticas ambientales que Arcos Dorados promueve a través de su estrategia de impacto socioambiental "Receta del Futuro".