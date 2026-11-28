Las entidades financieras y apps de pago se disputan a los usuarios con beneficios, planes de pago extendidos y rebajas para compras en línea

El Black Friday 2026 comenzó en la Argentina con promociones de bancos públicos y privados, billeteras digitales, plataformas de comercio electrónico, aerolíneas y agencias de turismo. Las propuestas incluyen financiación de hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados, descuentos de hasta 65% en hoteles, reintegros de hasta $200.000 y ofertas para comprar pasajes y planificar viajes durante 2027.

Entre las alternativas disponibles se encuentran las plataformas Provincia Compras, del Banco Provincia, y Tienda BNA+, del Banco Nación, que concentran algunas de las principales opciones de financiación para electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar.

Las promociones también alcanzan a entidades como Banco Ciudad, ICBC, Credicoop, Macro, BBVA y Naranja X. En paralelo, agencias de viajes y programas de fidelización incorporaron descuentos en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos, con alternativas para pagar en cuotas o combinar dinero y millas.

El evento comercial tiene distintas fechas de vigencia según cada entidad. Mientras algunas propuestas estuvieron disponibles desde los primeros días de la semana, otras se concentran entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, con beneficios que en determinados casos se extienden hasta el lunes 30 o los primeros días de diciembre.

Banco Nación: hasta 30 cuotas sin interés y descuentos de hasta 40%

El Banco Nación lanzó una campaña especial a través de Tienda BNA+, vigente del 24 al 29 de noviembre. La propuesta contempla hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados y hasta 30 cuotas para artículos de eficiencia energética.

Para acceder a la financiación es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco mediante MODO desde la aplicación BNA+.

La promoción también incluye descuentos de hasta 40%, un cupón adicional de 25% en determinados productos y envíos gratuitos. Los beneficios alcanzan a distintas categorías de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

En turismo, BNA Viajes incorporó planes de 12 y 18 cuotas sin interés con Mastercard y hasta nueve cuotas con Visa. Además, ofrece un 15% de descuento en paquetes nacionales de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000, y rebajas de hasta 50% en hoteles de la Argentina.

Banco Provincia: 24 cuotas en Provincia Compras y financiación de vuelos

El Banco Provincia habilitó hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras durante el viernes 27 de noviembre. El beneficio alcanza a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

La plataforma reúne productos de tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, indumentaria y herramientas, entre otros rubros.

Además, el banco incorporó una promoción para comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas entre el 27 y el 29 de noviembre. La financiación llega a 12 cuotas sin interés con Mastercard y seis cuotas con Visa.

Por su parte, Cuenta DNI tiene promociones propias durante el cierre de noviembre. Es importante distinguir estos beneficios de los de Provincia Compras, ya que las condiciones, los comercios adheridos y los medios de pago pueden ser diferentes.

Qué ofrecen ICBC, Macro, Credicoop y Banco Ciudad

Otras entidades también sumaron financiación para compras de tecnología, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar.

ICBC ofrece hasta 18 cuotas sin interés en ICBC Mall entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. La entidad había dispuesto previamente reintegros de hasta $50.000 y tres cuotas sin interés mediante MODO durante los días anteriores al Black Friday.

Banco Macro incorporó financiación de hasta 15 cuotas sin interés en tecnología y electrodomésticos de comercios adheridos. También ofrece hasta 18 cuotas en Tienda Macro mediante MODO y hasta 24 cuotas en determinados celulares. En indumentaria y artículos deportivos hay promociones con descuentos y topes de reintegro específicos.

Banco Credicoop ofrece hasta 24 cuotas sin interés en Tienda Credicoop durante el viernes 27. La campaña incluye descuentos de hasta 40% en productos seleccionados, 18 cuotas sin interés y envíos gratuitos. También contempla beneficios en supermercados, perfumerías y estaciones de servicio.

Banco Ciudad dispone de hasta 24 cuotas sin interés en Tienda Ciudad y financiación de hasta 18 cuotas para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas con tarjetas de la entidad.

Naranja X ofrece hasta 18 cuotas sin interés en comercios de electrodomésticos y tecnología como Frávega, Cetrogar, Megatone, Naldo y On City. También tiene financiación en otros rubros y reintegros de hasta $30.000 por transacción, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Turismo: descuentos de hasta 65% en hoteles y financiación para viajar

El sector turístico también incorporó promociones por el Black Friday, con beneficios para quienes buscan organizar vacaciones durante 2027 o realizar escapadas en los próximos meses.

Una de las propuestas más amplias es la de BBVA, que concentra sus beneficios en su portal Millas BBVA. Entre el 24 y el 29 de noviembre ofrece:

30% de descuento en vuelos a Miami, Río de Janeiro y Madrid con Mastercard Black, con un tope de reintegro de u$s300

con Mastercard Black, con un tope de reintegro de Hasta 65% de descuento en hoteles internacionales seleccionados

seleccionados Hasta 55% de rebaja en alojamientos nacionales

Hasta nueve cuotas sin interés en hoteles, actividades y alquileres de autos

Descuentos de hasta 55% en hoteles de destinos argentinos como Bariloche, Mendoza, Mar del Plata, Iguazú, Salta y Ushuaia

Los beneficios varían según el alojamiento, el destino y el medio de pago utilizado.

Naranja X también incorporó promociones para el turismo a través de su plataforma Viajes. Entre las alternativas anunciadas figuran hasta 18 cuotas sin interés en hoteles, paquetes, actividades y alquileres de autos seleccionados dentro de la Argentina, además de financiación en vuelos nacionales.

En destinos internacionales, las promociones incluyen descuentos de hasta 65% en hoteles y paquetes del Caribe y rebajas de hasta 60% en alojamientos de Brasil.

Por otra parte, Despegar ofrece promociones específicas para determinados destinos. Entre ellas se encuentran descuentos de hasta 20% en vuelos y paquetes a Foz de Iguazú, con un tope de u$s125, y rebajas de hasta 15% en hoteles y paquetes seleccionados de Florianópolis.

Smiles: vuelos internacionales desde u$s198 para 2027

Otra alternativa para quienes buscan anticipar sus vacaciones es Smiles, el programa de fidelización que permite adquirir pasajes utilizando millas o combinando puntos y dinero.

Entre las tarifas promocionales difundidas para vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires aparecen los siguientes valores de referencia:

Florianópolis: desde u$s198

Río de Janeiro: desde u$s214

Aruba: desde u$s515

Miami: desde u$s590

Cancún: desde u$s627

Madrid: desde u$s885

Nueva York: desde u$s686

Los precios dependen de la disponibilidad, las fechas elegidas y las condiciones de adquisición de millas. No representan tarifas garantizadas para cualquier día del año.

El programa también cuenta con Viaje Fácil, una modalidad que permite reservar vuelos con hasta 11 meses de anticipación sin tener que disponer inicialmente de todas las millas necesarias.

Para utilizarla se deben abonar las tasas, los impuestos y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. El saldo restante puede completarse hasta 60 días antes de la salida del vuelo.

Esta alternativa permite asegurar una reserva con anticipación y distribuir el pago antes de la fecha del viaje.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar las promociones

Las propuestas del Black Friday no tienen condiciones uniformes. Cada banco, billetera y comercio establece sus propios plazos, límites de financiación, productos incluidos y requisitos para acceder a los reintegros.

Antes de realizar una compra conviene revisar algunos puntos: costo financiero total, topes de reintegro, medio de pago requerido, vigencia de cada beneficio y precio de contado para comparar con el valor financiado.

Costo financiero total: verificar que la financiación sea efectivamente sin interés y que el CFT informado sea de 0%

verificar que la financiación sea efectivamente sin interés y que el CFT informado sea de 0% Topes de reintegro: comprobar cuánto dinero devuelve el banco y si el límite se aplica por operación, por cuenta o durante todo el período promocional

comprobar cuánto dinero devuelve el banco y si el límite se aplica por operación, por cuenta o durante todo el período promocional Medio de pago: algunas ofertas requieren tarjetas de crédito de una entidad determinada o el uso obligatorio de MODO

algunas ofertas requieren tarjetas de crédito de una entidad determinada o el uso obligatorio de MODO Vigencia: revisar hasta qué día se puede utilizar cada beneficio, porque algunas promociones terminan el domingo 29 y otras continúan hasta el lunes 30 de noviembre o diciembre

revisar hasta qué día se puede utilizar cada beneficio, porque algunas promociones terminan el domingo 29 y otras continúan hasta el lunes 30 de noviembre o diciembre Precio de contado: comparar el valor financiado con el precio que ofrece el comercio para un pago en una sola cuota

En el caso de los viajes, también es necesario comprobar si las tarifas incluyen equipaje, tasas aeroportuarias y otros cargos, además de las condiciones para modificar o cancelar una reserva.