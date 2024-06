El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó las propuestas de la oposición para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y anticipó que el gobierno de Javier Milei no tiene recursos para solventarlos. "Tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos", dijo de manera tajante.

En la previa del debate en Diputados de los proyectos que impulsan tanto la UCR como Unión por la Patria, el funcionario afirmó que "cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de donde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles".

Luego descartó la posibilidad de que la gestión libertaria financie futuros aumentos a través de la emisión de dinero. "Salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas", sostuvo en una entrevista radial en El Observador.

Luego afirmó que "cuando no hay recursos, no se puede de una manera fácil decir auméntese tal cosa o auméntese tal otra", y dijo que "si al mismo tiempo reclaman porque se cortan gastos públicos y por otro lado se quiere incrementar ese gasto público, no veo la respuesta concreta que dé soluciones".

"Hay que tener cierta coherencia y cierta lógica. Así como le dicen a la gente que hay que aumentar jubilaciones, subsidios, que le digan también de dónde van a salir los recursos para pagarlo", apuntó Francos.

Jubilaciones: ¿de qué depende el acuerdo que busca la oposición en Diputados?

Con varios proyectos que modifican la fórmula de movilidad de las jubilaciones, la Cámara de Diputados sesionará este martes en un marco de expectativa por un posible acuerdo entre la oposición dialoguista y el kirchnerismo que permitiría darle media sanción a una iniciativa que va a contramano de los planes del presidente Javier Milei.

Diputados opositores buscarán avanzar con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

La sesión fue convocada para las 11:00 por los bloques UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica y bancadas provinciales, con un proyecto consensuado que dispone un incremento para las jubilaciones del 8,1% adicional al 12,5% que dio el Ejecutivo por decreto para el mes de marzo y contiene una cláusula que fija una compensación "extra" para cada año.

Con todos sus diputados presentes llegarían a 66, un número muy alejado de los 129 que se necesitan para tener quórum. La Libertad Avanza y el PRO no bajará al recinto hasta que no arranque la sesión. No obstante, Unión por la Patria se inclina por ayudar a que se inicie el debate, según adelantaron fuentes del espacio a iProfesional. Con 99 escaños, alcanza con que solo una parte del bloque kirchnerista diga presente.

"Que haya quórum depende de ellos", deslizó a este medio una fuente del radicalismo. Lo que facilita la posible confluencia entre el kirchnerismo y los dialoguistas que abrir la sesión es que Unión por la Patria tiene un proyecto muy similar para modificar la fórmula de movilidad previsional.

Si hay quórum para iniciar la sesión -y todo indica que así será- se abre la posibilidad de un acuerdo entre los bloques para aprobar un proyecto conjunto que modifique la fórmula de movilidad actual y establezca un aumento adicional. La suma de radicales, federales y "lilitos" permitiría darle media sanción y girarlo al Senado, sin que el oficialismo pueda hacer nada para impedirlo.