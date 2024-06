El ex ministro de Desarrollo Productivo durante la gestión de Alberto Fernández, Matías Kulfas, consideró que "lo peor ya pasó" y alertó sobre el plazo que puede llevarle al Gobierno nacional controlar la inflación y el atraso cambiario.

"Yo creo que lo peor ya pasó, pero no es que salimos. Quedamos en un lugar incómodo, sobre todo para los sectores más pobres de la sociedad", señaló Kulfas al diario El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, explicó que "es como si nos hubiésemos caído en el fondo del mar y estamos navegando en el fondo del mar, no estamos saliendo. Uno no ve que venga una recuperación que en seis u ocho meses nos ponga de vuelta en el nivel de actividad anterior al ajuste. Lo que se ve es algo bastante diferente. Fuerte reducción del empleo, fuerte caída en la actividad, aumento en la pobreza y todavía sin ningún factor de impulso que compense los efectos negativos".

Matías Kulfas: "Al Gobierno le costará mucho perforar el 4 ó 5% de inflación"

Con respecto al futuro, desde su punto de vista, al Gobierno "le costará mucho perforar ese número del 4 al 5% de inflación. Ahora viene una etapa mucho más complicada ya que evidentemente la inflación se comió ya una parte muy significativa del salto devaluatorio por lo que empiezan a aparecer los problemas de riesgo de apreciación cambiaria".

Y advirtió que "con el nivel de tipo de cambio actual, la inflación que estamos proyectando para fines de julio o principios de agosto vamos a estar más o menos con un nivel de cambio real parecido al que había previo a la asunción de Milei".

De esta manera, "el riesgo que se ve es que a este lento ritmo de devaluación y a este ritmo de inflación es probable que ya tengamos atraso cambiario sobre fines de este año. Y ahí entramos una dificultad, porque si hay atraso cambiario con cepo es muy probable que sea imposible evitar otro salto cambiario o una pauta de devaluación un poquito más acelerada que el dos por ciento mensual".

Para el exministro albertista, "lo peor ya pasó" pero advirtió de los riesgos que enfrentará el Gobierno

Kulfas opinó del gobierno de Javier Milei

Respecto a las medidas tomadas por Milei al inicio de su gestión afirmó que "había otras alternativas" aunque admitió que "cualquiera que hubiese tenido que hacer un ajuste".

"Yo no creo que este pueda ser un año de crecimiento sin ningún tipo de ajuste. Ahora, de ahí a decir que la única forma de encarar un ajuste económico es el que hizo Milei hay un largo trecho", remarcó Kulfas.

Por otro lado, para el exmistro albertista, "Milei se apresuró cuando en abril o mayo dijo que ya estaba el tema resuelto y que la inflación estaba colapsando".

Y sobre la gestión del gobierno de Alberto Fernández entendió que "el gran problema fue esa situación tan atípica de una suerte de doble comando que hizo eclosión en una crisis a mediados de 2022".

En ese punto, hace una semana, cuestionó a La Cámpora: "Es un problemón, es un problema grande para el país, no solo para el peronismo, porque el peronismo no es cualquier fuerza, es una fuerza política muy importante, que ha tenido centralidad política desde hace 80 años".

"No ha aparecido una fuerza política que cumpla ese rol, la preocupación es que si el peronismo no se reorganiza, y sigue siendo manejada por esta pésima conducción que tenemos, estoy hablando de Cristina, Máximo, etc.", explicó.

Tras señalar no saber "cuál es era el plan de La Cámpora", expresó: "Creo que no tienen plan alternativo" y que "todas las críticas fueron destinadas a desacreditar a Alberto (Fernández) y su equipo de trabajo".