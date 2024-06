Es posible que La Ley Bases saque de la agenda pública, al menos por unas horas, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pasó de ser el "símbolo" de las denuncias contra la corrupción a la funcionaria más cuestionada del gobierno de Javier Milei. Sucedió, casualmente, luego de la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete. La funcionaria cree que la atacan por terminar con varios "negocios".

Este fin de semana, dos personas, aún no identificadas, ingresaron al barrio privado en Moreno donde reside con su familia y cortaron el cerco perimetral. La funcionaria no hizo una denuncia pública, sino que fue un vecino del barrio el que escuchó la alarma de la propiedad de Pettovello y relató lo sucedido ante las fuerzas de seguridad.

La intrusión fue confirmada pero, como no se robó nada, para medios cercanos al kirchnerismo, el ataque "no existió". Es falso que Pettovello no estaba en su propiedad y no fue la única vez que sucedió en los últimos días.

Los medios cercanos a Cristina Kirchner omitieron mencionar que también fueron víctimas de extraños hechos de inseguridad parte del equipo anticorrupción que rodea a Pettovello: Ariel Romano recibió amenazas a su familia, Natalia Rey sufrió un extraño hecho y Leila Gianni recibió un llamado en el que le dijeron que uno de sus hijos estaba secuestrado. Todos denunciaron lo sucedido ante efectivos policiales.

Las denuncias no fueron divulgadas a los medios pero la policía se encargó de repartir los partes. Una extraña manera de victimizarse sin llamar a un solo periodista ni hablar públicamente.

Romano, Rey y Gianni -la otra funcionaria mujer más cuestionada y atacada en los medios del gobierno actual- fueron quienes participaron en la audiencia contra Juan Grabois, el denunciante estrella de Pettovello. "La Cámara tenía el fallo escrito de antemano", coinciden las fuentes consultadas y agregan: "Grabois se sentía ganador antes de empezar su exposición".

Sandra Pettovello se siente respaldada por el presidente Javier Milei

Por qué cree Sandra Pettovello que la atacan desde fuera y dentro del Gobierno

"Lo que me hicieron estos días fue una cacería" le confiesa Pettovello a su equipo, que la respaldó a pesar de las amenazas, pero pidió que se aumente las custodias personales.

"En estos meses nos metimos contra los negocios en los medicamentos -la DADSE- los alimentos, los comedores, guardapolvos y seguiremos haciéndolo" explica a sus empleados de confianza una funcionaria que resiste el embate de proveedores históricos del Estado despechados, sospechados de actos de corrupción despedidos, comunicadores enfurecidos, sindicatos como ATE filtrando información y movimientos sociales que se quedaron sin el curro de la intermediación.

"Nosotros les pusimos la plata en el bolsillo a la gente, mejoramos la tarjeta Alimentar, los que dicen defender a los pobres les daban una yerba podrida y lentejas de cuarta" explica a su equipo.

La funcionaria más cercana al presidente Javier Milei se siente respaldada pero espera más apoyo. Mantiene una excelente relación con los hermanos Milei pero tiene claro que el enemigo no sólo está fuera del gobierno sino que también los tiene adentro: "A todos les sirve así, me pegan por todos lados".

Sobre el periodismo cree que las opiniones no serían tan duras si tuviese algo para repartir como sucede en otras dependencias o cajas de la política históricas que van de intendencias a la millonaria YPF: "Con pauta sería la Madre Teresa de Calcuta" le confiesa a su gente de confianza.

El escándalo con Pablo de la Torre se resolverá en la justicia en la que ya se tramitan 20 denuncias en contra del megaministerio y 8 contra ella, en particular.

"Lo que me hicieron estos días fue una cacería" le confiesa Pettovello a su equipo

Quiénes quedaron en la mira tras los ataques a Sandra Pettovello

Pettovello contrató a un abogado que la represente. Los honorarios salen de su bolsillo. Detrás de algunos funcionarios que se fueron estaría la estructura de la Iglesia Católica, la misma que defiende a Grabois, da misas en La Matanza en medio del procesamiento por abuso sexual simple contra Fernando Espinoza y recibirá en el Vaticano a Axel Kicillof. El reparto de los alimentos y su adquisición es un negocio histórico del peronismo y de la Iglesia.

El FISU -Fondo de Integración Socio Urbana- será la próxima gran pelea de Pettovello. En las últimas horas recibió un informe interno del gobierno que desmiente a las conclusiones apresurados que arribó Sebastián Pareja, su titular.

Meses atrás, a 20 días de asumir, Pareja le dijo a este periodista que el FISU era lo mejor que había funcionado durante el gobierno de Alberto Fernández. Los abogados enviados por Pettovello no pudieron llevarse copias de expedientes del FISU el pasado lunes. Pareja dio la orden de no colaborar con la gente de la ministra.

El FISU depende, en el organigrama gubernamental, del Ministerio de Economía, esto es Luis "Toto" Caputo. Caputo es el mismo que denunció curros por doquier. En la justicia, hasta ahora, la única que denuncia es Pettovello y su "brigada" anticorrupción