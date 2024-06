El Gobierno de Javier Milei sumó a un hombre cercano al ex presidente Mauricio Macri. La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello designó como nuevo jefe de gabinete de su cartera a Lucas Fernández Aparicio, quien fue ex secretario de Trabajo del gobierno macrista desde enero de 2019 y ahora es concejal de Malvinas Argentinas.

Después de varios días cargados de rumores, en los que el propio Presidente le brindó su apoyo, Pettovello aseguró que no piensa en renunciar. Y, en ese contexto, rearma su equipo para continuar con sus funciones.

Con la designación de Fernández Aparicio, Pettovello reemplazará a su ex jefe de Gabinete Fernando Zerezseky, que renunció en medio de la crisis por la falta de entrega de alimentos y las sospechas de nombramientos fantasma de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Zerezseky acusó compromisos con la gira de los Ratones Paranoicos, banda de la que es manager.

Fernández Aparicio, el flamante integrante del ministerio de Capital Humano, es un macrista con origen en el peronismo y con excelente relación con los sindicatos, por lo cual sucedió al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca en el gobierno de Macri.

En la actualidad, Aparicio preside la Fundación Civis, de Malvinas Argentinas, desde la cual hace capacitación e inserción laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trata de un dirigente macrista con una visión social poco común entre las filas del PRO. Su designación se produjo como consecuencia de la recomendación de Macri a Pettovello.

Sandra Pettovello desmintió los rumores de renuncia y aseguró que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei, al hablar tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones.

La funcionaria habló en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco.

A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando las negociones y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que, si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", sumó además.

En la misma línea, continuó: "Hagan lo que me hagan estoy adentro y no voy a parar". Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía.

"Pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante", agradeció Sandra Pettovello respecto a la concentración, y sumó: "No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar".