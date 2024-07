En la madrugada del 9 de julio, el presidente Javier Milei ofreció un discurso frente a la Casa Histórica en Tucumán. Este evento se llevó a cabo inmediatamente después de la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo suscrito por 18 gobernadores con el objetivo de implementar cambios estructurales en el país. La ceremonia contó con la presencia de miembros del gabinete de Milei, diputados, senadores de distintos partidos, y los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

Durante casi una hora, Milei expuso los diez puntos clave del acta firmada, destacando su intención de "refundar Argentina". En su discurso, el presidente subrayó los enormes desafíos que enfrenta la nación y la importancia de reducir significativamente el peso del Estado en la economía. "Nos enfrentamos a problemas de proporciones bíblicas. Bajar drásticamente el peso del Estado en nuestra economía es nuestra misión más importante y más difícil. Por eso convocamos a este pacto, para que todos los que tenemos responsabilidad en la materia hagamos nuestra parte", afirmó.

Milei hizo hincapié en que Argentina se encuentra en un punto de inflexión histórico. "Los puntos de quiebre en la historia de una Nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en los que el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia", declaró el presidente.

El mandatario también destacó la presencia de los gobernadores que suscribieron el pacto, así como de los expresidentes y otros dirigentes que participaron en el acto. Al mismo tiempo, criticó a aquellos que decidieron no unirse a la convocatoria. "Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí. En algunos casos, porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros, por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y, lamentablemente, en muchos casos, por obstinación por no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba", sostuvo.

Milei criticó a los opositore al Gobierno: son "adictos al sistema"

Milei señaló que quienes no apoyan su gobierno son "adictos al sistema" debido a que sus intereses personales están en conflicto con los del común de la gente. En su discurso, destacó la necesidad de que todos los niveles del Estado contribuyan a reducir el gasto público. "El 44% del gasto del Estado corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado nacional hay cinco provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte", explicó.

El presidente enfatizó que la firma de esta acta representa el inicio de un nuevo orden para el país. "El 9 de julio de 2024, con la firma de esta acta, anunciamos el puntapié inicial del nuevo orden de nuestro país", subrayó.

Milei: "Si cumplimos estos puntos vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestras vidas"

En cuanto a los aspectos económicos del pacto, Milei resaltó la importancia de no gastar más de lo que se ingresa y de no someter a los contribuyentes al despilfarro. "Lo que estamos asumiendo es un compromiso innegociable con el sentido común: no se puede gastar más de lo que entra y no se puede someter a quienes solventan al despilfarro del presente. Estas son leyes básicas inalterables de la economía", afirmó.

Milei prometió que, si se cumplen estos compromisos, Argentina podría vivir sin inflación en el futuro. "Si cumplimos a rajatabla esos compromisos, les prometo que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestras vidas", aseguró.

Durante la ceremonia, Milei estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los presidentes provisionales del Senado y de la Cámara de Diputados, Bartolomé Abdala y Martín Menem, respectivamente. También asistieron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Russo; de Defensa, Luis Petri; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Este pacto y el discurso de Milei representan un intento de su administración por generar consenso y acción conjunta en la implementación de medidas económicas y estructurales destinadas a reducir el peso del Estado y promover la estabilidad económica del país.