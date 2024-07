Atentado contra Cristina: un testigo declaró que la custodia le pidió borrar un video clave

Durante una nueva jornada en el juicio que intenta esclarecer el atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, testigos contaron algunos episodios del momento del intento de asesinato y los días posteriores a las primeras declaraciones.

Por un lado, un testigo dijo que un custodio de Cristina le pidió que borrara de su celular un video en el que había filmado el momento en el que Fernando Sabag Montiel intentó dispararle. Y otro se refirió a las amenazas que recibió.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: quisieron borrar el video de un testigo

Uno de los testigos que declaró señaló que uno de los custodios de la expresidenta le pidió que borrara el video en el que se veía cuando el principal acusado intentó disparar su arma contra Cristina. "Nos acercamos con el video a la gente que entendimos que era la custodia de Cristina. Le dijimos que teníamos algo. Nos trató de sacar. Hasta que le mostramos el video y le dijo a mi compañera que lo acompañe al departamento por donde entró Cristina", contó.

"Transcurrieron unos minutos, veo que se abre la puerta del edificio y sale mi compañera que me llama. El jefe del operativo de custodia estaba revisando el celular y me pidieron que muestre los chats de WhatsApp y me dijo que borre el video", agregó.

Esas declaraciones formaron parte del desfile de testigos ante el Tribunal Oral Federal 6, donde se juzga a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por el intento de homicidio. Los cuatro testigos, simpatizantes de la ex mandataria, estuvieron presentes en la casa de la ex mandataria el 1 de septiembre de 2022 y que vieron o participaron de la detención de Sabag, el agresor que llevaba el arma.

El rol de la custodia, analizado aún en instrucción en donde se investiga también si hubo autores intelectuales en el ataque, es clave también en este juicio. La acusación habla de alevosía, en donde los acusados se aprovecharon un estado de indefensión de la ex presidenta al momento de intentar matarla.

Pero lo que apareció en el debate también llamó la atención sobre el control que se quiso hacer sobre las imágenes que habían registrado el momento del hecho. La jueza Sabrina Namer pidió detalles sobre la identificación del custodio que hizo el llamativo pedido de borrar el celular. La defensa de Carrizo también se interesó. Desde la acusación minimizaron el hecho subrayando que el video finalmente fue aportado a la causa.

Qué declaró el militante que atrapó a Sabag Montiel

Tomás Federico García, el militante y concejal del Frente de Todos en el Municipio de Presidente Perón que atrapó a Fernando Sabag Montiel durante el intento de asesinato a Cristina, declaró en la tercera audiencia del juicio oral, que el imputado afirmó que era "compañero" de la agrupación para que lo soltaran.

Ante la fiscal y presidenta del Tribunal Oral Número 6, la jueza Sabrina Namer, también mencionó que él, junto a otros militantes, colaboraban siempre "en la contención" y eran ellos los que se "encargaban de armar el cordón" para que Cristina saludara a la gente.

Fernando Sabag Montiel es uno de los principales acusados del atentado contra Cristina Kirchner

"Empecé a escuchar gritos a unos cinco, seis metros y a otra persona decir puntualmente ‘tiene un fierro’. Corrí, le puse la mano debajo del cuello, lo levanté, por así decir, y me lo llevé a la vuelta mientras, en un intento de zafar, repetía ‘soy compañero’", recordó García.

Asimismo, sostuvo que había estado presente en la puerta del edificio de Recoleta en el que vivía la expresidenta durante los días anteriores al atentado para "cuidarla".

Según su declaración, luego de que la Policía detuviese a Sabag Montiel, García volvió al lugar del hecho y otro militante le indicó donde estaba el arma con la que había gatillado; el concejal puso su pie arriba y se la entregó a la custodia de la ex vicepresidenta.

La fiscal Gabriela Baigún interrogó sobre cómo custodiaban a Fernández de Kirchner y si dejaba que sus seguidores se acercaran a ella. García afirmó esto último y detalló que los cordones de seguridad eran "improvisados" y no estaban "coordinados" con su custodia personal.

Además, García declaró que fue amenazado luego de declarar: "Tras declarar personalmente en el juzgado de Servini, a los días recibe vía messenger una amenaza como diciendo que me deje de joder con venir a testificar y que tenga cuidado porque sabia donde andaba. Vine a radicar la denuncia".