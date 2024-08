El expresidente se refirió al vínculo que tiene con Karina y Santiago Caputo. "Si uno no cambia, retrocede. Los argentinos quieren cambiar, a fondo", dijo

Luego del último relanzamiento del PRO con un mega acto en el Barrio de La Boca, el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri se volvió a referir con tono crítico al Gobierno de Javier Milei y rechazó los dichos libertarios: "Lamento que se haya interpretado así. Nuestra única intención es ayudar, no estamos disputando poder ni cargos".

"Evitó la hiperinflación, era muy difícil. Lo que hizo con el recorte fiscal es inédito. No hay nada más potente que un país sin inflación y crédito. Si hay crédito, los empresarios salen a la cancha con todo. Si lo del crédito sale va a ser lo mejor para todos", analizó el exmandatario en declaraciones radiales.

En esa sintonía, el titular del PRO dio detalles de su vínculo con "El Jefe" Karina Milei y Santiago Caputo: "A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo, pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía".

Además, hizo hincapié en la situación del partido amarrillo tras el acto realizado en La Boca, donde relanzó su campaña política- Consideró que "en el PRO tiene que haber un cambio para que no haya otra derrota. Hay que seguir aprendiendo. El relanzamiento es para decir quiénes somos. El cambio es una obsesión. Si uno no cambia, retrocede. A diferencia del 2015, los argentinos quieren cambiar, a fondo".

"La gente entendió que el modelo que auspiciaba el populismo te hacía cada vez más pobre. Los que estaban cerca del Estado empobrecían aún más a la gente. La bomba moral que dejó Massa es única en la historia mundial", cerró Macri.

El duro mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei y sus condiciones para una alianza

La relación entre el presidente Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri empezó a recomponerse, pero todavía está lejos de ser una alianza sólida y así lo blanqueó el exmandatario en su reaparición pública, donde resaltó su apoyo al libertario, pero lanzó duras críticas a su entorno y deslizó que al Gobierno le faltan la "experiencia" y la "organización" que podría aportarle el partido amarillo.

Macri fue el orador de cierre en el acto de relanzamiento del PRO que se llevó a cabo en el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca, donde se presentó oficialmente como nuevo presidente del partido. No estuvieron ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta. La puesta en escena fue la del triunfo del ex presidente sobre sus rivales internos en la puja por el rumbo del partido.

Esa pulseada tiene que ver con cómo se ubica el PRO frente al gobierno de Milei y Macri confirmó su definición al respecto: "El Presidente tiene muy claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo". En esa línea, dejó abierta la posibilidad de una fusión con La Libertad Avanza, pero pareció ponerle condiciones.

Una de esas condiciones tiene que ver con el círculo íntimo de Milei. "Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la voluntad de sumar que sé que tiene el Presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", disparó Macri, quien dejó en claro así que su problema no es con el mandatario sino con Karina Milei y Santiago Caputo.