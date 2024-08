La exprimera dama declaró ante la Justicia que la había notificado de las actitudes violentas de Alberto Fernández pero que no la asistieron

La exministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, volvió a defenderse de las acusaciones que le realizó Fabiola Yáñez y negó estar al tanto de la situación de violencia de género que sufría la primera dama por parte del expresidente Alberto Fernández.

Al ser mencionada en la denuncia que realizó la primera dama, Mazzina reiteró que no estaba al tanto y se puso a disposición de la investigación.

Esta es la segunda vez que laexministra es apuntada por Yánez. Ya había rechazado las primeras versiones que indicaban que el Ministerio de la Mujer que ella conducía no había acompañado a la ex Primera Dama.

Qué dijo Ayelén Mazzina, exministra de la Mujer, sobre los dichos de Fabiola Yáñez

"Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género", señaló Mazzina. "La violencia de género existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe", agregó.

Ahora, ante la acusación de la propia víctima, quien en su declaración ante la Justicia la mencionó con nombre y apellido,

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama", posteó Mazzina en redes sociales. Y completó: "Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género".

En una segunda publicación, la por entonces titular del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad insistió en la importancia de "construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las victimas que debemos proteger".

Yañez denunció el fin de semana en una entrevista concedida al portal Infobae que el Ministerio de la Mujer estaba al tanto de la violencia de la cual ella era víctima en la Quinta de Olivos, pero evitó dar el nombre de la funcionaria que supuestamente había desoído sus pedidos de ayuda.

"Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda", dijo laexprimera dama. Pero nadie la asistió. Incluso, recordó que tampoco lo hicieron cuando distintas personalidades salieron a decir "barbaridades" sobre ella en los medios de comunicación.

"¿Cuándo me defendieron a mí, cuando decían cualquier barbaridad? ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese ministerio?, ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante 5 años", se preguntó al borde de las lágrimas la ex Primera Dama.