Tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, el intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, calificó al exmandatario como "golpeador" y pidió que "vaya en cana".

Las declaraciones del intendente, quien se definió como un "fanático" del kirchnerismo, llegaron al día siguiente de que el exmandatario Fernández fuera imputado por lesiones graves, abuso de poder y amenazas contra la ex primera dama.

Denuncia por violencia de género: qué pidió un intendente kirchnerista para Alberto Fernández

"Alberto Fernández... Nosotros no nos podemos hacer cargo de un golpeador. Ojalá que vaya en cana", exclamó Zurro,

Además, consideró que el exmandatario Mauricio Macri "tendría que estar preso por ladrón" y continuó: "Después vino un gobierno (por Alberto Fernández) que no te la voy a contar y más con esto (la denuncia por violencia de género) que la rompió el boludo este".

"No solo hizo la fiestita, que también es una cosa que la nuclearon en él...La fiestita en la pandemia, pero después nuestro querido gobernador (bonaerense Axel Kicillof), los equipos de salud, los intendentes...Todos nos matamos para que el pueblo argentino no tenga tantas muertes y no tuvo tantas muertes", puntualizó.

En esa línea, el jefe comunal continuó con los insultos dirigidos a Fernández: "Lo mirás al pajero este de Alberto y ahora vuelve a ser mismo potenciado. Una vergüenza".

En diálogo con radio Splendid, Zurro intentó justificar también la decisión que tomó Cristina Kirchner de elegirlo como compañero de fórmula en 2019: "En el contexto que lo puso, lo puso para sacar a Macri. No iba a saber lo que iba a hacer Alberto. Ella no pudo ir (como candidata) por lo que le iba a hacer el partido judicial. Mirá qué país complicado...Cristina se fue con una plaza llena".

Zurro no criticó a Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual

No obstante, evitó expresarse sobre el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual y generalizó: "Si es culpable lo voy a condenar igual que a Alberto Fernández. Todo aquel que tenga una causa por maltrato o lo que fuese, que tenga la misma condena que una persona de a pie".

Al ser consultado acerca de por qué el kirchnerismo no pide que Espinoza se tome licencia en el municipio hasta que se aclare la denuncia por abuso sexual, respondió: "Que lo haga la Justicia. Yo comparto".

"La causa de Espinoza se está definiendo en la Justicia y no sé el grado de avance que tiene. Nosotros no lo destruimos a Alberto Fernández, se destruyó solo ", agregó el dirigente kirchnerista.

"Voy a averiguar, con compañeros, cómo está la causa de Espinoza. Yo creía que estaba en la Justicia no tan complicada. Si tengo que condenar, yo soy un tipo correcto. Yo condeno. No voy a tapar a alguien jamás que haga algún tipo de hecho aberrante", subrayó.

El juicio por intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

El intendente, quien se asumió "ultrakirchenirsta", se refirió a la declaración que prestó Cristina Kirchner en el juicio por el intento de magnicidio y remarcó que la ex vicepresidenta es su "única líder".

"Es vergonzoso lo que pasó. No la mataron porque el tiro no salió. Queremos saber quién está detrás y quien lo financió por la democracia. Fernando Sabag Montiel es un mago para hacer todo lo que hizo, solo. Si el caso hubiera sido con (Mauricio) Macri, era otra cosa", manifestó.

Asimismo, destacó que las tapas de los diarios y revistas que cubrieron el intento de magnicidio "fueron morbosas" y que "no corresponden", sin embargo, como fue contra Cristina Kirchner "está todo permitido" porque "a muchos hombres les molesta su capacidad intelectual".

Por último, Zurro opinó acerca de la visita que realizaron un grupo de diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza: "Si se levantara Ricardo Alfonsín los mataría. A los Diputados que fueron a visitar a los represores hay que echarlos".