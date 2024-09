En medio del conflicto legal que mantiene en Brasil por X, el magnate dueño de Tesla y Space X Elon Musk volvió a elogiar al presidente argentino Javier Milei, quien le respondió y mantuvieron un breve intercambio por la red social.

La conversación fue luego de que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ratificara la suspensión de la red social X, hasta que cumpla con todas las decisiones que "valen para todas las empresas que operan en Brasil".

El elogio de Elon Musk a Javier Milei

Desde su cuenta de X, Musk expresó: "¡El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a su grandeza!".

Inmediatamente, el libertario, de sintonía fina con el magnate, respondió: "Muchas gracias por tus palabras!!"

El intercambio de mensajes entre el Presidente Javier Milei y el dueño de Tesla Elon Musk

A lo que el dueño de Tesla señaló: "¡De nada! El ejemplo que están dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo".

Y, nuevamente, el mandatario argentino aseguró: "Exactamente!!! Trabajamos para mostrar al mundo que abrazar las ideas de la libertad traer prosperidad. Viva la libertad Carajo"

Milei y Musk se reunieron ya en un par de oportunidades desde que el libertario llegó a la presidencia. Y el empresario sudafricano elogió en más de una oportunidad el modelo económico que defiende el Presidente argentino.

Por caso, hace algunos meses, durante un encuentro que organizó la Fundación Libertad y Progreso, en una videoconferencia Musk aseguró que, "a menos que lo frenen (a Milei), la Argentina tendrá un crecimiento masivo de su economía y habrá mucha prosperidad".

"Es muy importante que la Argentina tenga éxito y le doy todo mi apoyo al presidente Milei", manifestó.

La Justicia de Brasil suspendió la red social X en todo el país

El intercambio se enmarca en la pelea judicial de Musk con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil de suspender la red social X en su territorio nacional hasta que cumpla "todas" las decisiones que "valen para todas las empresas que operan en Brasil", según la sentencia.

"Cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo ha tomado una decisión para que los ciudadanos cumplan con ciertas cosas, tienen que cumplirla o tomar otro curso de acción", sostuvo el líder del Partido de Trabajadores (PT).

En la misma línea, añadió: "No porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, ofendiendo al Tribunal Supremo".

Lo concreto es que en medio de la polémica con Brasil y luego de dirigir distintos mensajes contra su presidente Lula Da Silva, Elon Musk volvió a elogiar al mandatario argentino Javier Milei, con quien ya se reunió en dos oportunidades.