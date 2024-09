El lunes próximo, el abogado que patrocina a Melody Rakauskas intentará recusar a la fiscal Mónica Cuñarro y que la causa en la que está procesado Fernando Espinoza se eleve a juicio oral y público.

Esta semana, la Justicia desestimó el pedido de la fiscalía de la realización de un examen psiquiátrico por parte de la víctima del intendente de La Matanza. Espinoza se encuentra procesado por abuso sexual simple y por desobediencia judicial al romper la perimetral.

La víctima de Fernando Espinoza exige apartar a la fiscal

En diálogo con iProfesional, Rakauskas se mostró convencida de que la fiscal está obstaculizando la elevación a juicio de la causa y que solicitó medidas para "revictimizarme". En el escrito que accedió este portal de más de 100 carillas, Cuñarro solicita medidas de pruebas vinculadas con el pasado de la víctima de Espinoza, su patrimonio personal, su nivel de vida, los viajes realizados al exterior y un examen psiquiátrico que no tuvo respuesta positiva por el juez.

Para el abogado Marcelo Urra, los pedidos son "improcedentes" pues "la fiscalía se centra en investigar a la víctima y no a su victimario". En diálogo con este portal, Urra explicó que "no se pidió citar a las secretarias del intendente Espinoza ni tampoco se averiguó sobre su patrimonio, pero sí lo hizo o intentó hacer sobre Melody".

A su vez, la defensa de Espinoza, encabezada por el ex juez del juicio a las Juntas Militantes, León Arslanián, solicitó el "crudo" de la primera entrevista que dio, tras el procesamiento de su defendido, Rakauskas al programa La Cornisa. En esa nota, Rakauskas aseguró había conocido a Espinoza por intermedio de su ex pareja, Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo que estuvo procesado por el Plan Qunita y que se dedica a los negocios inmobiliarios en la Patagonia.

Causa de abuso sexual: el testimonio de Melody Rakauskas

En este sentido, la víctima señaló: "El municipio tratará de defenderse con mentiras, porque desmienten todo lo que sufrí y me costó denunciar". "Desde que empecé a trabajar, no pasó nada, se autoinvitó Espinoza a mi domicilio y la jueza lo constató, él salió a desmentir diciendo que había estado en la casa de mi ex pareja, pero claramente se puede comprobar todo con su propia voz", aseguraba la víctima, a comienzos de este año.

En otros momentos de esa entrevista, Rakauskas explicó los motivos por los que grababa a Espinoza: "Por el miedo que tenía desde el día que mi ex pareja me dijo que él me iba a entrevistar. Me presionaba Gustavo Cilia para que le acepte una cena a Espinoza. Nunca lo contradecía. Parecía que lo estaba probando y me sentía en el medio de dos personas con poder".

En las últimas horas, el canal de noticias C5N, cercano al kirchnerismo, aseguró que la denuncia de Rakauskas se cayó, pues la supuesta víctima había entregado a la Justicia pruebas que desacreditaban su denuncia. Rakauskas entregó todo el material vinculado con Espinoza, entre ello, audios en dos encuentros previos en los que no se produjo el abuso que se habría producido en el tercer encuentro en su domicilio.

Es por esa razón que Rakauskas analiza denunciar al canal de noticias por "revictimizar a la víctima" y "difamaciones".

La desconfianza por la fiscal Cuñarro se basa en las medidas de prueba solicitadas y en su pasado cercano al kirchnerismo. Fue asesora en el SEDRONAR, durante la gestión de Alberto Fernández y en el año 2007, su ex titular José Granero, declaró que "el objetivo es quedarse con la Sedronar. Aníbal Fernández y Mónica Cuñarro (asesora del Ministerio de Justicia en materia de drogas) quieren entregarle mi cabeza a la Presidenta. Atrás de esto están ellos"

En sus últimas apariciones televisivas criticó al Procurador Eduardo Casal y al fiscal Carlos Stornelli.