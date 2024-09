El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense desestimó la aplicación de la resolución implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que elimina las tasas municipales sobre las facturas de servicios y anunciaron que la provincia a cargo de Axel Kicillof seguirá cobrándolas.

El martes, el Gobierno dispuso que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de los servicios públicos. Así lo informó el ministro de Economía Luis Caputo en redes sociales.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", señaló Caputo en X.

"A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio", agregó y mostró una serie de ítems que se agregan al precio del servicio que encarecen las boletas.

Qué hará Axel Kicillof con la resolución de Luis Caputo que le impide cobrar tasas municipales en servicios públicos

En un comunicado oficial, el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

Y apuntó contra la decisión del titular del Palacio de Hacienda: "La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción, corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos".

"Se destaca que la falta de pago de cualquier concepto ajeno que fuera autorizado e incluido en la factura, no podrá constituir causar para la interrupción o desconexión del suministro, todo ello en resguardo de los derechos de los usuarios", agrega el comunicado.

La reacción del gobierno provincial surge como respuesta a la establecida en el Boletín Oficial mediante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne. El Gobierno determinó que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios. Según explicó Caputo en su cuenta de X, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso "que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor".

El mensaje de Luis Caputo a los intendentes, tras las críticas las tasas municipales

"Quería aprovechar este momento para hacer una aclaración con respecto a la resolución que sacamos ayer sobre las tasas municipales. Ha habido muchas quejas de intendentes, obviamente kirchneristas", señaló Caputo al comienzo del video, en referencia a los reproches de los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes) y Julio Zamora (Tigre). "Algunos diarios titularon incluso sobre una guerra contra los municipios. Nada más alejado de la realidad que eso", agregó.

"Para que la gente entienda, la Justicia establece que, para que los municipios cobren una tasa municipal, tiene que haber una contraprestación, un servicio asociado. Ellos tienen la facultad de hacerlo y el Gobierno y el Estado nacional no les ha restringido esto. Lo que nosotros, en aras de transparencia, dijimos ayer que no se puede poner esas tasas dentro de lo que es el cobro de los servicios públicos", señaló el ministro de Economía.

"El ciudadano del municipio que sea, como La Matanza o Lanús, cuando paga la tarifa de luz o va a cargar nafta en la estación de servicio, no sabe que en realidad ese aumento no viene del Gobierno Nacional, sino de los intendentes, de su propio municipio. Estamos defendiendo la transparencia y al ciudadano también porque, por supuesto, los aumentos que estamos viendo en las tasas municipales, probablemente no tienen una jurisdicción asociada atrás", resaltó Caputo.

Y concluyó: "Nosotros no queremos ser parte de esto. Queremos que le quede bien claro a los vecinos que estas subas no son ocasionadas por el Gobierno nacional, sino por los propios intendentes. Queremos que los intendentes les expliquen por qué lo hacen, cuál es la justificación y que ellos sean los que den la cara".