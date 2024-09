En el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, la querella de Fabiola Yañez presentó nuevas imágenes en las que se ve a la exprimera dama con golpes en la cara. En algunas de las fotos, incluso se puede ver a su lado al expresidente durmiendo en la cama.

En las imágenes, se ve nuevamente cómo Yañez tiene un ojo morado e inflamado a partir, según denunció, de golpes recibidos de parte de Fernández.

Las nuevas imágenes trascendieron el día que declaró la madre de Yañez, quien aseguró que fue testigo de hechos de violencia del exmandatario contra su hija.

Durante sus declaraciones, en tanto, Yañez contó sobre los hechos de violencia sufrido de parte de su expareja. "Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, 'qué me hiciste'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión".

Y agregó: "Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe".

Federico Saavedra era el médico de confianza de Fernández y estuvo al frente de la Unidad Médica Presidencial. Convocado por la Fiscalía para contestar sobre el tratamiento que le prescribió a Yañez, el doctor reconoció que vio el golpe que tenía la exprimera dama en uno de sus ojos, pero dijo que cuando indagó sobre el origen de ese golpe le dijeron que había sido "involuntario".

Denuncia violencia de género: ¿qué declaró la madre de Fabiola Yañez?

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declara en la fiscalía de Ramiro González como testigo en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama.

Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

Según fuentes judiciales, la mujer declaró que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto".

En tanto, la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de queja de la defensa del exmandatario contra la decisión de extraer en España una copia forense de la información del teléfono celular de Yáñez para su posterior peritaje en Argentina.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la exprimera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.