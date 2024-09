La esteticista de Fabiola Yañez, en la mira de la Justicia por ejercicio ilegal de la medicina

La esteticista de Fabiola Yañez lo supo desde antes de sentarse a declarar como testigo en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género que se avecinaban problemas. Sus allegados decían que su temor estaba dado porque empezaron a circular en redes sociales y otros lugares que ella era una falsa esteticista, que no tenía título y ejercía como tal.

Lo que ella no sabía es que antes de declarar en Comodoro Py el 10 de septiembre pasado, unos cuatro días antes, alguien la había denunciado por ejercicio ilegal de la medicina.

La esteticista de Fabiola Yañez, en la mira de la Justicia

Los temores de ella se convirtieron en realidad cuando días atrás le allanaron su domicilio en virtud de una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, donde se la acusa de ser una falsa esteticista.

El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal y contravencional que subroga Nicolás Repetto y el fiscal Norberto Brotto.

Si bien es una causa que no tiene vinculación con aquella otra donde María Florencia Aguirre declaró como testigo por violencia de género contra el expresidente, por haber sido ella la profesional que atendía a Fabiola Yañez al momento de los hechos; la denuncia, el allanamiento y la presente investigación fue tras aquella testimonial que dio.

La denuncia la inició Carlos Walter Ojeda Martínez, alguien que dice presentarse como ciudadano más y busca Justicia; y es porque asegura que el tratamiento estético que se habría hecho la entonces primera es uno de plasma rico en plaqueta y que ello podía hacerse solo con la intervención de una médica, algo que Aguirre no es.

El denunciante cuestiona que el tratamiento tiene algunas contra indicaciones como ser que no puede llevarse a cabo en personas con problemas de consumo de alcohol. Hay dos situaciones sobre ese punto: la defensa de Alberto Fernández en la causa por violencia de género asegura los moretones que se le vieron en el rostro a Fabiola son producto de esos mismos tratamientos y, por otro lado, la vinculan a caídas en virtud de su problema con el consumo en exceso de bebidas alcohólicas.

Este lunes la esteticista se presentó en la fiscalía de Brotto para tomar conocimiento del origen de la causa y la imputación en su contra. Sospecha junto con allegados que la denuncia se la hicieron para tratar de silenciarla antes que declare en Comodoro Py, pero no tuvo efecto.

No obstante, ahora la investigación sigue y es por ejercicio ilegal de la medicina.

Los allanamientos contra María Florencia Aguirre

A raíz de la denuncia, a Aguirre le secuestraron su teléfono celular y será examinado para analizar la vinculación con posibles pacientes que puedan encontrarse en el mismo y ver qué tipo de tratamientos ella ofrecía.

También la Gendarmería se llevó documentación que se encontró en su domicilio.

Asimismo, el interés de la Justicia está en el instituto Dermoestética DK donde se desempeña Aguirre. De allí, la Justicia ya tiene el contrato de alquiler donde la empresa iba a trasladar su negocio y si bien se esperaba algún tipo de habilitación, las primeras informaciones dan cuenta que podría ejercer sus funciones teniendo aquello pendiente.

Causa por violencia de género: su vínculo con Alberto Fernández

Florencia Aguirre no formaba originalmente de la nómina de testigos que quería escuchar el fiscal Ramiro González, quien tiene a su cargo la investigación sobre el expresidente Alberto Fernández por denuncia de Fabiola.

Pero la defensa plantó una coartada sobre los moretones que a ella se le vieron en el rostro, a partir de la difusión sobre el mismo que hubo al inicio de la denuncia.

Aguirre dijo que sus tratamientos no dejan marcas en el rostro de una persona y que en el caso de Fabiola no fueron invasivos, pues recordó que para aquellos meses del 2021 ella estaba bajo un tratamiento de fertilización asistida y no podía interferir con ello.

"Hay un ingreso mío del 19 junio de 2021 por la fiesta de la bandera, la espero, estaba terminando de almorzar, la atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio 2021 y me la encuentro con un hematoma en el ojo, le pregunto qué le pasó y me dice que fue Alberto sin querer, la verdad que la miré y no le creí", recordó Aguirre en su declaración.