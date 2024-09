La exesteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre declaró en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, aseguró que la exprimera dama le contó que el ojo morado había sido provocado por un golpe involuntario del exmandatario.

La Justicia continúa citando a declaración a testigos para esclarecer lo sucedido entre el expresidente y la ex primera dama. Hace algunos días, el exmédico presidencial, Federico Saavedra, confirmó que atendió a Yañez por un golpe en su ojo.

Causa contra Alberto Fernández por violencia de género: que dijo la ex esteticista de Fabiola Yañez

Aguirre fue citada a las 10 por el fiscal federal Ramiro González. Allí, la esteticista declaró ante las autoridades por más de tres horas. Luego de esto, será Alem quién deba apersonarse en la fiscalía a las 12, en el quinto piso de Comodoro Py.

En el caso de Aguirre, fue citada a declarar por tratarse de una mujer que hacía tratamientos estéticos a la ex pareja de Fernández. Según explicó, cuando ella le vio la marca en su rostro le preguntó a Yañez qué le había ocurrido a lo que la mujer contestó que se había golpeado involuntariamente, algo que Aguirre aclaró que no le creyó.

La Justicia investigó los registros de la la residencia presidencial, donde corroboró que Aguirre se encontró con Yañez una semana antes de la consulta con el doctor Federico Saavedra a quien le trasladó su preocupación por un morado en su ojo derecho.

Ahora, el fiscal González se encuentra tomando testimonial al médico Alem, ya que, según declaró la semana pasada su colega Federico Saavedra, lo acompañó a Olivos para atender a Fabiola. Esta visita fue llevada a cabo a requerimiento de la entonces primera dama, el 30 de junio de 2021, por la herida en su rostro.

La declaración de Saavedra coincide con el testimonio de Aguirre. Yañez explicó a ambos que el moretón había sido provocado por un "golpe involuntario" en la intimidad de la pareja.

Por último, González dispuso que se le entregue la historia clínica completa de Yañez en el centro de salud donde se realizó un tratamiento de fertilización asistida para concebir a su hijo. La misma se trata de una clínica especializada del norte del conurbano bonaerense.

Alberto Fernández denunció a Fabiola Yañez pero desestimaron su pedido

La denuncia que hizo el ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja, Fabiola Yañez por filtrar fotos e información de uno de sus teléfonos quedó en un limbo judicial. Es que en las últimas horas otro juez tampoco aceptó la competencia del caso y ahora la denuncia no tiene magistrado que la acepte.

La denuncia la hizo hace algunas semanas el expresidente en los tribunales de Comodoro Py y por sorteo recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti con intervención de Eduardo Taiano. Ambos entendieron que no era un delito federal y por eso se declararon incompetentes para intervenir.

Alberto Fernández denunció a Fabiola Yañez porque un teléfono celular que él usaba lo dejó en poder del hijo del matrimonio para su entretenimiento, y que de ahí ella tomó información que estaba guardada en ese dispositivo y la filtró a la prensa. Esas imágenes a las que hizo referencia el ex presidente son los videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada donde junto a él tomaban una copa y ella hasta le decía "te amo" al dedicarle una carta de su puño y letra.

Capuchetti no sólo rechazó aceptar investigar la denuncia porque entendió que es la justicia nacional la que debe intervenir, sino que también desestimó una cautelar pedida por el expresidente para que se le ordene a los medios de comunicación a que "se abstengan de reproducir, mencionar y/o cualquier otra conducta que implique la invasión a la privacidad e involucre a mujeres". Esa causa por sorteo en la Justicia Nacional le tocó al juez de instrucción Alejandro Ferro quien en las últimas horas también se declaró incompetente.

En una resolución, Ferro dijo que lo que denunció Alberto Fernández es de acción privada y que por eso tiene competencia sobre ello los Tribunales Orales en lo Criminal, y él no es competente entonces para asumir el caso.

Por ese motivo, la denuncia vuelve a la jueza Capuchetti y si ella nuevamente insiste en que es incompetente puede que tenga que intervenir la Corte Suprema de Justicia para definir qué camino seguir sobre la presentación de Alberto Fernández.