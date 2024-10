En febrero de 2019, el gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó la adquisición de 250 nuevas ambulancias completamente equipadas para los hospitales bonaerenses. A través de una licitación, el mandatario elevó un pedido que, por motivos de la pandemia de coronavirus y luego por falta de presupuesto, quedaría paralizado hasta mediados de 2022.

Tras lo que se presume fue un reacomodamiento de recursos del Ministerio de Salud, la licitación se adjudicó en 2023 a dos empresas: Igarreta S.A. y Colcar Merbus S.A., por una suma de $9.274.851.420 (aproximadamente, unos $38 millones cada una). Esto representó una inversión de gran magnitud que ayudaría a los hospitales más carenciados del territorio.

Exigiendo incluso ploteos personalizados con leyendas que hacen alusión a la gestión de Kicillof, la licitación avanzó y se adjudicó. Sin embargo, los hospitales bonaerenses denunciaron que esas ambulancias nunca llegaron, pese a haberse comprado. También denunciaron que al menos 162 de esas unidades están abandonadas en el patio del Hospital El Dique, especializado en enfermedades crónicas, ubicado en el municipio de Ensenada.

La falta de entrega de estos equipos claramente afectó al sistema de salud provincial, que ya padece grandes falencias desde hace años. La carencia de insumos, los reclamos de profesionales que trabajan extenuantes jornadas por ínfimas remuneraciones y, ahora, la compra millonaria de ambulancias que no fueron entregadas, agigantan el malestar de los médicos y, especialmente, de los vecinos que no disponen de recursos para contratar servicios médicos privados.

Uno de los nosocomios que podría haberse beneficiado con esta compra es el Hospital San Roque de Embarcación (en el departamento San Martín), que, según la Auditoría General de la Provincia (AGP), dispone únicamente de 10 ambulancias, de las cuales 5 no funcionan. Otras fuentes del sistema sanitario de la zona afirman que son menos: "Creo que ahora hay una o dos funcionando y, si pedís, te demoran cuatro horas a veces".

Además de los accidentes de tránsito, balaceras o actos de inseguridad que terminan con víctimas heridas, la falta de ambulancias también pone en riesgo a las mujeres embarazadas. En ese sentido, la AGP informó que se incumplió con las metas propuestas por el gobierno provincial en relación con la atención médica, enfermería, laboratorio y contención nutricional (MeLan) para niños con bajo peso. "Aproximadamente el 23% de los sectores no cumplieron con su objetivo", precisó el organismo.

La respuesta de Axel Kicillof: "Se entregaron simbólicamente"

Desde la administración de la provincia de Buenos Aires explicaron que esas ambulancias fueron entregadas por el gobernador en un acto llevado a cabo el 9 de marzo del año anterior. Sin embargo, la adjudicación y ampliación que necesitó el expediente, abierto en 2019, recién se completó en junio de ese mismo año, por lo que no se trata de la misma compra.

Más tarde, desde la cartera de Salud argumentaron que la "demora" en la entrega se debió a un problema de "patentamiento", agravado por la veda electoral, ya que no podían hacer campaña con la entrega de ambulancias. Esta respuesta generó aún más molestias, dado que algunos vecinos y profesionales de la salud entendieron que no se estaban entregando ambulancias que ya podrían estar salvando vidas en las calles, simplemente porque no podían hacer actos políticos jactándose de ello.

Entonces, la cartera que dirige Kreplak se retractó de esos dichos y responsabilizó a la Legislatura bonaerense por no haber aprobado "un proyecto de ley para crear una empresa de emergencias médicas" que utilizaría esas ambulancias. Este proyecto fue enviado por el gobernador en un paquete de medidas elevadas en diciembre del año anterior, pero nunca fue aprobado.

No obstante, ante la total desidia y necesidad, los hospitales exigen que se entreguen esas ambulancias a los centros más carenciados de manera urgente. Algo que, por el momento, no ocurrió.

Denuncia contra Kicillof y Kreplak

Ante la falta de respuestas, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, denunció penalmente al gobernador Kicillof y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. La presentación judicial, elevada en junio de este año tras un informe periodístico, apunta a "la no disposición de la entrega de ambulancias a los hospitales y municipios de la Provincia, pese a tenerlas disponibles".

Este hecho viola la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que "ordena garantizarles a los bonaerenses el acceso a la salud (art. 36 inc. 8), e incumple con los deberes de funcionario público (art. 248 CP)", según denunció el legislador. Peor aún, Espert detalló que al consultar con la administración de Salud, le explicaron que las ambulancias abandonadas se entregaron de "manera simbólica", pero estaban a la espera de la creación de la empresa de salud que Kicillof ideó para que pudieran utilizarse.

Lo cierto es que, mientras la provincia de Buenos Aires busca justificarse, las 250 ambulancias que ya se abonaron aún no fueron entregadas a los municipios para que puedan brindar un mejor servicio de salud a sus ciudadanos.

Licitación de ambulancias: dictamen de preadjudicación de ofertas

Un acto para entregar una ambulancia

En septiembre, el mandatario provincial prefirió ignorar los cuestionamientos y entregó una ambulancia al Hospital Municipal de Roque Pérez. Incluso, apuntó contra la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien, irónicamente, acusó de dejar predios con ambulancias abandonadas.

"Cuando asumimos, nos encontramos con un parque de ambulancias deteriorado y abandonado. Frente a ello, pusimos en marcha un programa con el cual ya pudimos entregar 334 nuevos móviles en distintos municipios bonaerenses", fueron las palabras de Kicillof. En este mismo discurso, se jactó de su gran aporte a la salud de los bonaerenses y criticó al presidente Javier Milei por su posición ideológica en cuanto al Estado y el mercado: "Estamos equipando además el hospital municipal porque no podemos seguir esperando una respuesta del mercado: aquí en Roque Pérez la salud la brinda el Estado".

Anteriormente, en julio, Kicillof había encabezado otro acto para hacer entrega de una sola ambulancia al municipio de Brandsen. "Cumplimos con el mandato que nos otorgó nuestro pueblo para defender la salud, la educación, la seguridad y el trabajo", ponderó en ese momento.

¿Qué sucede? En los últimos actos del gobernador de Unión por la Patria únicamente hizo entrega algunas pocas unidades de camionetas, en ninguno de ellos anunció siquiera la distribución de las 250 que ya se adquirieron; por lo que aún se desconoce qué va a pasar con ellas.