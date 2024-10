Los bloques parlamentarios de la oposición al gobierno de Javier Milei comenzaron a buscar los votos para cambiar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y así limitar los decretazos del Presidente para obligarlo a negociar sus políticas de ajuste con el Congreso. La actual ley de DNU les asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso. La nueva ley anularía a los DNU si una de las cámaras lo rechaza o si no lo aprueban ambas.

Según pudo saber iProfesional, de ese modo sería para el Presidente mucho más difícil lograr imponer un DNU porque tendría que tener el visto bueno de ambas cámaras y en un plazo no mayor de 60 días corridos de firmado el decreto.

Los proyectos que se presentarán en el Congreso para modificar la ley de DNU

Existen 14 proyectos de ley para modificar la ley de DNU, número 26.122, que regula ese instrumento que fue incorporado en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Esa ley reglamentaria había sido impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, que a su vez era la primera dama del expresidente Néstor Kirchner.

Con criterio restrictivo, la ley obligaba al Congreso a que fueran las dos cámaras legislativas las que debieran rechazar un DNU para que este quedara sin vigencia. Eso nunca se logró hasta este año, cuando el Congreso rechazó en ambas cámaras el DNU 656, que le asignaba 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la SIDE, en manos de Sergio Neiffert, controlado por el asesor Santiago Caputo.

En cambio, el Senado rechazó este año el DNU 70/2024 firmado por Milei, pero luego la oposición en la Cámara de Diputados nunca pudo juntar los votos suficientes para rechazarlo, por lo cual se mantiene vigente. En este punto, fue clave el apoyo a Milei del bloque del PRO.

Este miércoles se reunirán las comisiones respectivas para analizar los diversos proyectos y sintetizarlos en un dictamen. El principal impulsor de esta reforma es el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO de Córdoba, que milita en el bloque Encuentro Federal, de Miguel Pichetto.

"Todos en general apoyan el proyecto, pero hay que acordar un texto en común", señaló Agost Carreño a iProfesional. Entre los bloques que respaldan el proyecto están Unión por la Patria, Encuentro Federal, un sector de la UCR y algunos diputados de Innovación Federal. También Agost Carreño imagina que varios del PRO podrían acompañarlo.

En primer término se tratará el proyecto de Ley Hojarasca, enviado por Milei al Congreso, con el impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzennegger. Por eso, los impulsores del proyecto estiman que a mediados de noviembre podrían lograr la media sanción en Diputados.

En el radicalismo, en tanto, hay proyectos similares en ambas cámaras legislativas. Los senadores Carolina Losada y Maximiliano Abad tienen uno en la Cámara alta, mientras que Ana Clara Carrizo impulsa otro en Diputados.

Estiman que el dictamen de comisión podría darse el próximo 30 de octubre y que costará resumir los 14 proyectos en danza en ambos cuerpos legislativos.

En la actualidad, cada DNU tiene una sanción "ficta" o tácita si ninguna cámara lo trata. Para el tratamiento, se requiere que la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia se reúna y dictamine luego de comunicado el DNU por el Poder Ejecutivo. En caso de no haber dictamen, cada cámara puede tratarlo sin dictamen en una sesión especial si consigue los dos tercios del quorum para arrancar.

La oposición quiere terminar con los decretazos de Javier Milei cambiando la ley de DNU

Una vez comenzada la sesión, el rechazo puede ser por mayoría simple, como lo fue el DNU 70 en el Senado. El interés de la oposición por voltear el sistema de aprobación de los DNU comenzó cuando Milei envió al Congreso el decreto ómnibus número 70, con temas muy diversos.

Desde ese momento, hubo sectores que se propusieron ponerle límites al uso y abuso de los DNU. El único modo de derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. La discusión comenzará este miércoles, a las 17, en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, y la idea es emitir dictamen el próximo 30 de octubre.

Ahora algunos sectores del peronismo también quieren rechazar el DNU 846/24, que habilita al Gobierno a realizar operaciones de deuda, reestructuración y colocación, incluso en condiciones más desfavorables, algo a lo que se opone el peronismo y un sector de la oposición.

En los nuevos proyectos de la oposición, los DNU tendrán que tener la aprobación explicita y no el rechazo explícito de ambas cámaras. En caso de no tener la aprobación de una de las cámaras o de ninguna caerá por lo cual el silencio del Parlamento o de alguna de sus cámaras no podrá ser interpretado como una sanción tácita sino como un rechazo y, por lo tanto, hará caer el DNU.

También hay proyectos que indican que el Congreso podría aceptar parte del DNU y rechazar algunos artículos y no todos. En la actualidad, cada decreto debe aceptarse o rechazarse en un todo y no en partes.

En algunos proyectos incluso se llega al extremo de hacer caer el DNU si el Congreso no lo trata en un determinado plazo, por ejemplo, pasados 60 días corridos. Para esto, establecerían que las cámaras del Congreso queden obligadas a tratar los DNU una vez que se convoque a la primera sesión, para evitar las demoras de los oficialismos que suelen respaldar al Presidente. También se podría incluir la posibilidad de prorrogar 30 días el plazo para la sanción una vez aprobado por una de las cámaras y así darle tiempo a la segunda a que lo analice.