El Gobierno busca sancionar a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas y ya inició procesos contra 60 firmas y personas

El presidente Javier Milei volvió a plantear la necesidad de avanzar con una legislación destinada a defender el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y confirmó el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", el mandatario cuestionó la administración británica del archipiélago y anticipó las consecuencias que podrían enfrentar las compañías que intervengan en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales.

"Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país", sostuvo Milei.

Ya hay 60 empresas y personas bajo procesos sancionatorios

Uno de los puntos destacados por el Presidente fue el avance de las medidas contra compañías y particulares que participan, de manera directa o indirecta, en actividades relacionadas con la explotación hidrocarburífera en la zona de las Malvinas.

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización", precisó.

Milei también vinculó estas acciones con la actividad petrolera desarrollada alrededor del proyecto Sea Lion, que contempla tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.

"Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo".

El argumento del Gobierno sobre Vaca Muerta

En su discurso, Milei sostuvo que la disputa por la participación de compañías internacionales en las actividades hidrocarburíferas de Malvinas también tiene una dimensión económica.

El Presidente señaló que existe un número reducido de compañías a nivel global capaces de brindar determinados servicios para la industria petrolera y planteó que esas empresas deben evaluar los riesgos de intervenir en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

"Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental y si se preguntarán por qué es porque esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad", desarrolló el libertario.

De esta manera, el mandatario volvió a presentar a Vaca Muerta como una alternativa para las empresas vinculadas con la cadena de servicios petroleros y como parte de la estrategia económica asociada al reclamo de soberanía.

Qué otras inversiones mencionó Milei

El proyecto de ley no fue el único anuncio relacionado con la política de defensa y soberanía durante el discurso. Milei también hizo referencia a una reasignación de recursos para avanzar con la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y para realizar inversiones en telecomunicaciones.

El Presidente aclaró que esas decisiones no implican abandonar el objetivo fiscal del Gobierno. "No pone en juego el superávit", señaló al referirse a la reasignación de recursos.

El planteo se incorporó así a una estrategia más amplia que, según Milei, combina la defensa territorial con inversiones destinadas a fortalecer las capacidades del Estado.

El pedido de Milei para evitar diferencias políticas

Otro eje de su discurso estuvo relacionado con el respaldo político que, según planteó, debería tener la iniciativa sobre Malvinas. El Presidente buscó despegar el proyecto de la discusión partidaria y pidió que el reclamo de soberanía sea abordado como una cuestión común.

La ley que impulsa, afirmó, "no es de un gobierno ni de un partido", y pidió que no haya "grieta alguna". "Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía", planteó.

Para Milei, la defensa del territorio no debería limitarse a declaraciones políticas. En ese sentido, sostuvo que las posiciones argentinas deben estar acompañadas por medidas concretas en diferentes áreas.

La defensa de la soberanía y el crecimiento económico

En el tramo final de su exposición, el mandatario relacionó la capacidad de defensa con el desempeño de la economía. Su argumento fue que una mayor generación de riqueza permitiría incrementar los recursos disponibles para proteger el territorio nacional.

También sostuvo que las acciones destinadas a defender la soberanía deben desarrollarse en distintos ámbitos y no quedar circunscriptas al plano diplomático.

"Todo esto lo vamos a llevar adelante a pesar de las quejas de quienes dedicaron años a quitarle relevancia internacional a nuestra Nación. Nosotros vinimos a dar vuelta a la página y a reconstruir una patria próspera, bien defendida y preparada para el futuro, porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa y, sin defensa, no se puede proteger nuestra riqueza", concluyó.