En Casa Rosada preocupa la suba de la pobreza, pero confían que bajará este semestre

El Gobierno confía en que la desaceleración de la inflación ayudará a reducir los niveles de pobreza. La mirada de Caputo para los próximos meses

Analistas advierten que la falta de consumo y empleo dificulta la recuperación. El mercado observa con cautela la capacidad política de la administración para cumplir sus promesas hacia el 2027.

El Ejecutivo confía en que la desaceleración inflacionaria permitirá una mejora gradual. No obstante, indicadores sociales y el riesgo país generan dudas.

El gobierno enfrenta un escenario adverso con el alza de la pobreza al 32,3% y una caída en la actividad económica.

El gobierno de Javier Milei quedó acorralado en su propio relato. El Presidente pasó de anunciar que la "Argentina es la nueva Tierra Prometida" y que en "2028 será el mejor año economico de la historia" a tener que explicar la suba de la pobreza y la caída en la actividad y el consumo por el desplome del comercio y la industria.

Pero si bien voceros de Milei admitieron que las cifras del Indec "ocupan, pero no preocupan" tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo confían en el mediano plazo.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el jefe del Estado presume que la pobreza iba a subir por el aumento de la inflación del primer semestre, pero la desaceleración del segundo semestre provocará una nueva baja del índice de pobreza e indigencia del Indec.

El dato de actividad económica preocupó al Gobierno

El dato que sí preocupó y no preveían en el Gobierno fue la caída de la actividad del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que en julio fue un retroceso del 2,9% respecto de junio y la baja de 1,4% respecto del año anterior, aunque con 1,7% de suba acumulada, según el Indec.

Atrás quedaron los tiempos de abril en que Caputo anunciaba que desde ese mes vendrían "los mejores 18 meses del gobierno" y en que Milei anunciaba "crecimiento como p… de buzo". En las usinas políticas de la Casa Rosada aseguran ahora que apuestan a una baja de la inflación en el segundo semestre para desacelerar la pobreza.

"Medidas puntuales no va a haber, la principal medida es seguir bajando la inflación", dijo a iProfesional uno de los voceros más cercanos al Presidente.

Se sabe, Milei no es partidario de medidas de reactivación a las que considera parte del manual keynesiano. Caputo pregonó la necesidad de alentar el consumo y la actividad, pero siempre chocó contra la ortodoxia de Milei.

Entre los encuentros con funcionarios extranjeros, académicos y periodistas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei señalo que "los dólares nos salen por las orejas". Pero el Indec en Buenos Aires dio noticias menos épicas: la pobreza subió del 28,2 de fines de 2025 al 32,3% en el primer semestre de 2026 y la indigencia al 7,5%, con lo cual hay dos millones de pobres nuevos, y la cifra paso de 13,4 millones a 15,4 millones.

Tambien el INDEC mostró que la industria acumula varios meses de retroceso. En la Casa Rosada admiten que la situación "ocupa", pero sostienen que se trata de una fotografía condicionada por la inflación del primer semestre y apuestan a que la desinflación, las inversiones, el RIGI y una eventual recuperación del consumo permitan cerrar durante los próximos meses la brecha entre la macroeconomía y la economía real.

En su cuenta de la red X, Caputo relativizó el impacto de los datos y atribuyó parte de la caída de julio de la actividad a factores transitorios, mientras el Gobierno insiste en que el mediano plazo será el momento de comprobar si el programa económico logra transformar la estabilidad macroeconómica en empleo, producción y una mejora de los ingresos.

El Gobierno esperaba una suba en los niveles de pobreza

Muy cerca de Milei aseguraron a iProfesional: "Es algo que preveíamos que podía suceder teniendo en cuenta que la inflación del primer semestre fue un tanto mal alta que el semestre anterior, pero entendemos que se va a desacelerar el próximo semestre porque estamos viendo números más bajos de inflación".

"Ocupa, pero no preocupa", le quitaron dramatismo esos voceros. Tambien en las cercanías de Karina Milei agregaron que "no hay medidas puntuales, la principal medida es seguir bajando la inflación".

La publicación simultánea de los datos de pobreza y actividad económica volvió a colocar al Gobierno de Javier Milei frente a una de las principales tensiones de su programa económico: mientras la administración sostiene que la estabilización macroeconómica está sentando las bases de una recuperación de largo plazo, algunos de los principales indicadores de la economía cotidiana muestran todavía dificultades. Los analistas más críticos del Gobierno señalan que no se avizora un motivo para la recuperación económica más allá de la baja de la inflación.

"El problema es que no hay consumo, crece el desempleo, las familias no consumen y las empresas no facturan, con lo cual no pagan impuestos. Por más que bajes la inflación, es dificil que la economia se reactive", señalan analistas económicos consultados por iProfesional.

Un informe del JP Morgan Latin America Economic Research publicado en la red X por el presentador de la NBC Carl Quintanilla señaló este viernes que "La economía de Argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020" y que "casi un tercio de la población urbana de Argentina vivió por debajo de la línea de pobreza durante la primera mitad de 2026."

Tal vez por este tema el índice del Riesgo Pais trepó este viernes un 5,2% hasta los 609 puntos básicos. Ese es un indicador que pesa en los despachos de Economía de Caputo.

La mirada del mercado tras los datos del INDEC

El economista Rafael Di Giorno señaló que "los datos del EMAE y el nivel de actividad no fueron alentadores. Pero fundamentalmente, la tasa americana de 10 años en niveles de 5,20% te juega en contra para futuras emisiones. Hubo una ventana para salir en el primer trimestre pero ahora habrá que esperar a que se calme la dinámica de tasas americanas.

Sobre este punto otro prestigioso analista del sector señaló que "había una oportunidad para salir a emitir deuda que hubiera ayudado q despejar vencimientos. Van a ir pagando igualmente pero hubieran estado más holgados si hubieran emitido 5000 millones en el primer semestre al 8,5%, renunció Alejandro Lew como secretario de Finanzas a fines de febrero de 2026, tras menos de cuatro meses en el cargo, que hizo todo para salir al mercado y le bajaron el pulgar a último momento. Ahora si quisieras salir no podes".

Por su parte Martín Polo señaló que "lo que pasa con el riesgo país es una seguidilla, a nivel internacional se complica por la suba de tasas, agarran la economia a las puertas de una recesión, no crece desde el año pasado, o crece desparejo, hay deterioro de los indicadores sociales con una inflación que baja más lento, el inversor empieza a ver la expectativa del gobierno de ganar las elecciones está más debatida y dudan y esperan de afuera".

En tanto, el consultor de mercados Gustavo Neffa señaló a iProfesional que "el dato del EMAE está comprometido". "No hubo nada bueno para agregar el discurso de Milei en EE.UU. y tenés una mega crisis del mercado de renta fija a nivel internacional, los rendimientos de los bonos estan subiendo fuerte, hoy fue otro máximo de muchos años, asi que eso está pegando fuerte y se suma a lo local", analizó.

Con preocupación señaló que "la pregunta sin respuesta es cuanto más puede caer el riesgo país si afuera las tasas no ayudan estabilizándose y si ademas acá el Gobierno sigue sin generar crecimiento y empleo y el mercado empieza a incorporar un escenario electoral complicado en 2027. Flujo de dólares será creciente, pero con eso solo no alcanza para el votante de a pie". La pregunta ahora es si el modelo ganará las elecciones en el 2027.

Una entrevista incómoda para Javier Milei

En medio de esas turbulencias, Milei no quedó nada conforme con el reportaje que debió afrontar en Nueva York con el editor global de Bloomberg, John Micklethwait, durante el The Economic Club de Nueva York. El periodista le citó los números de pobreza y de inflación y hasta le preguntó por la suba del desempleo y si no consideraba que estaba en recesión según sus propios criterios como economista.

El Presidente se vio sorprendido y balbuceante en algunos pasajes de la entrevista y según algunas fuentes oficiales le recriminó a su propio equipo la dureza del entrevistador. Muchos en el equipo político de Milei miran de reojo al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al canciller Pablo Quirno, porque "le llenan la cabeza de que está todo bien" y le pasan facturas a Quirno porque no consiguió una cumbre ni una foto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero tampoco con otros jefes de Estado que fueron a la ONU.

"Solamente Milei fue recibido por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que fue el mandatario más rechazado en la asamblea general y su imagen mundial está en caída", señalaron algunos funcionarios.

Tambien dentro del equipo político de Milei algunos culpan a la senadora Patricia Bullrich por aprovechar estas falencias de la microeconomía para decir que "faltan cosas" para que la mejora de la inflación se sienta en el bolsillo de la gente.

En este contexto, comienza a sentirse una version cada vez más inquietante del mercado financiero global: los números de la economía real, los pobres indicadores sociales, el discurso agresivo contra sus opositores, los periodistas y contra los presidentes de la ONU a los que calificó de "parásitos arrogantes e inútiles" hacen que se consolide la sensación de que ofrece muchas dudas para ser el mejor posicionado para realizar las reformas que faltan en 2027.

"Cada vez está más claro que el mercado no va a acompañar a Milei porque no lo ven en condiciones de llevar adelante los próximos desafíos y de ganarle al populismo y al kirchnerismo, incluido Axel Kicillof", señalan fuentes del mercado. "No lo ven capaz de asumir los problemas objetivos de la economía", resumió otro informante a iProfesional.

En Economía el diagnóstico fue de preocupación, pero cierta esperanza en el mediano plazo, aunque con una mirada más extensa sobre las dificultades que enfrenta la administración. "Era un número esperable. Fluctúa con la inflación. Creo que no sorprendió a nadie", dijo un funcionario de Caputo a iProfesional.

La frase resume la primera reacción del equipo económico: el incremento de la pobreza no aparece, para el Gobierno, como una sorpresa sino como una consecuencia de la dinámica de precios y salarios registrada durante los primeros seis meses del año. Pero detrás de esa explicación existe una preocupación que no se oculta completamente.

"Yo veo con preocupación la situación económica, aunque soy muy optimista en el mediano plazo", dijo otro funcionario que reconoció que existen sectores de la economía que todavía atraviesan dificultades, aunque atribuye buena parte de los problemas a la profundidad de la crisis heredada.

"Acá hay una mirada menos negativa pero obviamente nadie desconoce que hay cosas que están complicadas. Lo que pasa es que es muy difícil salir de tanto desastre como hay, tanta escasez de recursos, pobreza, etc. No hay que subestimar tampoco el desastre que dejó el gobierno anterior y los anteriores y los anteriores y así vamos", señaló ese vocero. No habrá medidas de reacitvación, confirmó. La apuesta es a la baja de la inflación en el segundo semestre.

La argumentación busca colocar los datos actuales dentro de una película más larga. El Gobierno insiste en que recibió una economía con fuertes desequilibrios y que la corrección de esas distorsiones necesariamente genera costos durante la transición.

El dato del INDEC mostró que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2% del segundo semestre de 2025. La indigencia llegó al 7,5%. Se estima que con ello la pobreza pasó de 13,4 millones de personas a 15,4 millones.

La pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y la indigencia lo hizo en 1,2 puntos. El Gobierno puede exhibir, como contracara, que el indicador continúa por debajo del nivel registrado durante el peor momento posterior al inicio del programa de ajuste. En diciembre de 2023, al asumir Milei, la pobreza era del 41,7% y posteriormente llegó a superar el 52%.

La comparación permite al oficialismo sostener que el nivel actual continúa siendo inferior al máximo alcanzado durante la primera etapa del ajuste. Pero también expone una dificultad política: después de haber convertido la reducción de la pobreza en uno de los principales argumentos del relato de su programa, una nueva suba obliga al Gobierno a explicar por qué la recuperación todavía no alcanza de manera homogénea a los hogares.

Existe un dato particularmente sensible: el 44,5% de los menores de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. El indicador baja al 36,9% entre los jóvenes de 15 a 29 años, al 28,8% entre las personas de 30 a 64 años y al 14,8% entre los mayores de 65.

La discusión sobre la medición

La discusión sobre la pobreza también incorpora una cuestión metodológica. La estructura de ponderaciones de la canasta de referencia continúa basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, cuando la estructura de consumo de los hogares argentinos era diferente. Ese desfasaje es señalado desde hace tiempo por especialistas que consideran que la canasta no refleja plenamente el peso actual de determinados servicios y consumos.

Pero también existe otro elemento que debe ser contemplado: las transferencias sociales. La Asignación Universal por Hijo tuvo una fuerte recomposición nominal durante la gestión de Milei, desde los $20.661 de noviembre de 2023 hasta superar los $122.000 a comienzos de 2026 y llegar a alrededor de $150.403 hacia mediados de año.

Ese incremento contribuye a sostener los ingresos de los hogares de menores recursos y, por lo tanto, funciona como un mecanismo que modera la incidencia de la pobreza medida por ingresos.

La otra luz amarilla: la actividad

El segundo dato que encendió las alarmas fue el Estimador Mensual de Actividad Económica. La actividad cayó 2,9% en julio respecto de junio, en términos desestacionalizados, y retrocedió 1,4% en la comparación interanual.

El acumulado de los primeros siete meses todavía muestra un crecimiento de 1,7% respecto del mismo período de 2025. Pero también aparece una desaceleración: hasta junio, el crecimiento acumulado era del 2,2%. Los sectores más sensibles para el empleo y el mercado interno fueron precisamente algunos de los que peor comportamiento mostraron.

El comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 5,1% interanual en julio, mientras que la industria manufacturera retrocedió 4,6%. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En cambio, la pesca mostró un crecimiento extraordinario de 424,5% interanual y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una mejora de 0,7%.

El problema es que la composición de ese crecimiento vuelve a mostrar una economía a dos velocidades: algunos sectores vinculados con recursos naturales y exportaciones avanzan, mientras una parte importante de la industria, el comercio y el consumo interno permanece debilitada.