Ravier habló del FMI, inflación y riesgo país y confirmó nuevas medidas del Gobierno

El vocero presidencial también se refirió a Malvinas, El Niño, inversiones, migraciones, turismo, Justicia y Defensa durante su conferencia de este martes

El Gobierno espera superar la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y confía en que los resultados de la economía le permitan avanzar en la evaluación. Así lo afirmó el vocero presidencial Adrián Ravier durante su conferencia de prensa de este martes, en la que puso el foco en las reservas, la inflación y el riesgo país.

FMI: qué dijo Ravier sobre la próxima revisión

Ravier sostuvo que la Argentina "sobre cumplió muchas de esas metas" y puso el foco en la evolución de las reservas. "Lo más importante es cómo acumulamos reservas", señaló al referirse a la próxima evaluación del Fondo.

El funcionario también contempló la posibilidad de que alguna de las metas no se alcance y sostuvo que, en ese caso, el Gobierno podría solicitar un waiver. "En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", afirmó.

Además, mencionó la evolución de la recaudación de IVA y Ganancias como otro de los indicadores que siguen de cerca. "La recaudación impositiva en IVA y Ganancias está mejorando", señaló.

Inflación: qué dijo sobre la metodología del INDEC

La inflación fue otro de los temas centrales de la conferencia. Consultado sobre una eventual modificación del cálculo, Ravier reconoció que existe una necesidad de revisar el esquema actual, aunque no anticipó cuándo podría concretarse.

"Hay una necesidad de actualizar las metodologías", afirmó, aunque aclaró que no contaba con información sobre el momento en que podría realizarse una modificación.

Sobre la evolución de los precios, el vocero sostuvo que el proceso de desaceleración continuará "más allá de los altibajos".

Riesgo país: la explicación del Gobierno

Ravier también fue consultado por la evolución del riesgo país y la volatilidad de los activos argentinos. Al explicar el comportamiento del indicador, señaló que está condicionado por factores externos.

"Hay un impacto de dos shocks externos: por un lado, lo que está pasando en Medio Oriente y por otro lado, la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU., que influyen negativamente en los emergentes", sostuvo.

RIGI: proyectos por casi u$s50.000 millones

En materia de inversiones, el vocero informó que ya fueron aprobados 23 proyectos dentro del RIGI por más de u$s49.700 millones, mientras que otros 24 permanecen pendientes de aprobación.

Además, anunció una Ronda de Negocios RIGI para el 29 de octubre en Rosario, destinada a vincular a las grandes inversiones que ingresaron al régimen con empresas que puedan convertirse en proveedoras de esos proyectos.

PAMI y discapacidad: qué respondió

Ravier también fue consultado por la situación de las prestaciones de discapacidad y las obligaciones pendientes vinculadas con PAMI. El vocero aseguró que los desembolsos "se están realizando" y explicó que el Ministerio de Economía trabaja para atender los compromisos que todavía quedan por cancelar.

La respuesta se produjo en medio de las consultas sobre las demoras que afectan a prestadores y beneficiarios. Ravier sostuvo que el proceso de regularización se encuentra en marcha y vinculó la resolución de las obligaciones pendientes con el trabajo que lleva adelante el equipo económico.

Malvinas y El Niño, entre los anuncios de Ravier

Otro de los ejes de la conferencia fue la cuestión Malvinas. Ravier anunció que la Argentina avanzará con un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la zona de las islas.

El Gobierno intimó a la parte británica para que detenga las actividades cuestionadas y, según explicó el funcionario, si no obtiene una respuesta favorable recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Además, el Gobierno presentó un esquema preventivo ante el posible impacto del fenómeno El Niño. Según precisó Ravier, se espera un episodio de alta intensidad, con precipitaciones superiores a los niveles habituales durante los últimos meses de 2026 y el primer semestre de 2027, principalmente en la Cuenca del Plata y Cuyo.

El operativo contempla la coordinación entre organismos nacionales, provincias y municipios para anticipar posibles impactos sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales.

Migraciones: los 20.630 casos mencionados por Ravier

La política migratoria también ocupó parte de la conferencia. Ravier informó sobre 20.630 casos registrados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026 vinculados con distintas situaciones detectadas por las autoridades migratorias.

El dato requiere una precisión: no equivale a 20.630 personas identificadas como terroristas. Al explicar la cifra, Ravier habló de personas a las que se les rechazó el ingreso por distintos motivos, entre ellos perfiles considerados de riesgo, personas condenadas o que no cumplían los requisitos para ingresar.

Sobre los expulsados, mencionó además a personas alcanzadas por alertas rojas de Interpol.

Turismo: más de 430.000 extranjeros en agosto

Ravier informó que durante agosto ingresaron 432.900 turistas extranjeros al país y destacó especialmente el crecimiento del flujo proveniente de Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, el vocero volvió a mencionar la política de "cielos abiertos" como una de las medidas vinculadas con el sector, en línea con la estrategia del Gobierno para ampliar la conectividad aérea internacional y facilitar el ingreso de visitantes.

Justicia y Defensa: avances y equipamiento para las fuerzas

Ravier también anunció avances en la implementación del sistema acusatorio en el distrito judicial de La Plata. El nuevo esquema alcanza a 45 partidos y, según los datos difundidos durante la conferencia, involucra a unos seis millones de personas. Al referirse a la reforma judicial, el vocero afirmó: "Cuando la Justicia no llega a tiempo no hace otra cosa que sostener la injusticia".

En materia de Defensa, el funcionario confirmó el próximo arribo del segundo lote de seis F-16, dentro del programa de incorporación de estos aviones de combate. También mencionó la modernización de 10 tanques TAM 2CA2, la incorporación de nuevo armamento para las Fuerzas Armadas y el proceso de puesta en valor de Fabricaciones Militares.

Pagotto: quién ocupará su banca

Al inicio de la conferencia, Ravier expresó sus condolencias por la muerte del senador riojano Juan Carlos Pagotto y confirmó quién ocupará la banca que quedó vacante.

"Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia López", expresó el vocero.