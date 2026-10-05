Scioli dio otro giro ahora apoyó a Flávio Bolsonaro tras su respaldo a Lula en 2022

El exembajador argentino sorprendió en la escena política tras celebrar el triunfo de Flávio Bolsonaro y tomar distancia de Lula da Silva

Daniel Scioli volvió a mostrar un cambio en su posicionamiento político frente a la política brasileña. El actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes felicitó a Flávio Bolsonaro después de que el candidato del Partido Liberal (PL) se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y lo definió como su "querido amigo".

"Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", escribió Scioli en su cuenta de X.

Flávio Bolsonaro obtuvo el primer lugar en los comicios y pasó al balotaje del 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el candidato del PL alcanzaba alrededor del 47% de los votos, mientras que Lula se ubicaba en torno al 45%.

Daniel Scioli brindó su apoyo a Flávio Bolsonaro

El mensaje de Scioli marcó un contraste con su posición pública durante las elecciones brasileñas de 2022, cuando se desempeñaba como embajador argentino en Brasil y había señalado que Lula tenía un mayor compromiso con la integración latinoamericana y el Mercosur.

Del vínculo con Lula al respaldo a Flávio Bolsonaro

La relación de Scioli con Lula se había construido durante varios años. En 2015, cuando era gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria, se reunió con el dirigente brasileño en San Pablo y lo definió como "un gran referente latinoamericano".

Ese mismo año, Lula viajó a la Argentina y participó de actividades junto a Scioli y Cristina Kirchner. El dirigente brasileño había expresado entonces su respaldo a la candidatura presidencial de Scioli, quien finalmente perdió el balotaje frente a Mauricio Macri.

En sus etapas anteriores, Scioli había manifestado su apoyo a Lula

Años después, durante su gestión como embajador en Brasil, Scioli mantuvo una relación institucional con el gobierno de Jair Bolsonaro y, al mismo tiempo, conservó su vínculo político y personal con Lula.

En octubre de 2022, antes del balotaje entre Lula y Bolsonaro, Scioli explicó que como embajador debía mantener una relación con el gobierno brasileño, pero reconoció una preferencia política por el candidato del PT.

"Es obvio que Lula tiene un mayor compromiso con la integración latinoamericana, con el Mercosur y una gran relación personal con Cristina y también conmigo", había dicho en una entrevista. También justificó ese vínculo personal al recordar que Lula había viajado a la Argentina para acompañarlo durante su campaña presidencial de 2015.

Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, Scioli volvió a destacar públicamente el resultado y habló de una nueva etapa de integración entre Argentina y Brasil. También señaló que con el nuevo gobierno brasileño se abriría una agenda bilateral en materia comercial y estratégica.

Scioli había apoyado a Lula en la campaña electoral de 2022

La relación con Jair Bolsonaro también formó parte de su etapa como embajador

El vínculo de Scioli con el espacio político de Bolsonaro tampoco comenzó con Flávio.

Durante su período como embajador argentino en Brasil, mantuvo una relación institucional cercana con Jair Bolsonaro. En una entrevista previa al balotaje de 2022, Scioli contó que había mantenido numerosos encuentros con el entonces presidente brasileño y que Bolsonaro lo recibía habitualmente en el Palacio del Planalto.

Ese vínculo convivió con su posterior respaldo a Lula. De hecho, en los días previos al balotaje de 2022, Scioli sostuvo que había logrado mantener una interlocución con ambos sectores y que su función diplomática requería preservar la relación bilateral independientemente del resultado electoral.

La diferencia respecto de su posición actual aparece en que esta vez no se limitó a destacar la relación institucional con el candidato brasileño. Scioli felicitó directamente a Flávio Bolsonaro y lo llamó "mi querido amigo".

Una trayectoria política marcada por cambios de alineamiento

El recorrido de Scioli permite identificar distintos desplazamientos políticos a lo largo de los últimos años.

Fue vicepresidente durante la presidencia de Néstor Kirchner, gobernador bonaerense y candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015. Después integró el gobierno de Alberto Fernández: primero como embajador en Brasil y posteriormente, durante un breve período, como ministro de Producción.

Su llegada al gobierno de Javier Milei representó otro cambio significativo. Actualmente ocupa la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y forma parte de la administración libertaria.

En el caso brasileño, esa trayectoria también muestra cambios visibles. En 2022, mientras era embajador de un gobierno peronista, Scioli destacaba el vínculo con Lula y su compromiso con el Mercosur. En 2026, ya como funcionario de Milei, celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta.

El perfil pendular de Scioli y sus cambios de posición

La sucesión de estos episodios permite hablar de una conducta política pendular de Scioli, entendida en términos descriptivos como el desplazamiento de sus respaldos y alineamientos según la etapa política.

El contraste más evidente aparece entre sus declaraciones de 2022 y su mensaje actual. Hace cuatro años, Scioli decía que Lula tenía un mayor compromiso con la integración regional y destacaba la relación personal que mantenía con el dirigente del PT. Ahora, en cambio, definió como "querido amigo" a Flávio Bolsonaro, principal referente del espacio político que enfrenta a Lula en el balotaje.

El cambio no se limita a Brasil. En la política argentina, Scioli pasó de integrar los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández y ser candidato presidencial del peronismo a incorporarse a la administración de Milei.

Por eso, el episodio brasileño se inscribe en una trayectoria política más amplia, en la que Scioli fue modificando sus espacios de pertenencia y sus vínculos con distintos sectores del poder. El respaldo actual a Flávio Bolsonaro constituye el último capítulo de ese recorrido.

Las declaraciones también generaron respuestas dentro del peronismo:

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, escribió "No más Sciolis"

La senadora Juliana di Tullio respondió "Vergüenza"

La exfuncionaria Florencia Carignano cuestionó públicamente al funcionario

Las críticas se concentraron en el contraste entre el respaldo que Scioli había expresado hacia Lula en 2022 y su actual felicitación a Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que el funcionario forma parte del gobierno de Milei, que también manifestó públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal.