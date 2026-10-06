Ravier repasó la agenda del Gobierno y habló de inversiones, la Ley de Tierras, el DNU 70/23, comercio exterior, Defensa y la despedida de Messi

El vocero presidencial Adrián Ravier encabezó este martes una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que repasó anuncios de inversión, comercio exterior y Defensa, además de defender la política de desregulación del Gobierno y la continuidad del DNU 70/2023. La discusión por la Ley de Tierras Rurales, el reciente fallo de la Corte Suprema y la actividad económica también formaron parte de sus respuestas.

Al comienzo de su exposición, Ravier felicitó a Flávio Bolsonaro por el resultado de la primera vuelta de las elecciones de Brasil y manifestó el deseo del Gobierno de trabajar junto a una eventual administración del dirigente brasileño para extender "las ideas de la libertad" en la región.

También tuvo un breve mensaje para Lionel Messi, quien este martes disputará su último partido con la Selección argentina. "Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices", expresó el vocero.

Ravier anunció inversiones por u$s27.000 millones tras la Argentina Week en París

Uno de los principales puntos de la conferencia fue la Argentina Week realizada en París. Ravier destacó que el encuentro reunió a unos 500 ejecutivos europeos y 13 gobernadores y sostuvo que durante los tres días de actividades se presentaron oportunidades de inversión de distintos sectores.

Según informó, los anuncios alcanzaron los u$s27.000 millones, un 70% más que los u$s16.000 millones anunciados luego del encuentro realizado en marzo en Nueva York.

Entre los proyectos mencionados, Ravier destacó:

TotalEnergies: u$s10.000 millones en proyectos en Neuquén y Tierra del Fuego.

u$s10.000 millones en proyectos en Neuquén y Tierra del Fuego. Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén: u$s12.400 millones para continuar el desarrollo de Vaca Muerta.

u$s12.400 millones para continuar el desarrollo de Vaca Muerta. Eramet: u$s350 millones para ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta.

u$s350 millones para ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta. Pan American Energy y SNF: u$s1.200 millones vinculados con Cerro Dragón, en Chubut.

u$s1.200 millones vinculados con Cerro Dragón, en Chubut. Glencore: u$s4.000 millones para el proyecto Agua Rica, en Catamarca.

u$s4.000 millones para el proyecto Agua Rica, en Catamarca. Hitachi: instalación de un hub regional en Argentina, con una generación prevista de 2.000 puestos de trabajo.

Toyota y una inversión de u$s1.300 millones

En materia de inversiones, Ravier anunció además la aprobación de un nuevo proyecto de Toyota Argentina bajo el RIGI, por unos u$s1.300 millones.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta en el complejo industrial de Zárate, donde se fabricará un vehículo electrificado. De acuerdo con lo informado por el vocero, el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la construcción y alrededor de 2.600 empleos directos e indirectos durante su operación.

Ravier presentó la iniciativa como la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina y como otro paso para convertir al país en una plataforma de producción y exportación de vehículos para América Latina.

Además, recordó que el 29 de octubre se realizará en Rosario la primera ronda de negocios RIGI, destinada a vincular a grandes inversores que participan del régimen con empresas proveedoras de distintas provincias.

Ley de Tierras: qué dijo Ravier sobre el fallo de la Corte

La parte política de la conferencia estuvo marcada por la discusión en torno a la Ley de Tierras Rurales y el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó el régimen sancionado en 2011.

Ravier defendió la decisión del Gobierno de eliminar el límite que establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio.

El argumento del Gobierno, según explicó, es que existen grandes extensiones de tierra con potencial productivo que requieren inversiones de largo plazo en infraestructura, riego, forestación, tecnología y producción agropecuaria.

El vocero rechazó que la modificación implique una pérdida de soberanía. "La tierra continúa en la Argentina sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción", afirmó.

También remarcó que la derogación de la Ley de Tierras no elimina el régimen de zonas de seguridad de fronteras, por lo que continúan vigentes los controles específicos sobre la adquisición y tenencia de inmuebles en esas áreas.

La defensa del DNU 70/2023

Ravier vinculó la discusión sobre las tierras con el debate que volvió a instalarse alrededor del DNU 70/2023, luego del reciente fallo de la Corte Suprema.

El vocero cuestionó los planteos opositores contra el decreto y defendió las desregulaciones implementadas desde su entrada en vigencia. La oposición impulsa en Diputados una sesión para intentar rechazar el megadecreto.

En ese contexto, Ravier sostuvo que durante años se acumularon regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas. Su planteo fue que el país debe pasar de un esquema de economía cerrada y proteccionista hacia uno basado en mayor apertura y competencia.

"En definitiva, la discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado, o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad", afirmó.

Carne argentina: acuerdo sanitario con Japón

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el comercio exterior. Ravier informó que Argentina y Japón acordaron los requisitos sanitarios para permitir el ingreso de carne bovina argentina proveniente de todo el territorio nacional.

El funcionario destacó que Japón realiza compras de carne bovina por más de u$s3.000 millones anuales y remarcó que se trata de uno de los mercados con mayores exigencias sanitarias.

Según explicó, las exportaciones comenzarán una vez que las autoridades japonesas completen las auditorías correspondientes sobre los frigoríficos argentinos interesados en vender en ese mercado.

El acuerdo entre Defensa e YPF

Ravier también informó sobre un convenio entre el Ministerio de Defensa e YPF destinado a garantizar el abastecimiento de combustibles, lubricantes y servicios para las Fuerzas Armadas.

El acuerdo contempla especialmente las necesidades de la Campaña Antártica Argentina, además de un trabajo conjunto para identificar y proteger infraestructura energética considerada crítica para el funcionamiento del país. El vocero presentó el entendimiento como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

El nanosatélite que ya está en órbita

En el mismo bloque dedicado a Defensa, Ravier anunció el despliegue del primer nanosatélite nacional para probar capacidades tecnológicas en órbita.

El dispositivo fue desarrollado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, con participación del Ejército Argentino, y fue lanzado desde California a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

El nanosatélite se encuentra en una órbita terrestre baja, a entre 500 y 600 kilómetros de altura, y permitirá evaluar tecnologías vinculadas con comunicaciones, navegación, generación de energía, procesamiento de datos y software.

Ravier explicó que el proyecto también permitirá capacitar personal argentino en distintas etapas de una misión espacial, desde el diseño e integración hasta el seguimiento y control del dispositivo.

Alquileres, pasajes y medicamentos: los ejemplos que dio

Para defender el proceso de desregulación, el vocero presentó una serie de indicadores. Según Ravier, desde diciembre de 2023 la oferta publicada de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se cuadruplicó, mientras que los precios acumularon una baja del 38% en términos reales hasta agosto de 2026.

También aseguró que los pasajes aéreos cuestan la mitad en términos reales, que unos 750.000 argentinos utilizan Starlink y que los precios de productos medicinales y equipos de salud bajaron un 19% real durante el período mencionado.

Actividad económica: Ravier admitió que algunos sectores pueden caer

Otro tramo de la conferencia estuvo dedicado a los datos de actividad económica. Ravier sostuvo que una economía que atraviesa un cambio estructural puede mostrar comportamientos diferentes entre sectores. Señaló que, sobre un universo de entre 15 y 16 sectores, la mayoría presenta resultados positivos mientras que algunos pueden mostrar una dinámica negativa.

También se refirió al dato negativo de actividad correspondiente a julio y afirmó que los primeros indicadores disponibles de agosto y septiembre muestran señales de recuperación.

El vocero vinculó esa volatilidad tanto con el proceso de apertura económica impulsado por el Gobierno como con factores externos, entre ellos:

La situación en Medio Oriente

El precio del petróleo

La suba de las tasas de interés en EE.UU.

Ravier también fue consultado por el impacto de los feriados sobre la actividad. Señaló que, en general, un día no laborable reduce las ventas y los ingresos de determinados sectores productivos, aunque puede beneficiar al turismo.

Un cierre con política y fútbol

La conferencia había comenzado con referencias a la política regional y terminó teniendo también un componente deportivo.

Ravier volvió a expresar el respaldo del Gobierno a Flávio Bolsonaro después de la primera vuelta electoral en Brasil y planteó que una eventual victoria del dirigente permitiría profundizar la coordinación regional entre gobiernos que adhieren a las ideas de la libertad.

Antes de avanzar con la agenda económica, el vocero había dedicado además unas palabras a Messi, en la jornada de su despedida de la Selección argentina. "Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices", dijo Ravier sobre el capitán argentino.