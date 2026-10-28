El avión de Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras una escala en Guayaquil

El senador brasileño viajó en una aeronave privada tras ser alcanzado por una disposición legal, sumando tensión al escenario político regional

El senador brasileño Flávio Bolsonaro despegó este miércoles desde Puerto Iguazú en un avión privado con destino a Estados Unidos. La aeronave levantó vuelo del aeropuerto internacional de la ciudad misionera en medio de una controversia judicial que lo tiene en el centro de la escena.

Según trascendión, en el avión Gulfstream G400 viajaban ocho personas. Entre ellos, toda la familia Bolsonaro.

El vuelo duró poco más de cinco horas hasta llegar a Guayaquil, Ecuador. Allí realizó una escala técnica para cargar combustible antes de continuar hacia el aeropuerto de Opa-locka, en Miami. La ruta elegida evitó deliberadamente el territorio brasileño, un detalle que adquiere relevancia por la situación judicial del senador.

La partida se concretó después de que el avión permaneciera varado en el aeropuerto misionero desde el lunes por la noche. La demora generó especulaciones sobre los motivos de la espera.

La controversia judicial que rodea la salida de Flávio Bolsonaro

El senador habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Esa orden le habría impedido abandonar el país y le exigía entregar sus pasaportes, según declaraciones del propio legislador.

La aeronave que utilizó tiene matrícula argentina. El Gulfstream G400 había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Su partida hacia Estados Unidos se concretó en la madrugada del miércoles, después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se materializara.

La compañía había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto durante todo el martes sin despegar.

Qué informó Migraciones Argentina sobre el ingreso de la familia

Horas después del despegue, la Dirección Nacional de Migraciones argentina difundió un comunicado oficial a través de la red social X. En el documento informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino.

Según el organismo, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50.

El cruce se realizó a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos ingresaron con documentación hábil de viaje y sin ningún impedimento legal. Los trámites migratorios se registraron sin incidentes.

Las declaraciones del senador sobre la restricción judicial

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre en Brasilia. Los oficiales le comunicaron una decisión atribuida al juez Alexandre de Moraes.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes", declaró el senador en un video publicado en redes sociales. "Además tengo prohibido salir del país", agregó.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones que enfrenta correspondería la medida.

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó el legislador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información de agencias internacionales.

Qué investigaciones judiciales enfrenta el senador brasileño

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz.

Tomaz también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas. El caso se encuentra bajo análisis en el Supremo Tribunal Federal.

El senador también es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada "Dark Horse".

A esa causa se suma otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales. Los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron detalles de estas pesquisas en vísperas de la segunda vuelta electoral.

Bolsonaro no precisó a cuál de estas investigaciones judiciales correspondería la restricción de salida del país que denunció públicamente el lunes.