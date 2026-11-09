"León XIV reprende a Milei": la mirada de la prensa internacional sobre la visita del Papa

Analistas internacionales resaltaron la controversia surgida tras la visita papal y cómo impactó en la percepción exterior de la economía argentina

a visita del Papa León XIV a la Argentina generó una ola de repercusiones en la prensa internacional. Ayer cumplió la primera jornada de una intensa agenda de tres días en el país.

Los principales medios del mundo coincidieron en un punto: los mensajes del sumo pontífice chocaron frontalmente con las políticas económicas del Gobierno nacional. La tensión entre el discurso papal sobre justicia social y el programa de ajuste libertario de Javier Milei copó los titulares de Europa y Estados Unidos.

Las menciones a los sectores más vulnerables, el empleo y la salud resonaron con fuerza en las crónicas internacionales.

Qué dijeron los grandes diarios europeos sobre el mensaje de León XIV

"León XIV reprende a Milei: 'La economía está al servicio de la persona; la democracia necesita diálogo'", tituló La Repubblica de Roma.

El medio italiano amplió: "A su llegada a Buenos Aires procedente de Uruguay, el Papa instó al presidente ultraderechista a proteger la democracia y a no olvidar a quienes enfrentan problemas de empleo o de salud".

"Las reformas del presidente han sido criticadas por la Iglesia", añadió en su análisis el diario romano.

El País de España fue más categórico en su lectura del discurso papal. "El Papa defiende en Argentina a las víctimas de la motosierra de Milei", escribió sin vueltas.

La crónica española fue más allá: "Si algún alto funcionario del Gobierno argentino conservaba esperanzas de que la visita del Papa al país no supondría un mal trago para Javier Milei, las primeras palabras de León XIV en Buenos Aires, este domingo, deben de haberlas disipado".

El discurso se dio en el Palacio Libertad. Milei escuchó frente a sus funcionarios y dirigentes de la sociedad civil cada palabra del pontífice.

El análisis de The New York Times sobre la tensión entre el Papa y Milei

"En Argentina, el papa León XIV le dice al presidente Milei que la economía debe estar al servicio de los necesitados", expresó The New York Times.

El medio estadounidense contextualizó: "El viaje del pontífice se produce en medio de tensiones entre el líder libertario del país y la Iglesia católica, profundamente comprometida con la justicia social".

Los titulares internacionales reflejaron una lectura compartida. El mensaje papal no fue neutral frente a las políticas económicas argentinas.

La Iglesia y el Gobierno libertario vienen manteniendo diferencias desde el inicio de la gestión. Las declaraciones de ayer profundizaron esa brecha.

Los sectores más golpeados por el ajuste, en el centro del mensaje papal

La discapacidad en Argentina es uno de los focos más sensibles para la gestión de Milei.

En el marco de su programa de ajuste sobre las cuentas públicas, el sector resultó uno de los más afectados por los recortes en la asistencia y las prestaciones.

El énfasis del Papa en no olvidar a quienes enfrentan problemas de salud resonó especialmente en este contexto, donde miles de familias vieron reducida la cobertura estatal en los últimos meses.

Los medios internacionales captaron ese contraste. La referencia papal a los más vulnerables llegó justo cuando el ajuste fiscal avanza sobre programas sociales y sanitarios.

León XIV completará hoy su segunda jornada en el país. La agenda incluye encuentros con organizaciones sociales y víctimas de la crisis económica.