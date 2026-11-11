En medio de la misa en Luján, el gobernador bonaerense apuntó contra sectores que intentan apropiarse del mensaje de Francisco y tensó la interna

Axel Kicillof eligió la previa de la misa papal en Luján para trazar una línea política bien marcada. El gobernador bonaerense apuntó contra la ultraderecha internacional y advirtió que el mensaje de León XIV contrasta con quienes lo aplaudieron desde los palcos oficiales.

"Los posicionamientos del Papa contrastan con la ultraderecha internacional", disparó en diálogo con El Destape Radio. Y remató con una frase que no dejó lugar a dudas: "Ojalá los que sonrieron y aplaudieron desde la primera fila hayan escuchado y desde mañana cambien".

Las declaraciones llegaron horas antes del cierre histórico de la visita papal. Luján se preparaba para recibir al Pontífice en lo que el gobernador describió como un momento único.

"Estamos en la capital nacional de la fe, esperando un hecho que quedará escrito en la historia", afirmó Kicillof. "Hay una corriente de sentimiento hermosa", agregó desde la ciudad bonaerense.

El mensaje que espera Kicillof de la misa en Luján

El mandatario provincial anticipó que la liturgia final tendrá un destinatario claro. "La misa la dará con gente pobre, con los que más necesitan. Esperamos un mensaje que tenga que ver con eso", señaló.

Para Kicillof, la elección de los espacios no fue casual. El Papa comenzó su recorrido en el Cottolengo Don Orione y lo cierra en Luján, dos lugares cargados de simbolismo social.

"Empezó su visita pastoral en el Cottolengo Don Orione y hoy la termina acá, es muy significativo", resumió el gobernador. La lectura política detrás de esa secuencia quedó clara en sus siguientes palabras.

El gobernador enumeró los temas que, según su interpretación, revalorizó el Pontífice durante su estadía: la agenda de trabajo, el rol de los sindicatos, el cumplimiento de derechos, la universidad y la ciencia, las personas en situación de discapacidad y la dignidad de los sectores vulnerables.

León XIV mantuvo encuentros con jóvenes, empresarios y dirigentes sindicales. En cada uno, según la lectura de Kicillof, puso el foco en una agenda que choca con las corrientes de derecha global.

La crítica al Gobierno sin nombrarlo

Aunque reconoció que "partidizar la visita del Papa es una mala idea porque esto es muy universal", el gobernador dejó en claro que ve diferencias de fondo con la Casa Rosada.

"Es una agenda de ideas y posicionamientos donde el Papa toma posicionamientos por algunas cosas y no por otras", continuó. Y sumó un análisis que apuntó directo al oficialismo nacional.

"Al Gobierno le puede incomodar alguna agenda o énfasis del Papa porque pone de relieve escuchar a personas con discapacidad o a personas con adicciones", deslizó Kicillof.

Para marcar el contraste, el mandatario puso el foco en la escucha. "El Papa escuchó, escuchó y escuchó", repitió tres veces.

Y enseguida lanzó un dardo político directo: "Yo no me pude reunir con el Gobierno en tres años y gobierno una provincia con 17 millones de personas".

La frase resumió la tensión que el gobernador ve entre dos modelos. De un lado, un Papa que dialoga con todos los sectores. Del otro, un Gobierno nacional que, según su mirada, evita el contacto con voces disidentes.

Ultraderecha versus agenda papal

Kicillof fue más allá de la coyuntura local. Ubicó el mensaje de León XIV en un debate global.

"Creyentes y no creyentes tienen que ver que acá se ha movilizado una agenda que tiene que ver con discusiones a nivel internacional", analizó. Y sumó: "Con una ultraderecha que va exactamente contrario a los temas que tocó el Papa".

El gobernador destacó que los posicionamientos del Pontífice "contrastan con muchas de las cosas de la ultraderecha internacional". No mencionó nombres, pero el contexto político de la frase resultó claro.

"El Papa es una voz a escala mundial respecto de la guerra, del rol del Estado, la actitud de la dirigencia, con respecto a los que más necesitan. Es una agenda poderosísima, es la voz más fuerte a escala internacional para discutir con la ultraderecha", enfatizó.

Para Kicillof, esa voz no puede quedar solo en aplausos protocolare s. "Aplaudir al Papa cuando después pasan cosas contrarias a las que dice no tiene sentido", advirtió.

Y cerró con un pedido concreto: "Ojalá lo tomen y no caigan en saco roto".

La polémica de la carpa VIP que no se va

La carpa montada en Palermo durante la misa del lunes sigue generando ruido. El espacio VIP, destinado a famosos, empresarios y dirigentes políticos, chocó con el mensaje de austeridad papal.

Kicillof intentó correrse del tema cuando se lo consultaron. "No quiero que eso opaque el mensaje del Papa. Lo relevante es de honda significación", respondió el gobernador.

Pero la polémica ya había tomado vuelo propio. La diputada nacional Marcela Pagano advirtió el martes que los responsables "deberán explicar en la Justicia" por qué se usaron "los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering".

En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora desestimó que se tratara solo de medialunas. Según Pagano, se contrató la misma empresa que trabajó en los casamientos de Mauricio Macri y Luis Caputo, y en la visita de Barack Obama.

Para Kicillof, el debate sobre la carpa es secundario. "Todo lo demás no importa", sentenció al referirse a las críticas por el espacio premium.

El gobernador prefirió mantener el foco en lo que considera el corazón del mensaje papal. "Es la agenda de los que más necesitan", insistió.

"El Papa pidió pasar a la acción", recordó Kicillof en su cierre. Y volvió a su advertencia inicial: "Ojalá los que sonrieron y aplaudieron desde la primera fila hayan escuchado y desde mañana cambien".