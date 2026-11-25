El jefe de Gabinete brinda su primer informe de gestión. Destacó los núneros de la economía en plena tensión de mercados y dio señales políticas

Santilli defendió la gestión de Milei ante el Senado, destacando el orden económico y la baja de la inflación.

El primer informe de Diego Santilli como jefe de Gabinete en el Senado inició -como siempre ocurre- con un repaso de los "logros" de la gestión pero también buscó mostrar fortaleza política en momentos de tensión en los mercados. En ese aspecto, puso énfasis en la reelección de Javier Milei, destacó la sociedad con Patricia Bullrich y dio muestras de apoyo al ministro de Economía, Luis Caputo, sin privarse de hacer guiños además a su propia candidatura para 2027.

La presencia del jefe de Gabinete en el recinto del Senado para responder preguntas se produce en medio de otro día complejo para Milei en el plano económico, por el aumento del riesgo país nuevamente por arriba de los 1.100 puntos básicos y la escalada del dólar oficial más allá de los $1.600, a lo que se suma la confirmación de que la economía ya está técnicamente en recesión.

Con ese telón de fondo, Santilli llegó con la misión de cumplir por primera vez con la obligación constitucional de informar al Congreso pero también de contrarrestar el clima negativo que rodea a Milei entre la tensión cambiaria y las internas del propio oficialismo. Lo hizo al poner en el centro de su exposición que el Presidente "trajo orden a la Argentina".

Bajo esa idea el jefe de Gabinete hizo un repaso de lo que definió como "la peor herencia recibida por un gobierno" (mencionó el "camino a la híperinflación" y las "reservas negativas en u$s11.000 millones" en el Banco Central) y tras criticar los pronósticos negativos de la oposición sobre Milei, lanzó: "Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires (…) No se cayó a los 6 meses. Hoy va por la reelección".

En ese mismo sentido, sobre el final de su informe inicial apuntó: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás, a ese país que durante 40 minutos les conté que recibimos".

Las claves políticas del informe de Santilli al Senado

La mención a la reelección de Milei en los primeros minutos de una exposición que duró casi una hora obedece precisamente a las dudas que rondan en el mercado financiero sobre esa continuidad y al ruido interno con Bullrich, que este mismo miércoles insistió en el pedido de cambios "quirúrgicos" en el programa económico de cara a las elecciones, algo resistido por el mandatario.

"Todos los planes de estabilización llevaron décadas. Milei logró en dos años lo que a otros les llevó 10 o 20, por eso el Presidente hoy es un líder mundial", subrayó Santilli en medio de los muchos elogios que le dedicó al líder libertario a la vez que ratificó la sociedad con Bullrich, a quien le habló directamente en el recinto. Político de raza, no perdió de vista la interna.

Santilli puso de relieve que Milei "dijo que iba a ordenar las cuentas y las ordenó" y "dijo que iba a ordenar las calles y las ordenó", un comentario al que le sumó que "la senadora Pattricia Bullrich tuvo mucho que ver con ordenar las calles".

En otro tramo de su exposición, donde puso de relieve que Argentina hoy "tiene la tasa de homicidios más baja de su historia", aseguró que "hoy el que las hace las paga" y agregó: "Se acuerda, senadora Bullrich, que usted lo planteaba". Fue otra manera de mostrar un frente unido en el Gobierno y bajarle el tono así a la diferenciación que ensaya la socia incómoda de Milei.

Asimismo Santilli destacó el "trabajo incansable del gran ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo" cuando habló sobre "el primer orden" que puso Milei, que "fue el de de las cuentas" públicas. El elogio no solo fue para justificar los "logros" económicos que mencionó en su alocución, sino también para desactivar los rumores que pusueron en duda la continuidad de Caputo en plena disparada del dólar y el riesgo país.

¿Qué dijo el jefe de Gabinete sobre el superávit, la inflación y las exportaciones?

Entre las medidas económicas cuyo acierto atribuyó a la gestión de Caputo -además, claro está, de Milei- Santilli apuntó que el país lleva "3 años consecutivos de superávit financiero" gracias a que "no se gasta más de lo que se tiene" para no emitir y generar inflación.

Sobre ese punto remarcó que "la inflación minorista que superaba el 211% anual está en el 30%, siete veces más baja" que la que recibió Milei de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. "Las reservas que eran negativas hoy rondan los 50 mil millones de dólares", agregó.

El jefe de Gabinete subrayó también que la pobreza bajó del 57% al 32% y que "se redujeron 25 impuestos, casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce", lo que implcia "28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos". Asimismo destacó que las retenciones a las economías regionales "hoy son cero" y que también "se redujeron las retenciones a las exportaciones agropecuarias".

Santilli indicó que "este año Argentina ha exportado como nunca", por 87 mil millones de dólares en 10 meses y que el Gobierno espera alcanzar "los 100 mil millones para fin de año". Habló de "35 meses seguidos vendiendo al mundo más de lo que le compramos" y de un aumento total de las exportaciones desde 2023 equivalente a "12 veces más que el PBI".

Inversiones, industria y pymes: los otros puntos que destacó el jefe de Gabinete

Por otro lado, el jefe de Gabinete indicó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "pone 1.600 productos argentinos en un mercado muy importante sin aranceles" y destacó: "Ya se abrieron más de 500 mercados para las producciones argentinas. El mundo respondió: 43 mil millones de dólares en inversiones anunciadas y ya firmadas en París y en New York".

En ese aspecto, anunció que "el lunes que viene van a tener una noticia muy importante", sobre "la invesión privada más grande de la historia", según adelantó. Se trata de "50 mil millones de dólares que van a generar 40 mil nuevos empleos". Según explicó, las principales beneficiadas serán "las provincias de Neuquén y de Río Negro, pero esto derrama en todas las provincias, porque las metalmecánicas como Santa Fe, Mendoza o Buenos Aires van a usufructuar con sus pymes estas inversiones".

También afirmó que "esta semana se presentó un nuevo proyecto de RIGI por 11.688 millones de dólares para desarrollar el norte de Vaca Muerta" y destacó que Argentina pasó de "tener oro, plata y litio bajo tierra a exportarlo por más de 7 mil millones de dólares".

Al responder las preguntas que hicieron los bloques de senadores puntualmente sobre el "costo fiscal" del RIGI, por lo que el Estado deja de percibir en impuestos a las empresas, Santilli afirmó que el régimen especial para grandes inversiones "no tiene costo fiscal, tiene los beneficios de la inversión con generación de empleo". Al respecto subrayó que "si no se empatan las condiciones fiscales de otros países" de la región "esos proyectos van a otro lado".

En otra de las respuestas el ministro coordinador del gobierno de Milei señaló que "en el sector industrial, entre septiembre 2023 y septiembre de 2026, se sumaron 85 mil pymes y se dieron de baja 48.403" en el registro oficial sobre las pequeñas y medianas empresas. "El neto que nos da es 36.800 más", subrayó.

Según dijo, a eso hay que "agregarle lo que sucedió como consecuencia de la reforma laboral", porque hay pymes que están inscriptas en el marco del régimen de "colaboradores", contemplado en esa norma.

¿Santilli lanzó su campaña?: un comentario sobre el Buenos Aires y chicanas con la oposición

La primera presentación de Santilli ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete -en junio pasado- le dio también la oportunidad de enfocarse, breve y sutilmente, en su propia aspiración de ser goberandor de la provincia de Buenos Aires.

Se sabe hace tiempo que el jefe de Gabinete quiere ser el candidato del Gobierno para ese puesto en 2027. Con eso a la vista, en su exposición inicial mencionó como al pasar que "en el conurbano todavía hoy millones de vecinos siguen sin cloacas ni agua potable". Un tiro por elevación al gobernador, Axel Kicillof, que se prepara para lanzarse a la carrera presidencial.

Pero además, al repasar las cifras de la gestión en materia de seguridad -con guiño a Bullrich incluído- Santilli destacó que "Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico" y lanzó: "Si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar, se puede en el conurbano, tomemos nota".

Los senadores del peronismo no le dejaron pasar ese segundo guiño. No se alteraron, pero le marcaron fuera de micrófono que estaba empezando a "hacer campaña". Santilli respondió: "No, no es un tema de campaña. Es un tema de que se puede, de que hay que tener decisión y vocación".

De esta forma, Santilli se centró durante su informe no solo en defender la gestión de Javier Milei en materia económica -en un momento en que lo necesita- sino también en velar por la posición política del Gobierno de cara a las elecciones de 2027 y, en ese marco, además de arengar por la reelección y cuidar la sociedad con Bullrich se ocupó de su propias aspiraciones.