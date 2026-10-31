Cuánto cuesta un lote en un barrio privado en Chapadmalal con viñedos y pueblo propio

Pueblochapa tendrá 110 h con viñedos, lotes residenciales, viviendas terminadas, espacios deportivos y un pueblo propio con comercios y servicios

El proyecto busca integrar el estilo de mar y campo, impulsando el enoturismo, con una gran inversión y creación de empleo.

Pueblochapa es un desarrollo en Chapadmalal. Ofrece barrio privado, pueblo comercial y viñedos cerca de la playa.

Un barrio privado, un pueblo con comercios y servicios y viñedos a pocos minutos de la playa. Esa es la propuesta de Pueblochapa, un desarrollo inmobiliario que se proyecta sobre 110 hectáreas en Chapadmalal, a 1.300 metros en línea recta de la playa La Redonda, cerca de la Estancia y Capilla Santa Sylvina, la Estancia Santa Lucía, el Country Club Marayuí y la bodega Trapiche Costa & Pampa.

La primera etapa prevé cerca de 640 unidades, distribuidas entre lotes residenciales, quintas y chacras. También contempla viviendas terminadas, instalaciones deportivas y espacios verdes, que ocuparán alrededor del 44% de la superficie total.

Cómo será Pueblochapa, el desarrollo de Chapadmalal con viñedos propios

El proyecto se ubica sobre la calle 749, conocida como el camino de las estancias, con conexión a la ruta provincial 11, que comunica la zona con Mar del Plata hacia el norte y con Miramar y Mar del Sud hacia el sur.

El proyecto reserva seis hectáreas para un pueblo inspirado en la arquitectura de las localidades costeras, organizado alrededor de una plaza central que se conectará con los viñedos y una cañada rodeada de Vilas. Concebido como un espacio abierto e integrado a la comunidad, será el núcleo de Pueblochapa.

Pueblochapa prevé 640 unidades entre lotes, quintas y chacras (Gentileza Pueblochapa)

Alrededor de la plaza se distribuirán propuestas gastronómicas, un almacén de ramos generales, gimnasio, vinoteca, correo y otros comercios y servicios destinados a cubrir las necesidades cotidianas tanto de los residentes del desarrollo como de los habitantes de Chapadmalal.

"El proyecto busca preservar el estilo de vida de Chapadmalal mediante una urbanización integrada a la comunidad y vinculada con la cultura de mar y campo de la zona", cuenta Martín Espatolero, socio de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

En la primera etapa se prevén:

Lotes de entre 600 y 1.000 metros cuadrados

Quintas de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados

Chacras de más de 2.000 metros cuadrados.

Entre las instalaciones recreativas habrá dos grandes quinchos con expansiones semicubiertas y sectores con fogones, pensados como espacios de encuentro para residentes y visitantes. El proyecto también incorporará canchas de fútbol, tenis y pádel, además de un circuito pumptrack para bicicletas BMX, skate, rollers y monopatines.

Tendrá sectores con fogones, ademas de dos quinchos (Gentileza Pueblochapa)

Para conectar las distintas áreas del predio, se proyecta un recorrido para bicicletas que atravesará el barrio privado, el sector comercial y los viñedos. Además, el esquema de vigilancia combinará controles perimetrales con tecnología de detección y monitoreo. Entre los dispositivos previstos figuran cercos eléctricos, cableado microfónico y cámaras térmicas, además de un centro de control.

Cuánto cuestan los lotes y las casas

El emprendimiento ofrece dos alternativas de compra: lotes en el barrio privado para construir una casa propia y Vilas, unidades residenciales terminadas. Los terrenos de 600 metros cuadrados se comercializan desde los u$s62.000, mientras que el valor promedio informado para lotes, quintas y chacras es de u$s100 por metro cuadrado. La financiación contempla un anticipo de u$s26.000 y 36 cuotas fijas de u$s999.

Las Vilas, por su parte, tienen precios desde u$s240.000. Se entregarán llave en mano, con uno o dos dormitorios, expansión semicubierta, piscina y terraza. El plazo de entrega previsto es de 24 meses.

"Queríamos llevar la experiencia del vino un paso más allá. Así surge la idea de las Vilas, integrando los viñedos a un sector central de viviendas que tendrán sus propias vides. Para que el espíritu del vino, del compartir y del disfrute pudiera vivirse al máximo, integrándose por completo a la experiencia de vida y la identidad del barrio", apunta Espatolero.

Cada vivienda tendrá 500 m² de vides y sus dueños recibirán vino anual (Gentileza Pueblochapa)

El plan de pago, por su parte, contempla un anticipo de u$s85.000 y la posibilidad de financiar el saldo en 24 o 36 cuotas fijas mensuales en dólares. Las 32 unidades se distribuirán en una parcela de 3,7 hectáreas, en un sector residencial de baja densidad.

Asimismo, cada vivienda tendrá alrededor de 500 m² de vides en su perímetro. Incluso, los propietarios recibirán anualmente vino elaborado por Universo Paralelo Wines con uvas del emprendimiento.

Cinco hectáreas y una cosecha prevista para 2030

El proyecto vitivinícola de Pueblochapa avanza por etapas junto con Universo Paralelo Wines. Durante la primera semana de octubre de 2026, la desarrolladora completó una segunda instancia de plantación, con la incorporación de dos hectáreas de albariño y nebbiolo.

Estas cepas se suman a las tres hectáreas implantadas en 2025 con chardonnay, pinot noir y sauvignon blanc. Así, el desarrollo ya cuenta con cinco hectáreas de viñedos. El plan contempla cerca de 20.000 plantas de distintas variedades, seleccionadas para su adaptación a las condiciones del suelo y el clima costero de Chapadmalal.

Las Vilas se comercializan desde u$s240.000 (Gentileza Pueblochapa)

Los trabajos están coordinados por Juan Pablo Díaz, enólogo de Universo Paralelo Wines, junto con un equipo que incluye especialistas en agronomía y geología y profesionales del Estudio Thays. El diseño paisajístico busca integrar las vides al entorno, con viñedos visibles desde el ingreso principal.

Según Ezequiel Lorenzo, socio de la desarrolladora, "la primera cosecha está prevista para 2030. La iniciativa se vincula con la denominada ‘ruta de los vinos de mar’, que busca impulsar la actividad vitivinícola y el enoturismo en Chapadmalal".

Una inversión superior a u$s 20 millones

Los desarrolladores prevén invertir más de u$s20 millones en los próximos tres años para avanzar con las distintas etapas de Pueblochapa.

Además, estiman que las inversiones particulares destinadas a construir viviendas podrían movilizar cerca de u$s140 millones en compras de materiales en corralones de la zona hasta 2030.

Sumó dos hectáreas de albariño y nebbiolo en una segunda etapa de plantación (Gentileza Pueblochapa)

El impacto económico también se proyecta más allá de la etapa de obra. Una vez que el desarrollo avance, se prevé la creación de puestos de trabajo estables en áreas como mantenimiento, comercio, servicios, seguridad, gastronomía, maestranza y recreación.