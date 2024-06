Luego de la goleada a Guatemala, y antes del debut contra Canadá, la Selección Argentina presentó su nueva canción de cancha, que renueva la ilusión frente a un nuevo campeonato: la Copa América.

Cómo es la letra del nuevo hit de la Selección

Rodrigo De Paul fue quien presentó la canción en su cuenta de Instagram. El hit reversiona la canción "Imposible" de Callejeros con referencias a la búsqueda de la Copa con Lionel Messi ("Ganar otra copa con Leo, es lo que imagino"), homenajes a Diego Armando Maradona ("Y que los yanquis no puedan creer, como Argentina treinta años después, llega la revancha que le deben al 10") y, al igual que "Muchachos", a los héroes de Malvinas ("Los pibes de Malvinas en el cielo quieren verte campeón").

"No importa donde juegue Argentina, voy a estar a tu lado

dejando un par de cosas de lado por la Selección

No importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios

Los pibes de Malvinas en el cielo quieren verte campeón

Ganar otra copa con Leo, es lo que imagino

Para traer la Copa a Argentina de Estados Unidos

Y demostrarle a todos lo que es ser argentino

Y que los yanquis no puedan creer, como Argentina treinta años después

Llega la revancha que le deben al 10

Las otras hinchadas del mundo no lo van a creer"

Cuánto cuestan las entradas para la Copa América y cuáles son los packs

La Copa América 2024 está, cada vez, más cerca y se renueva la ilusión por la Selección Argentina de Lionel Messi, Scaloni y los campeones del mundo, que lucharán por defender el título continental y darles una nueva alegría a los 40 millones de argentinos, quiénes, en las próximas semanas, buscarán seguir de cerca lo que ocurra en los Estados Unidos.

Copa América 2024 se disputa en Estados Unidos y hay quienes pueden viajar y pagar el valor de las entradas para ver a la Selección Argentina. Asistir al evento deportivo y ver jugar a Lionel Messi y la Scaloneta ciertamente es un lujo que solo algunos hinchas se pueden dar.

Para dar una idea, el precio de las entradas arranca desde los 300 dólares, y hay packs que incluyen varios partidos. A eso hay que sumarle el pasaje, el alojamiento y los gastos de la estadía. La Scaloneta se enfrenta en la fase de grupos a Canadá, Chile y Perú, partidos que tendrán lugar en estadios de distintas cuidades norteamericanas como Atlanta, Nueva Jersey y Miami.

Queda poco tiempo, estamos a solo un mes de que comience la Copa América que Argentina conquistó en 2021. En esta nota, te contamos en detalle cuánto cuestan las entradas y cuáles son los packs para ver a la albiceleste en el torneo continental que se extiende desde el 20 de junio al 14 de julio de 2024.

La Selección Argentina ganó la Copa América 2021 y ahora va por todo en Estados Unidos 2024

Los precios de las entradas para la Copa América varían dependiendo del partido, la ubicación en el estadio y la categoría del asiento. Para dar una idea, sus precios oscilan entre 570 y 2.800 dólares y el público ya puede adquirirlas a partir de este 1° de mayo.

Las entradas más baratas son las localidades de la bandeja alta, salvo la que está por detrás de los bancos de suplentes: de 570 a 737 dólares. Después está la tribuna alta detrás de los bancos, con precios entre 675 y 1.000 dólares. Por su parte, toda la zona baja tiene un precio promedio de 1.000 dólares (máximo 2.800), mientras que los codos van de 600 a 1.000 dólares.

A continuación, los precios de las entradas por partido en la fase de grupos:

Grupo A (Argentina, Canadá, Chile y Perú)

Argentina-Canadá: los precios oscilan entre los 300 y los 1.150 dólares , mientras que en la reventa autorizada algunas entradas alcanzan los 10.000 dólares;

los precios oscilan , mientras que en la reventa autorizada algunas entradas alcanzan los 10.000 dólares; Argentina-Chile: desde 370 hasta 820 dólares;

desde Argentina-Perú: desde 441 hasta 800 dólares;

Los hinchas argentinos pueden comprar entradas también para los encuentros de cuartos de final y semifinal.

Packs de entradas para la Copa América

Los partidos de Argentina en el grupo A de la Copa América

Los packs de entradas son para los aficionados que desean asistir a varios partidos. Estos packs pueden incluir entradas para varios partidos de la fase de grupos, los cuartos de final, las semifinales y la final.

En este sentido, está el programa Hospitality que ofrece paquetes.

El Programa Oficial de Hospitality está disponible en tres categorías, con productos que incluyen la entrada y varían desde el casual y práctico Club Copa para los ávidos aficionados, hasta el refinado Copa Lounge y el lujoso Insignia Lounge, para quienes buscan una auténtica experiencia premium del torneo. Los invitados del programa disfrutarán de un servicio excepcional, un acceso mejorado y algunos de los mejores asientos «de la casa» en todos los productos, con precios a partir de USD 650.

Se pueden elegir packs por partidos individuales, incluidos el inaugural y la final, o productos de series de hospitality (partidos agrupados según la sede o la fase del torneo). Éstos son:

Pack Fase de Grupos

Pack Cuartos de Final

Pack Semifinales y Final

Los clientes ya pueden efectuar la compra directamente en-línea en www.copaamericahospitality.com o solicitar más información y asistencia a través de [email protected].

Los productos del Programa Oficial de Hospitality también están disponibles en paquetes con opciones complementarias, como alojamiento selecto y un servicio de concierge (a través de la red de Agentes de Ventas Oficiales y proveedores de servicios de viaje). Estas opciones se pueden encontrar en el sitio web, junto con otros complementos, como el transporte terrestre y la reserva de atracciones turísticas. Los agentes de ventas oficiales en Argentina son Mundo Reps y Rotamund.

Cómo comprar entradas para la Copa América

La compra de entradas para la Copa América se realiza a través de la página web oficial del evento, que te redirigirá a Ticketmaster o de plataformas autorizadas de venta de entradas:

Ingresá a la página web oficial de la Copa América; Seleccioná el partido al que querés asistir y la categoría de entradas que prefieras; Completá el proceso de compra y realizá el pago utilizando métodos seguros de pago en línea; Una vez completada la compra, recibirás un correo electrónico con tus entradas electrónicas, que deberás llevar impresas o en formato digital al estadio el día del partido.

Cuándo juega la Selección Argentina en la Copa América

La Selección Argentina se enfrentará a Canadá, luego a Chile y en tercer lugar con Perú. Acá te dejamo el fixture de la Copa América.

Fecha 1- Copa América - Fase de grupos

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

- Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2 - Copa América - Fase de grupos

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

- Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey. Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3 - Copa América - Fase de grupos

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

- Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.

Antecedentes de ventas de entradas en años anteriores

En ediciones anteriores de la Copa América, las entradas para los partidos de la Selección Argentina han sido muy demandadas. Los aficionados argentinos privilegiados muestran un fuerte apoyo a su equipo y están dispuestos a pagar precios altos por asegurarse un lugar en el estadio.

No obstante, en estas situaciones de alta demanda, hay que estar atento a las estafas con entradas truchas, y chequear la letra chica en el caso de no poder viajar, para tener tiempo de tramitar un desembolso o ubicarla en algún hincha que no haya conseguido entrada.

Consejos para comprar entradas para la Copa América

Si estás interesado en asistir a la Copa América, acá te dejamos algunos consejos útiles para comprar tus entradas:

Planificá con anticipación : los partidos de la Selección Argentina suelen agotar rápidamente las entradas, así que asegurate de comprarlas con suficiente anticipación;

: los partidos de la suelen las entradas, así que asegurate de comprarlas con suficiente anticipación; Verificá la autenticidad : comprá tus entradas solo a través de plataformas autorizadas para evitar estafas y falsificaciones;

: comprá tus entradas solo a través de para evitar estafas y falsificaciones; Leé las políticas de reembolso: asegurate de conocer las políticas de reembolso en caso de que no puedas asistir al partido por algún motivo.

Con estos consejos y la información proporcionada, los argentinos que quieran ir a ver los partidos de la Copa América en Estados Unidos pueden saber cuánto cuestan las entradas, cómo comprar y tienen a mano algunos consejos para el momento de la compra paso a paso.