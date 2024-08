Según el secretario general de River Plate, Stefano Di Carlo, en la última semana,"5 mil personas" se asociaron a la institución de Nuñez, gracias al impulso que dio el retorno del entrenador Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo volvió y River sumó 5.000 socios

El último informe de la institución (en 2023) registró 350.000 socios, el club con el mayor número en el continente americano; y a nivel global, se lo ubicó un escalón por debajo del Real Madrid de España.

El aumento de los abonados está ligado a la vuelta de Gallardo al conjunto de Núñez que desean visualizar en vivo el segundo ciclo del entrenador desde la tribuna del Estadio Monumental.

Además, la locura de los hinchas del Millonario llegó a tal punto que más de 85.000 usuarios se encontraron registrados en las filas virtuales para comprar la entrada para ir a ver a la cancha el encuentro frente a Huracán de Parque Patricios.

Un reencuentro que ilusiona a los fanáticos riverplatenses más que nunca. La misma es apoyada por la dirigencia encabezada por el empresario argentino, Jorge Pablo Brito. Quien se encuentra trabajando para intentar cerrar la llegada de los refuerzos.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la Copa Libertadores

Gallardo dirigió a River entre 2014 y 2022, en el que fue uno de los periodos más gloriosos en la historia del Millonario y lo guio en siete títulos locales y otros siete internacionales.

El Muñeco, que es el director técnico más ganador en la historia de River, confesó: "Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui".

Además, destacó: "Volver al club claramente me hace sentir en casa. Eso me reconforta y me da felicidad porque estoy en el lugar al que pertenezco".

"Lo primero que tenemos que hacer, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu, las ganas de seguir construyendo", agregó Gallardo

River deberá enfrentar a Talleres el miércoles 14 de agosto por la Copa Libertadores, a lo que el director técnico se refirió diciendo: "Nosotros tenemos que pensar en el adelante, en cómo construimos el mejor equipo posible para enfrentar todos esos compromisos que tenemos".

Cuando fue cuestionado por los refuerzos, respondió: "Lo de Germán Pezzella es verdad, ya está hecho, está avanzado. Lo de Maxi Meza está avanzado, tendrá la oportunidad de llegar en estos días y sumarse".

Al hablar de los hinchas Millonarios, Gallardo comentó que es "un privilegio enorme estar en el corazón de cada uno de ellos".