Olvidar la clave ya no es un inconveniente. Existen otras alternativas para no perder acceso. Paso a paso, de qué forma hacerlo

¡Qué no cunda el pánico! En estos tiempos de híper conexión, no poder conectarse a Internet en casa suele generar más de un inconveniente, aunque no se trate más que de un empleo con fines de esparcimiento, como chequear las redes sociales o distraerse mirando memes.

Cuando estamos con el celular en la mano y olvidamos la contraseña del Wi-Fi, o la desconocemos, la angustia puede apropiarse de nosotros. Por eso, relax. Existen otras alternativas para seguir conectados, cuando no contamos con la clave de acceso al sistema.

Desde el celular: cómo conectarse al Wi-Fi con código QR

Este recurso simplifica considerablemente el proceso de conexión, eliminando la necesidad de ingresar largas contraseñas.

Los routers y módems más modernos incluyen un código QR que facilita la conexión a redes inalámbricas. Este código contiene tanto el nombre de la red como su correspondiente contraseña. Generalmente se encuentra impreso en el frente o en la parte inferior del dispositivo.

Internet, al alcance de la mano y sin contraseñas

Para conectarse, basta con escanear el código QR utilizando la cámara del celular. Al hacerlo, el sistema preguntará al usuario si desea conectarse a la red detectada. Una vez que se acepta, el dispositivo se conectará automáticamente al Wi-Fi.

Es importante tener en cuenta que este método no será efectivo si el propietario del router ha cambiado manualmente la contraseña y no ha generado un nuevo código QR. En estos casos será necesario ingresar la clave de forma manual para establecer la conexión.

De celular a celular: cómo compartir el Wi-Fi

Cuando no se conoce la clave de una red Wi-Fi, pero otra persona ya está conectada con su celular, es posible unirse rápidamente mediante el uso de un código QR compartido desde su dispositivo.

En teléfonos Android, se debe acceder a la opción "Configuración" y luego al apartado "Wi-Fi". Allí, seleccionando la red activa, se despliega una pantalla con los detalles de la conexión. Al presionar el botón "Compartir", el sistema genera un código QR que otros dispositivos pueden escanear para conectarse automáticamente a la red sin ingresar la contraseña manualmente.

Conexión Wi-Fi con el botón WPS

Desde 2007, muchos routers incorporan un botón llamado WPS (Wi-Fi Protected Setup) que facilita la conexión sin necesidad de ingresar contraseñas.

Para utilizar esta función, primero acceda a la configuración de su celular en el apartado "Redes e Internet". Seleccione "Wi-Fi" y diríjase a los "Ajustes avanzados". Allí encontrará la opción "Botón WPS".

Luego, presione el botón físico WPS en el router, manteniéndolo pulsado si es necesario. El dispositivo móvil se conectará automáticamente, agilizando el proceso sin introducir claves manualmente.

¡Y listo! A navegar sin mayores inconvenientes. Y sin consumir los tan preciados datos.