Cómo saber si te vas a quedar calvo y a qué edad empezarás a perder pelo

A medida que se envejece todo el mundo, hombres y mujeres, experimentan cambios en el cabello. El diámetro y la cantidad del pelo se adelgaza un poco. La alopecia androgénica masculina, también llamada alopecia androgénetica o calvicie común, es responsable del 95% de los casos.

Depende fundamentalmente de las hormonas masculinas o andrógenos que actúan sobre los folículos pilosos predispuestos genéticamente a la afección, explica la Clínica Universidad de Navarra. La causa de la alopecia areata no está claramente definida, pero se sospecha que puede ser un trasfondo autoinmune.

Elementos como la dieta o el estrés también influyen, por lo que merece la pena cuidar estos factores modificables.

Investigación: ¿de qué depende de que una persona sea propensa a la calvicie?

"Se puede heredar la genética de la caída del cabello y ese es muy a menudo el caso de la calvicie de patrón tanto masculina como femenina", argumenta en The Telegraph Eva Proudman, miembro del Instituto de Tricólogos y destacada especialista en cabello de Reino Unido. "No es cierto que el gen de la calvicie patrón provenga de la familia de tu madre. El gen puede venir de cualquier lado, de mamá o de papá".

Por ello mismo "hay que desterrar la idea de que los hijos de un padre calvo también serán calvos, ya que la propensión a la alopecia se transmite a través del cromosoma X", matiza en CuídatePlus Francisco Camacho, catedrático de Dermatología de la Facultad de Medicina de Sevilla.

"La mujer tiene dos cromosomas X y el varón un cromosoma X y un cromosoma Y, por lo que la alopecia dependería en mayor medida de los antecedentes de la madre que de los del padre".

Hay más posibilidades de heredar el gen "de la calvicie" de tu madre, pero no de forma exclusiva, De hecho, incluso con caída del cabello pronunciada en tus familiares tanto de un lado como de otro podrías librarte de ser calvo.

"El gen puede saltar generaciones y el hecho de que sea hereditario no significa que lo hayas heredado", aclara Proudman. "Si heredas un gen dominante, perderás el cabello. Si heredas el gen recesivo, entonces no lo heredarás. Por eso a veces, entre hermanos, uno se queda calvo y el otro no".

Los hombres también heredarán el patrón de calvicie, es decir, si tu padre o tu tío empezó a quedarse calvo desde la corona, cabe esperar que tú también lo harás.

Eso depende de cada persona, puede iniciarse incluso en la adolescencia o empezar a la mediana edad.

"La mitad de los hombres con alopecia androgénica han experimentado cierta pérdida de cabello a los 35 años", indica al medio británico el Dr. Marco Nicoloso, director médico de la clínica Ourónix. "Pero es muy difícil predecir o estimar exactamente cuándo sucederá".

¿Cuándo se empieza a notar la calvicie?

Al cumplir los 30 años, tenés un 25% de posibilidades de mostrar algo de calvicie. A los 50 años, el 50% de los hombres tienen al menos una pérdida de cabello notable. A los 60 años, aproximadamente dos tercios son calvos o presentan un patrón de calvicie, estiman desde la clínica Bosley.

Dado que el 80% de la caída del cabello comienza con la recesión de las sienes, la mejor manera de detectar la caída del cabello es revisar la línea del cabello.

Mide desde la glabela (el bulto duro sobre el puente de la nariz, entre las cejas), esta es la única parte de la cara que no se mueve ni cambia con la edad. Mide desde allí hasta el centro de la línea del cabello y luego 45 grados hacia la izquierda y hacia la derecha, para medir hasta cada sien, aconsejan los especialistas. Si al hacer esto, con el tiempo ves un retroceso, esto significa que "tus entradas" están creciendo.

¿Existe una solución comprobada para mantener la salud del cabello?

En la actualidad, hay al menos tres alternativas clínicamente comprobadas para combatir la calvicie. Ninguna de ellas garantiza resultados al 100%, dado el complejo sistema químico y biológico involucrado en la pérdida del cabello, pero pueden ayudar a ralentizarla o incluso revertirla.

Minoxidil: un compuesto que se vende en lociones y espumas que se aplican directamente en el cuero cabelludo. En algunos estudios informales, se han reportado resultados prometedores de crecimiento de nuevo pelo con cápsulas orales de bajas dosis de minoxidil, pero aún no se ha aprobado su uso en esta forma.

Finasteride: se consume por vía oral. Se usaba originalmente como tratamiento para un tipo de agrandamiento benigno de la próstata y, en la actualidad, en menores concentraciones, para prevenir la caída del cabello.

Trasplantes: por ejemplo, se retiran folículos capilares de la parte de la cabeza en la que continúa el crecimiento del pelo y se insertan en las partes donde no hay crecimiento. Las diferentes técnicas de trasplante han evolucionado mucho en los últimos años.

Sobre este último tratamiento, la doctora Goh cree que hay una idea errónea que persiste: "Que los trasplantes de pelo se ven mal. A lo mejor en el pasado, pero los trasplantes hoy en día son realmente buenos", dice.

Debido al nivel de precisión que requiere el procedimiento (retirando e insertando folículos pilosos individuales), Goh recomienda que el trasplante lo haga alguien con "buen ojo". La doctora dice que es mejor no escatimar a la hora de hacerse un trasplante.

"Tiene mucho de arte. Lo sorprendente es que el folículo recuerda cómo crecía antes de ser trasplantado [generalmente de la parte trasera de la cabeza], y crece en el nuevo sitio".