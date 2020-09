Un concurso apoyado por Amazon y Mercado Libre premia aplicaciones argentinas

En el marco del concurso, el sábado se realizará sin cargo el taller de pensamiento de diseño "Saliendo de la caja", a cargo de Oracle

La Fundación Bunge y Born lanzó el concurso MásMat 2020, para premiar el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles, que promueva y mejore las habilidades matemáticas de niños de entre 10 y 12 años. El certamen tiene apoyo de las empresas Amazon Web Services, Auth0, Digital House, Etermax, Globant, Mercado Libre y Oracle.

Según informó la fundación en un comunicado a iProfesional, se seleccionarán tres aplicaciones finalistas. Cada equipo creador obtendrá un premio incentivo de hasta 30.000 dólares. Uno de ellos recibirá el premio principal de 50.000 dólares.

La inscripción ya está abierta y finalizará el 6 de noviembre. Los equipos deberán presentar un prototipo en Marvel App o similar. Las bases del concurso y los formularios de inscripción se encuentran aquí.

En el marco del concurso, el 12 de septiembre se realizará sin cargo el taller de pensamiento de diseño ("design thinking", en inglés) "Saliendo de la caja", a cargo de Oracle y la Fundación Bunge y Born.

Destinado a desarrolladores, docentes y afines, se verán temas relacionados al pensamiento de diseño; se trabajará en equipos sobre el concepto de empatía, definición y recorrido de usuarios en los desarrollos tecnológicos. Si bien no es obligatorio o requisito para presentarse al concurso, ofrece una oportunidad para vincular a quienes no tienen un equipo formado. La inscripción al taller se realiza aquí.

El concurso cuenta con el apoyo la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI),y las organizaciones Women in games, Polo IT de Buenos Aires, Comunidad de Desarrolladores de la Argentina (Codear), Las de Sistemas, la Fundación Argentina de Videojuegos (Fundav) y Media Chicas.

Cursos en línea

La capacitación es uno de los elementos más valiosos y buscados actualmente en el mundo laboral. Cualquiera sea el rubro en el que se desempeñe un trabajador, lo más importante es su capacidad para llevar adelante sus tareas y hacerlo de manera eficiente, de acuerdo a los lineamientos de la compañía y del mundo en el que se mueve. Hacer cursos online gratis es una de las alternativas que existen para poder incrementar la capacitación y, así, aumentar las habilidades y conocimientos que se pueden ofrecer en el mercado de trabajo.

La gran ventaja de los cursos online gratis es que se pueden hacer en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. No es necesario estar presente y trasladarse a un sitio específico, sino que se pueden hacer desde la comodidad del hogar, en el espacio de trabajo o donde a cada persona le parezca más conveniente.

Cursos online gratis en las mejores universidades del mundo

Otras de las alternativas para encontrar cursos online gratis para hacer durante el período de aislamiento -y después también, claro, es la plataforma edX. Allí se pueden hallar cursos online gratis de diversos rubros, que van desde formación profesional en áreas como marketing hasta cursos online gratis de idiomas o ciencias humanas.

La gran ventaja que presenta esta plataforma es que dispone de cursos online gratis de entidades educativas destacadas a nivel mundial. Todos los usuarios que ingresen allí podrán encontrar cursos online gratis de Harvard, del MIT, de la empresa IBM, de la Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras instituciones.

De este modo, los interesados tendrán la posibilidad de capacitarse con cursos online gratis y de enriquecer así su formación personal y profesional, algo que es fundamental y cada vez más importante al momento de buscar trabajo o de sumar habilidades y cualidades en relación a su área de desempeño laboral.

edX permite encontrar los cursos online gratis por temática -idiomas, ciencias sociales, ingeniería, ciencias humanas, entre otros rubros-. Cualquier persona que esté interesada en un tema en particular podrá hallar todos los cursos online gratis disponibles en ese sentido.

Además, tiene la posibilidad de buscar los cursos online gratis por institución educativa. Esto significa que quien necesite o quiera capacitarse en Harvard o en el MIT podrá buscar específicamente todos los cursos online gratis que ofrecen dichas instituciones.

Otro de los puntos a destacar es que se ofrecen cursos online gratis en universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Rosario, dos entidades muy reconocidas a nivel local, pero también con prestigio en otras partes del mundo. Ambas universidades son miembros de la comunidad edX desde hace tiempo y brindan, así, cursos online gratis. Tal como de mencionó, es una forma de hacer llegar el conocimiento a todas las personas que quieran o necesiten obtenerlo, independientemente de dónde estén. La ampliación en el acceso a la información y a la capacitación es una de las grandes ventajas que brindan los cursos online gratis, así como cualquier otra actividad formativa que se pueda hacer a distancia.

Los cursos online gratis son una gran alternativa durante el aislamiento

Cursos online gratis: ¿y el certificado?

Es importante tener en cuenta que los cursos online gratis que se ofrecen en edX, al igual que sucede en la plataforma Coursera, no incluyen el certificado final. Al momento de incribirse el usuario verá dos alternativas. Una de ellas es paga e incluye la emisión del certificado digital finalizado el curso, mientras que la otra permite la capacitación sin costo alguno.

Este punto puede ser esencial para aquellas personas que necesiten hacer un curso online gratis y requieran del certificado final para incluirlo en su curriculum o para mostrarlo en el lugar de trabajo. No obstante, no todos los interesados en cursos online gratis necesitan este documento, puede que haya quienes solo buscan hacerlo para sí mismos, para potenciar su emprendimiento o simplemente para aprender. En esos casos, donde el certificado no es necesario, los cursos oline gratis son una herramienta muy valiosa.

En este sentido, cada persona evaluará su caso particular, en función de sus requerimientos y expectativas, y podrá decidir si el curso online gratis le sirve o no. En cualquier caso, siempre existe la opción de hacerlo de manera paga y obtener, así, el certificado que acredite la asistencia y finalización del curso.

Harvard y Yale: dos universidades que ofrecen cursos online gratis

Los cursos online gratis de Harvard se dictan a través de la plataforma edX. La universidad es una de las más prestigiosas a nivel mundial y permite acceder a la capacitación de manera gratuita y desde el hogar; solo es necesario saber inglés, porque los cursos se dictan en ese idioma, y tener acceso a internet, claro.

Los cursos online gratis de Harvard son de lo más diversos. Sus temáticas van desde salus hasta videojuegos y tienen una amplia variedad de temás para aprener. Literatura, Historia, ciencia de datos, anatomía, principios de bioquímica, religión, innovaciones en el cuidado de la salud, son algunos de los tópicos sobre los que versan muchos de los bde la universidad de Harvard.

El único elemento que se debe tener en cuenta, como ya se explicó, es el pago de la certificación. El curso online es gratis, claro, pero el certificado debe abonarse. De cualquier modo, puede que en muchos casos el usuario no lo necesite y, aún así, haya podido acceder a contenido de alta calidad en una de sus áreas de interés.

La Universidad de Yale, por su parte, dicta cursos online gratis a los que se puede acceder a través de la plataforma Coursera. Las capacitaciones, al igual que sucede con las de Harvard y con muchas otras disponibles en internet, son sumamente diversas. En estos cursos online gratis la certificación también es paga para aquellos estudiantes que la quieran o la necesiten para sus empleos.

Yale ofrece, entonces, cursos online gratis de ciencia del bienestar, de mercados financieros, de salud global y sus cuidados, de introducción a la música clásica, de política moderna, de arquitectura de ciudades históricas como Roma, y de cambio climático, entre otros temas de elevado interés para la comunidad.

Cada uno de esos cursos online gratis brindará actividades prácticas para que las personas pongan a prueba sus conocimiento y recomendará, además, lecturas complementarias al contenido de la capacitación. De este modo, se busca que los usuarios reafirmen la información que adquieren de manera teórica en el curso online gratis y puedan realmente saber si van aprendiendo y ganando habilidades que luego podrán llevar, en algunos casos, a su práctica laboral.

Las mejores universidades del mundo ofrecen cursos online gratis

Los chicos también pueden hacer cursos online gratis

Debido a la propagación de COVID-19, la enfermedad que produce el coronavirus, las clases presenciales en todos los niveles están suspendidas. Desde los jardines de infantes hasta las clases de posgrado han tenido que someterse al régimen de aislamiento.

En ese contexto, desde los niños más pequeños hasta los adultos que iban a la universidad debieron adaptarse a una forma diferente de aprender. Para los alumnos de la secundaria, para quienes cursan carreras terciarias, universitarias o de posgrado, el aprendizaje virtual puede resultar más amigable y sencillo. En general, se trata de personas más habituadas a desarrollar la totalidad o una parte de sus actividades académicas a través de los medios digitales.

Ahora bien, los más chicos, aunque son nativos digitales, no siempre han adquirido esta manera de aprender, no tienen las herramientas o, en el peor de los casos, no tienen los recursos para hacerlo.

Entonces, como la capacitación y el aprendizaje son esenciales, es importante acompañar a los más chicos en este proceso, que es difícil para ellos como lo es para muchas otras personas. Además de asistir a clase, ¿los más chicos pueden hacer cursos online gratis? Claro que sí. Es probable que necesiten ayuda de sus padres, de sus hermanos o tutores, tanto para el momento del curso online gratis como para hacer tareas o continuar con el aprendizaje, pero claro que pueden.