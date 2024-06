Como ocurre con cualquier compra, la elección de un celular tiene mucho que ver con lo que buscás en un dispositivo. Si preferís las pantallas grandes, por ejemplo, el iPhone SE 2022 de 4,7 pulgadas no te va a servir.

Los jugadores móviles querrán un celular con mucha potencia bajo el capó, y los adictos a las redes sociales querrán una cámara frontal sólida para tomar selfies y capturar momentos virales para publicar TikTok.

Pero hay tres características de los celulares que son fundamentales sin importar el dispositivo que estés considerando, ya sea un celular insignia de primera calidad o un teléfono móvil económico de precio más modesto. Estas son las tres cosas principales que debés tener en cuenta cuando decidís qué celular es el mejor para vos.

Duración de la batería del celular

No importa qué tipo de celular estés buscando ni qué quieras hacer con él, ya sea jugar, sacar fotos o simplemente mantenerte conectado. Ese celular no te sirve de nada si no te dura todo el día.

Por lo tanto, lo primero que debés buscar cuando evaluás un celular es si dura mucho tiempo con una carga. Querés un dispositivo móvil que te permita estar móvil, sin tener que planificar tu día en función de si estarás o no cerca de una toma corriente para recargar la batería.

Hay buenas noticias: la duración de la batería de un celular no depende realmente de cuánto pagues por él. En otras palabras, un dispositivo económico tiene tantas posibilidades como un costoso buque insignia al momento de durar bastante con una carga.

La duración de la batería, la calidad de la cámara y el brillo de la pantalla son los elementos básicos para un teléfono móvil inteligente.

Tener una batería grande le da al celular la ventaja de durar mucho tiempo, pero el tamaño de la batería no es el único factor para tener en cuenta. También deberás prestar atención al chipset que usa un celular, ya que algunos son más eficientes energéticamente que otros.

Entre los dispositivos actuales, el iPhone 14 Pro Max , el iPhone 14 Plus y los tres modelos de la línea Samsung Galaxy S23 son algunos de los celulares más duraderos. Entre los dispositivos económicos y de gama media, los celulares Moto G de Motorola también tienen una reputación bien establecida de tener una batería que dura todo el día.

Una última consideración a la hora de evaluar la duración de la batería de un celular es la velocidad de carga. En igualdad de condiciones, es preferible un celular que se cargue rápidamente, para no tener que dedicar mucho tiempo a recargar la batería.

Cámaras del celular

Existe una corriente de pensamiento entre los fotógrafos que sostiene que la mejor cámara es la que se tiene más a mano, para no perderse ninguna de esas fotos espontáneas que pueden aparecer de repente frente a uno. Para la mayoría de nosotros, eso significa los mejores celulares con cámara.

Podés considerar la cantidad de lentes de la cámara trasera de un celular, ya que eso te da una idea de lo que un dispositivo es capaz de capturar. Los celulares con una sola cámara, como el iPhone SE, son cada vez más raros, ya que la mayoría de los teléfonos móviles con cámara tendrán al menos lentes principales y ultra anchas.

Ciertamente, la cámara principal de 200 MP del Samsung Galaxy S24 Ultra impresiona y te brinda mayor flexibilidad con tus fotos, pero tenés la misma probabilidad de obtener una toma buena y vívida con una cámara de 12 MP.

También encontrarás un teleobjetivo en algunos celulares, aunque, por lo general, estos están restringidos a los modelos más caros. Un teleobjetivo no es necesariamente imprescindible, ya que algunos teléfonos, como el Pixel 7 de Google, dependen de funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para reforzar sus capacidades de zoom digital.

Los celulares más económicos suelen ofrecer cosas como lentes macro y sensores de profundidad en lo que suele ser un intento de inflar la cantidad de cámaras incluidas en una hoja de especificaciones. Dado el rendimiento mediocre de estos sensores, podés ignorarlos.

De manera similar, las clasificaciones de megapíxeles de los celulares con cámara pueden darte una idea de cuánto detalle puede capturar una cámara en particular, pero no son la clave para evaluar la calidad de la imagen.

Sin duda, la cámara principal de 200 MP del Galaxy S24 Ultra impresiona y te brinda mayor flexibilidad con tus fotos, pero es igual de probable que obtengas una buena y vívida toma con una cámara de 12 MP.

La evaluación de la calidad de la cámara de los celulares implica tanto el software como el hardware. Tanto Apple como Google son famosos por sus funciones de software para fotografía, y Samsung ha hecho grandes progresos para mejorar su propio procesamiento de fotografías en los últimos años. Mejor aún, muchas de las funciones de fotografía que Samsung y Google incluyen en sus celulares más caros se han trasladado a dispositivos de precio más razonable.

Brillo de la pantalla del celular

Hay opiniones para todos los gustos en cuanto a los tamaños de pantalla de un celular. Algunos prefieren los celulares más compactos, aunque la mayoría de los compradores de teléfonos móviles inteligentes se sienten atraídos por dispositivos con una pantalla amplia.

Una pantalla brillante te permite usar el celular bajo el sol.

Pero algo que debería unir a las personas con diferentes gustos en cuanto a pantallas debería ser el deseo de obtener la pantalla más brillante posible. Una pantalla brillante te permite ver lo que hay en ella en cualquier situación, incluso bajo un sol abrasador.

Si bien aumentar el brillo de un celular puede agotar la batería a un ritmo más rápido, si ya te has centrado en un celular con una buena duración de batería como se recomendó anteriormente, eso no es un problema tan grande para vos.

Las pantallas con un brillo máximo de más de 1000 nits tienden a estar limitadas a los celulares de gama alta, aunque cualquier cosa por encima de los 700 nits es más que suficiente para verse en cualquier condición.

Otros factores del celular para tener en cuenta antes de comprar

Por supuesto, se deben tener en cuenta otros factores, como la durabilidad, el color de la pantalla, la cantidad de soporte de software disponible y el tipo de rendimiento que podés esperar.

En cuanto al soporte de software, los iPhones suelen disfrutar de una gran ventaja, ya que la mayoría de los celulares de Apple siguen recibiendo actualizaciones de iOS cinco años después de su lanzamiento. Sin embargo, Samsung está mejorando en este aspecto con cuatro años o más de actualizaciones de Android para sus celulares insignia y muchos modelos de gama media Galaxy A.

En cuanto al rendimiento, sin duda vale la pena prestar atención a los puntos de referencia en bruto, pero un factor más importante es la velocidad con la que se abren las aplicaciones en un celular y la facilidad con la que puedas cambiar de una aplicación a otra.

Ese enfoque permite evaluar de forma eficaz los modelos económicos, que pueden no tener la potencia de los modelos más caros con chipsets más potentes, pero que no deberían ofrecer un rendimiento lento.

Pero muchos de esos factores son deseables, vale la pena tenerlos en cuenta al comprar un celular y tal vez sean algo que te haga decidirte por un producto en lugar de otro si todo lo demás es igual.

Pero la duración de la batería, la calidad de la cámara y el brillo de la pantalla son los elementos básicos para un teléfono móvil inteligente. Considerá esos factores primero y no te equivocarás al momento de invertir el medio aguinaldo en la compra de un celular.